Hvem: Malin Gaden (28)

Hva: Journalist i VG

Hvorfor: Skriver om de nyeste trendene på Minmote.no

Hei Malin! Hva vet vi om vårens trender, ‘a?

– Hei! He he. Det er den Y2K-bølgen da, altså mote fra tidlig 2000-tallet. Den rommer alle gode og vonde minner fra stilen man hadde den gangen. Magetopp, solbriller med farga glass, platåsko. Jeg kommer ikke til å omfavne den trenden, kjenner jeg.

Malin Gaden, journalist i VG. (Privat)

Å ja, hvorfor ikke?

– Jeg føler meg litt gammel når jeg sier dette, men det er litt rart å se 17-åringer kle seg med det jeg ser tilbake på med skrekk og gru, liksom. Det var sikkert samme følelse mamma hadde da jeg begynte å kle meg med ting fra 70-tallet. Men man skal aldri skal si aldri. Jeg sverga på kaninen min sitt liv at jeg ikke skulle gå med slengbukser igjen. Rest in peace, Knerten.

Ha ha! Hva synes du er den aller styggeste trenden da?

– Jeg har jo det politisk korrekte svaret: Alle skal få gå med det de vil. For det mener jeg, altså. Men: Klesmerket Miu Miu har noen skjørt som er så ekstremt lave og korte. De viste også noen varianter på moteuka nå, og skuespiller Nicole Kidman hadde det på seg på coveret til Vanity Fair, som mange reagerte på. Det er et slags blikkfang, og til «styling» så skjønner jeg at det er et lite «statement». Men du kommer ikke til å se det skjørtet på meg.

Modeller under Moteuka i Paris under Miu Miu sin høst og vinter-kolleksjon for 2022-2023. (JULIEN DE ROSA/AFP)

Skjønner. Hva håper du kommer tilbake i motebildet, da?

– Har ikke alt kommet tilbake ‘a? Det er ikke lenge til vi ser et annet tiår igjen, tror jeg. Jeg har vært opptatt av å prøve å tenke mer bærekraftig. Der er jeg ingen mester, men jeg jobber med det. Jeg liker veldig godt den trenden. Den håper jeg blir evigvarende.

Hva burde alle ha i garderoben, til de som føler de ikke har noen stil, liksom?

– Det er gøy det der med stil. Jeg skifter stil hver sesong, jeg. På høsten og vinteren går jeg i mye mørke farger, og er litt tøff, liksom. Og på våren blir det blomsterkjoler og helt «leve på Sørlandet». Men vi snakker ofte om basegarderobe. Hvis man er i tvil så er det lurt: Hvit T-skjorte, favoritt-jeans. Det er tidløst og kan kombineres med alt. Man kan alltids spe på med en statementkåpe. Jeg har en tigermønsterkåpe, for eksempel!

Malin med sin statement-kåpe. (Privat)

Hva slags feil gjør nordmenn flest, da?

– Vi bruker ikke det vi har! Veldig mange gjør hastekjøp. Det er flaut å tenke på hvor mye penger jeg har brukt på klær jeg ikke har lenger, og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i. Vi må tenke på materialene vi kler oss i.

Motebransjen har jo fått mye kritikk i det siste, for ansettelsesforhold. Har du noen tanker rundt det?

– Ja, vi har skrevet masse saker på det der, og som journalist er jeg objektiv i forhold til enkeltsakene. Men som veldig mange sier, det er vanlig å jobbe gratis i motebransjen. Jeg synes det er bra at det kommer fram, og at det blir diskutert.

Hvem er Norges best kledde, synes du?

– Oi. Vi har en hel del moteprofiler og influensere som jeg synes gjør det skikkelig bra, og som jeg alltid lar meg inspirere av. Darja Barannik er en av dem. Og når det gjelder menn så synes jeg veldig mange i artist-bransjen utforsker mer på stilfronten, det er kult. Som Ramón og Chris Holsten.

Hva gjør du når du skeier ut?

Da drar jeg ut og spiser og drikker! Bestiller akkurat det jeg vil ha. Trøffelpasta, kanskje, og skikkelig god rødvin. Og Burrata med tomater i sesong. Jeg er ett prosent Italiensk, faktisk, jeg tok en sånn DNA-test. Det er jeg veldig stolt av.

Så, noen faste spørsmål! Er det noe du angrer på?

– Det første jeg kommer på er at jeg ikke sparte konfirmasjonspengene mine! Det er sånn jeg tenker på, for jeg har venninner som har lagra det på fond. Mine forsvant på en blytung PC og på et diskotek på en fotballkamp i Danmark.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kanskje Trump? Bare for å høre sånn: Hva er det du holder på med? «Pick his brain» litt. Sleng med Putin også, så kunne den heisen bare stått fast for alltid.

Jøss, hadde du tatt den for laget?

– Ja, jeg måtte jo nesten det. Den får jeg ta.

