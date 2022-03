Alltid beredt

Hvem: Egil Aslak Hagerup (37)

Hva: Tekstforfatter og forfatter

Hvorfor: Har skrevet boka «I tilfelle dommedag. Enkel beredskap for vanlige folk».

Egil Aslak Hagerup Høsten 2018 sendte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ut en brosjyre der de listet opp 20 ting man burde ha for å klare seg gjennom en krisesituasjon. Men beredskapen var overhodet ikke på stell hjemme hos Egil Aslak Hagerup. (Kagge forlag)

Høsten 2018 fikk vi en brosjyre i posten fra «Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap». Dette var lenge før både pandemi og krig i Ukraina, så jeg kastet den i papirsøpla. Men du leste den?

– Ja, jeg fikk helt bakoversveis. Jeg tenkte at jeg hadde det jeg trengte for å ta vare på meg og min familie, men i mitt moderne byliv hadde jeg ingen verdens ting.

Så da handlet du bare inn alle tingene på lista?

– Nei, da begynte jeg å gjøre research. Var det i det hele tatt noe vits å skaffe seg alle disse tingene? Skulle jeg virkelig gidde? Men det viste seg at norske myndigheter var oppriktig bekymret, både for pandemi, en mer ustabil politisk situasjon i verden og naturkatastrofer. Og da skjønte jeg at jeg måtte skrive en bok.

Hva tenkte du da folk begynte å hamstre dopapir og gjær 12. mars 2020?

– Jeg tenkte at det hadde vært bra om flere folk hadde lest boka mi. Da hadde folk unngått den panikkhamstringen. For det er det beredskap handler om. Å tenke sakte, og å ta det med ro. Du har tenkt gjennom en del ting på forhånd, sånn at du i en krisesituasjon heller kan bruke energien din på å roe og hjelpe andre.

Lys og varme

Hva har du hjemme nå, da?

– Jeg har alt det som står i boka, altså det norske myndigheter anbefaler, pluss litt ekstra småting som kan gjøre det mer komfortabelt i en eventuell krise. For eksempel: Det er viktig med vann, men koselig med kaffe eller saft også.

Men du, hvis man synes hele greia er litt pes, man har kastet brosjyren, og man orker i hvert fall ikke å lese en hel bok. Hva er det aller viktigste?

– Varme. Du må ha en plan for hvordan du skal holde huset eller leiligheten varm, hvis strømmen blir borte midtvinters. Har du vedfyring, er du heldig. Da må du egentlig bare passe på å ha ekstra sekker med ved i boden.

Men for de som ikke har vedovn?

– Et alternativ er å investere i en parafin- eller gassovn. Du kan kanskje også klare deg med veldig mange kubbelys. Og så bør du skaffe deg en campinglykt.

Campinglykt?

– Ja, en kraftig lykt, som for eksempel en batteridrevet campinglykt med lys, så man kan se hva man spiser og spille brettspill, for eksempel.

Hva med vann? Jeg leste at flere butikker er utsolgt for vanndunker nå.

– Ja, sånn sett går det i riktig retning med tanke på hva folk handler inn. Vann er veldig viktig, der må du ha en plan. Har du to dunker med vann med tappekran, kan du sette en på kjøkkenet, og en på badet.

Hva med folk som hamstrer hermetikk? Skal man fylle opp boden med spagetti à la capri?

– Da bør du være veldig glad i spagetti à la capri. Det med hamstring av hermetikk er litt misforstått. Folk flest har jo mer enn nok mat hjemme til å klare seg i flere uker. Det du trenger, er en plan for hvordan du skal tilberede maten. Og har du en primus, så har du løst problemet. Bare pass på at du tester den før krisen oppstår. Det er ikke da du skal begynne å lese bruksanvisningen.

Beredskap Beredskapet til Egil Aslak Hagerup etter at han skrev boka. (privat)

Dommedagsprepping

Ingen jeg kjenner har beredskapslager, bortsett fra en nabo. Han syntes det var litt pinlig å innrømme …

– Ja, det er et stigma der. Mange forbinder beredskap med amerikanske ekstrempreppere.

Har du fått reaksjoner selv?

– Ja, da jeg begynte å handle inn vanndunker og DAB-radio i 2018, opplevde jeg raskt å bli latterliggjort i omgangskretsen. Jeg ble sammenlignet med amerikanske dommedagspreppere. Men jeg fulgte jo bare myndighetenes råd om beredskap.

Hvorfor er det sånn, tror du?

– Ingen er glad i endring, og det skaper en uro. Ved å forberede seg på en krise stiller man implisitt spørsmål ved den felles grunnleggende tryggheten vi har. Det er ubehagelig. Og så synes nok mange det er litt kjedelig å bruke tid på sånt.

Men er det egentlig litt egoistisk å la være?

– Hvis du ikke har forberedt deg, så må kanskje myndighetene berge deg i en krisesituasjon, i stedet for å hjelpe andre sårbare grupper. Og det er jo ganske dumt.

Vi har noen faste spørsmål på tampen. Hvem var din barndomshelt?

– Morfar. Han var arkitekt, og bodde hos oss på somrene for å fiske laks i Namsen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

Hitchhikers Guide to the Galaxy av Douglas Adams. Elon Musk har omtalt det som verdens største filosofiske verk, og det er jeg faktisk helt enig i.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

Putin. Så kunne vi vært i den heisen noen år. Kanskje jeg kunne snakka han til fornuft også.





