Flyktningmottak kan bli lekegrind for kriminelle i arbeidslivet, advarer LO-leder

Av Helge Rønning Birkelund-FriFagbevegelse

Statsminister Jonas Gahr Støre opplyste fredag at regjeringen jobber med en beredskap for å kunne håndtere en ekstraordinær situasjon med opp mot 100 000 flyktninger.

UDIs scenario er at det vil komme 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2022. Regjeringen har allerede sagt ja til å hente over 5.000 ukrainske flyktninger til Norge bare dette året.

Unngå sosial dumping

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener Norge selvsagt skal hjelpe de som er på flukt.

Men hun presiserer at vi ikke må tillate at norsk arbeidsliv ødelegges av grådige og kriminelle, som ser sitt snitt til å utnytte flyktninger som befinner seg i en fortvilt situasjon.

– De skal inn i skikkelige jobber i et organisert arbeidsliv. Vi må unngå sosial dumping og ren arbeidslivskriminalitet, krever hun.

Blant annet frykter hun at enkelte nettopp vil utnytte situasjonen, og sette et sterkt press på lavere lønn og svekkede arbeidsvilkår.

– Kriminelle aktører oppsøker flyktningmottak

LO-lederen er klar på at vi i denne situasjonen ikke må være naive.

– Ukrainerne som nå kommer til Norge er selvsagt spesielt utsatt. Vi har allerede fått rapporter om at kriminelle aktører oppsøker flyktningmottak for å rekruttere arbeidskraft, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

– Dette vil prege det meste og de fleste. Vi har bare sett begynnelsen av hvilke konsekvenser krigen vil få.

Også her i Norge, legger hun til.

Det siste bekreftes av daglig leder for Fair Play Bygg Oslo og omegn, Lars Mamen.

Han har allerede skrevet brev til Politidirektoratet hvor han advarer mot det samme. Han støtter fullt opp om bekymringen til LO-lederen.

[ Støre til Rødt: – Den regningen går ikke opp, om Norge skal ut av Nato ]

Har advart politiet

Lederen for Fair Play Bygg har allerede fått konkret informasjon om forsøk på utpressing og svindel ved flyktningmottaket på Råde. Her skal det være gjort forsøk på å presse flyktninger for penger.

Han kan også fortelle om ulike Østeuropeiske miljø som har kapasitet til å rekruttere flyktninger til akrim. Dette er miljø som rekrutterer til det kriminelle arbeidslivet i Norge fra Polen eller andre Østeuropeiske land.

– Det er stort behov for arbeidskraft i Norge. Mange useriøse aktører er interessert i å tjene penger på flyktningene. Da gjelder det å hjelpe de som kommer til å komme i kontakt med det seriøse arbeidslivet. Derfor er det også viktig at de som driver mottaket og kommunene har kontroll over hvem som kommer inn på mottakene. Så det ikke blir et rekrutteringssted for useriøse, mener Lars Mamen.

– Det kan ikke bli slik at hvem som helst kan komme inn i mottakene og drive rekruttering der, poengterer han.

Rådene fra Fair Play

Fair Play Bygg arbeider nå med informasjonsmateriell som skal oversettes til ukrainsk. Det er også sendt konkrete råd til Politidirektoratet:

• Få oversikt over situasjonen. Hvem reiser til Polen for å hente flyktninger til Norge? Hvem er de, hvem arbeider de på oppdrag for, hvem henter og hvor blir de transportert til?

• Etabler et profesjonelt mottaksapparat, med tilstrekkelig kapasitet i Norge.

• Produser informasjonsmateriell på ukrainsk og russisk – både på nett og som brosjyrer. Legg vekt på rettigheter og plikter som arbeidstaker. Samt hvor en skal varsle hvis det oppleves kritikkverdige/kriminelle forhold. Fair Play Bygg kan være en varslingskanal.

• Kontroller hvem som besøker mottakssentrene for å hindre verving til a-krim/tvangsarbeid.

• Øk kapasiteten på etterretning mot trusselaktører som har vilje eller kapasitet til å utnytte sårbare flyktninger.

Skikkelige jobber

Peggy Hessen Følsvik støtter fullt ut regjeringens avgjørelse om å hente ukrainske flyktninger til Norge, men sier at vi må styrke beredskapen på alle områder.

– Flyktningene skal tas imot på skikkelig vis og komme inn i skikkelige jobber i et organisert arbeidsliv. Uten sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. De skal bosettes og tilbys nødvendige helse- og sosialtjenester. Barna som kommer trenger skole og barnehage og de voksne trenger en jobb, sier Hessen Følsvik.

LO stiller følgende konkrete krav på vegne av flyktningene:

• De skal tas imot på skikkelig vis, bosettes og tilbys nødvendige helse- og sosialtjenester. Mange er barn, og trenger skole- og barnehage.

• Skikkelig kartlegging av språk og kompetanse, som kan bidra til et godt opplæringstilbud i kommunene.

• Hurtigordning for godkjenning av kompetanse og utdanning for de som har behov for det.

• Karriereveiledning for nyankomne flyktninger og en ordning for matching av arbeidsmarkedsetterspørsel og tilbud for nyankomne.

• De skal inn i skikkelige jobber i et organisert arbeidsliv. Vi må unngå sosial dumping og ren arbeidslivskriminalitet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen