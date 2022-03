Ukraina må leve med udetonerte bomber, raketter og miner i mange år

– Enormt mange granater og miner har blitt avfyrt mot Ukraina, og en stor andel har ikke eksplodert. Eksplosivene ligger under ruinene og utgjør en stor fare. Det vil ta år, ikke måneder, å desarmere disse våpnene, sier den ukrainske innenriksministeren Denys Monastyrskyj til nyhetsbyrået AP.

Hjelp til minerydding

I tillegg til udetonerte russiske miner har ukrainske styrker minelagt broer, flyplasser og andre strategiske nøkkelpunkter for å hindre russerne i å innta dem.

– Vi klarer ikke å renske alle disse områdene for miner, så jeg har bedt våre internasjonale partnere og kolleger fra EU og USA om å forberede ekspertgrupper på å minerydde kampområder og fasiliteter som kom under bombardementer i krigen, sier Monastyrskyj.

Beredskapslagre ødelagt

Innenriksministeriets mineryddingsutstyr ble forlatt i den beleirede havnebyen Mariupol der rapporter forteller at åtte av ti bygninger skal være ødelagt. Ifølge innenriksministeren er 200 mineryddingsenheter tapt i Mariupol.

– Ukrainas alarmberedskap lider av desperat mangel på mannskap og utstyr, sier Monastyrskyj til AP.

Han legger til at kriseberedskapssentrene i Kharkiv og Mariupol er totalt ødelagt av den russiske krigføringen. Den ukrainske alarmberedskapen har et desperat behov for spesialkjøretøy og beskyttelsesutstyr.

De kommende dagene vil den humanitære katastrofen i deler av Ukraina forverre seg. Innenriksministeren understreker at de sivile tapene i krigen er mange ganger større enn de militære.

Sabotasje

Innenriksministeren har hatt sin fulle hyre med å hindre russiske sabotasjeangrep mot broer, gassrørledninger og annen viktig infrastruktur. Monastyrskyj hevder at ukrainske styrker har klart å spore russiske sabotører ved å spore deres russiske mobiltelefoner.

– Det er flere dusin slike grupper som har operert i Ukraina. Vi innser at sabotasje er et nøkkelredskap i krigen, sier han.

Innenriksministeren hevder at ukrainske politifolk i okkuperte områder blir oppsøkt hjemme av russiske soldater. Noen ganger monterer russerne eksplosiver på dørene til de ukrainske politifolkene. Dette skjer ifølge Monastyrskyj som en del av presset okkupanten ønsker å legge på sivilbefolkningen i okkuperte områder.

Feilberegnet

Ifølge innenriksministeren ble russerne overrasket over de mange protestene i byer som Berdyansk, Melitopol og Kherson. Russerne forventet å bli ønsket velkommen i disse russisktalende områdene.

– Men de møtte sivile som snakker russisk og som står opp for Ukraina. De innser nå at de har gjort et stort feilgrep, sier Denys Monastyrskyj.

