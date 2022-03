Korona-tiltak gjorde lufta renere over hele verden. Nå avtar effekten

Selskapet IQAir overvåker og registrerer luftkvaliteten rundt om i verden. I en ny rapport viser de at luftforurensningen igjen er tilbake på skadelige nivåer, slik de var før pandemien.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har retningslinjer for hva som regnes som trygg luftkvalitet. I følge rapporten overskred alle lands årlige luftforurensning disse retningslinjene, melder blant annet CNN.

Landene som hadde størst grad av luftforurensning i 2021 er blant annet Bangladesh, Pakistan og India, som alle tre overgår WHOs minstekrav minst ti ganger.

Oslo hadde i 2019 i gjennomsnitt 7,5 mikrogram svevestøv per kubikkmeter luft. I 2020 gikk det ned til 6,4, før det i 2021 gikk opp igjen til samme nivå som i 2019. Likevel rangeres Norge som et av landene med best luftkvalitet.

Over 6000 byer har fått sin luftkvalitet analysert, blitt rangert fra best (blått) til verst (lilla). (IQAir)

Ifølge WHO tar luftforurensning livet av omtrent syv millioner mennesker hvert år.

– Denne rapporten understreker behovet for at regjeringer verden over må hjelpe til med å redusere den globale luftforurensninger, sier Glory Dolphin Hammes, administrerende direktør i IQAir Nord-Amerika, til CNN.

IQAirs undersøker hvor mye svevestøv som er i lufta. Dette svevestøvet er ekstra farlig, fordi de ørsmå partiklene kan sette seg dypt i lungevevet og komme seg inn i blodet, skriver CNN.

Svevestøvet kobles til helserisikoer som astma, hjertesykdommer og andre luftveissykdommer.

På bildet under ser du landene rangert og fargekodet. Mørkebrun farge tilsvarer luftforurensning som overskrider WHOs minstekrav mer enn femti ganger. Nederst på listen, i blått, ser man landene og territoriene som møter WHOs minstekrav. I 2021 var det bare tre områder som gjorde det.

Liste over land, regioner og territorier rangert etter hvor mange mikrogram svevestøv de har per kubikkmeter luft. (IQAir)

