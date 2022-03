Stor vannledning sprang lekk i Bjørndalen

– Det er bare forferdelig trist at naboene mine skal oppleve dette nå igjen, for annen gang på under tre år, sier Martine Hansen, som selv føler at hun slapp billig unna vannmassene.

Mange husstander i Fredrikstad mistet trykket i vannkranene, og noen boliger i Bjørndalen ble rammet av store mengder overvann fredag ettermiddag (se video lenger ned i saken).

Meldingen kom først inn til kommunen i 12-tiden, og allerede klokken 12.25 kunne de melde at lekkasjen var stengt av.

– Det er en gammel vannledning som har sprunget lekk. Det er ikke uvanlig. Det er en stor ledning, og da kommer det mye vann, forklarer Tom Arild Hodt, leder virksomhet vann og avløp i Fredrikstad kommune.

Vannet flommet gjennom Fossumveien i Fredrikstad. (Martin Næss Kristiansen)

De fleste husstandene som mistet vannet, fikk det tilbake etter at lekkasjen ble stoppet.

– Det kan være noen i selve Fossumveien som fortsatt kan være uten vann. Disse vil etter hvert få utkjørt vannvogn, sier Hodt til Demokraten.

Ikke første gang

Det er ikke første gang at beboere i Bjørndalen får lekkasjer i husene sine. I 2008 sprang det vannledninger (nrk.no), og så sent som i 2019 sto flere boliger undre vann som følge av store nedbørsmengder.

– I dag var guttene kjappe på plass og fikk stengt ut. Det tar nok litt tid før alle har fullt trykk i springen igjen, men å stenge lekkasjen hjalp, fortsetter Hodt.

– Vet dere hvor mange boliger som potensielt er rammet av vannskader nå?

– Nei, det vet vi ikke.

– Hva er kommunens ansvar i forhold til eventuelle skader?

– Vi har ansvar dersom det er skader som direkte følge av vannlekkasjen. Jeg oppfordrer boligeiere til å ta kontakt med forsikringsselskapene sine, i førte omgang, sier Hodt.

Grep etter feiekosten

Bak leilighetskomplekset hvor Martine Hansen bor i andre etasje strømmet vannet inn i en rekke av hager.

– Det her er jævlig kjedelig, altså. Det gikk utrolig fort fra jeg først fikk med meg fra vinduet at vannet kom og til bakhagene her var helt oversvømt. Jeg løp ut og prøvde i ren desperasjon å feie bort vann, som selvfølgelig så dumt ut, men som var spontanreaksjonen min, forteller Hansen til Dagsavisen Demokraten.

Hun tenker mest på naboene et hakk lenger ned i terrenget, som bor i en kjede av rekkehus og har underetasjer lavere enn hagene.

– Vi er heldige, som bare får skader på noen ting i kjellerboden. Jeg er først og fremst lei meg på naboenes vegne. De har hatt nok å stri med siden forrige oversvømmelse, synes hun.