Frykter færre fengselsbesøk hvis fengselet legges utenfor Oslo: – Besøkene er så viktig for oss!

Oslo Fengsel kan bli flyttet fra Grønland til Bredtvet. Det foreslår i hvert fall justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). I forrige uke presenterte hun et nytt forslag for fengsel på Bredtvet for en rekke toppolitikere i Oslo. Det nye forslaget prøver å ta så lite som mulig av grøntområdene på Bredtvet, samtidig som man gjør fengselet litt mindre enn opprinnelig planlagt. 170 mannlige fanger pluss 50 kvinnelige, kan det bli hvis justisdepartementet får det som de vil.

Som Dagsavisen skrev tidligere onsdag, er skepsisen fortsatt stor i Oslo bystyre. Men både innsatte og ansatte er positive til Bredtvet-forslaget.

Uten besøk hadde det ikke gått bra

– Besøkene er så viktig for oss! Vi er veldig skeptiske til å flytte fengselet ut av Oslo.

Det sier Simen Iskariot Larsen til Dagsavisen. Han er tidligere innsatt, og jobber nå som samfunnsansvarlig i Røverradion i Oslo. De lager radio fra seks forskjellige fengsler i landet. Larsen skrev i februar innlegget «Oslo trenger et fengsel», på NRK Ytring, sammen med fire andre tidligere og nåværende innsatte.

– Hvis ikke søsteren min hadde kommet og besøkt meg ukentlig, hadde jeg ikke fått bygd opp den relasjonen som var nok til at hun lot meg flytte inn da jeg ble løslatt, forteller han.

– I stedet måtte jeg gjort som Nav sa, flytta inn på et hospits. Da hadde det ikke gått så bra for meg, sier Larsen.

Bredtveit fengsel Oslo 20191212. Eksteriør av Bredtveit kvinnefengsel.

Han er først og fremst opptatt av nærhet til byen og pårørende. At det skal være lett å besøke fengslene, fordi besøk er den eneste direkte kontakten de innsatte har med resten av verden, bortsett fra TV. Hvis fengselet havner på et sted utenfor Oslo kan det fort gi timer med reising, for pårørende som bor i byen.

– Mange pårørende er foreldre til mange barn og uten bil. Tidsklemma ikke er noe mindre der enn for etnisk norske middelklassefamilier, for å si det sånn, sier Larsen.

Ikke bekymra for arbeidsplassene

Også de ansatte ved Oslo fengsel vil flytte til Bredtvet. Det forteller Farukh Qureshi, leder for Oslo Fengselfunksjonærers forening, til Dagsavisen.

– Kriminalomsorgen og Statsbygg har vist vilje til kompromiss ved å skalere ned. Så nå håper jeg at man kan få en reell diskusjon, sier han.

Qureshi forteller at en plassering inne i byen har vært det viktigste for dem, i diskusjonen om hvor det nye fengselet skal ligge.

– Hvis dette er det som skal til, er det tommel opp fra vår side, sier Qureshi.

– Blir det ikke veldig lite, da?

– Ja. Men dagens Oslo Fengsel har 242 plasser. Sett opp imot det er det ikke store forskjellen. Vi ønsker jo å opprettholde antallet vi har i dag, både opp imot behovet og arbeidsplassene. Men vi er ikke så bekymra for arbeidsplassene. Det vil man greie å håndtere uten at folk mister jobben, sier han.

I det nedskalerte forslaget for Bredtvet foreslår de 170 plasser for menn på Bredtvet, i tillegg til 75 plasser på Ullersmo. Dermed blir det totalt 245 plasser, men uten mulighet for utvidelse på Bredtvet.

Bør peke på et annet sted

Qureshi er, ved siden av å være fagforeningsleder for de ansatte, også bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo. Foreløpig har ikke Ap avklart hva de mener om det nye forslaget.

– Jobber dere nå mot Ap eller andre partier for å få dem til å støtte Bredtvet?

– Vi har sagt det vi skulle ha sagt. Nå står det og faller det på politikerne, både nasjonalt og på Oslo-nivå, sier Qureshi.

Leder for Oslo fengselfunksjonærers forening, Farukh Qureshi.

Til tross for rollen som fagforeningsmann bekrefter han at han kommer til å stemme sammen med Arbeiderpartiet i bystyret, uansett hva de faller ned på.

– Jeg respekterer konklusjonene til Arbeiderpartiet. Det handler om respekten for det mandatet jeg har fått. Når jeg uttaler meg om denne saken har det vært som fagforeningsleder, ikke som politiker, sier han.

– Nå håper jeg at alle som har et engasjement er villig til å ta et ansvar. Hvis de sier nei til det eneste reelle alternativet for Oslo Fengsel i Oslo by, bør de peke på et annet sted. Det er for mange som sier nei uten at de kommer med et annet forslag.

– Er ikke halve Amazonas

Det viktigste argumentet mot Bredtvet har vært hensynet til grøntområdene i Groruddalen. Flere naboer har protestert kraftig mot de opprinnelige planene. Nå mener Røverradions Simen Iskariot Larsen at Statsbyggs siste forslag bare tar beslag på et lite skogsområde inn mot Trondheimsveien.

– Det er ikke halve Amazonas, for å si det sånn. Det burde være noe folk kan leve med, selv om jeg skjønner at det er synd. Ett eller annet sted må fengselet ligge, og det er så viktig at det blir i Oslo, sier han.

– Har ikke byen plass til et fengsel? Det er veldig rart om byen med flest kriminelle ikke kan huse dem.

Dessuten mener han det er en god idé å legge manne- og kvinnefengsel samme sted.

– Det er dessverre sånn at et fengsel med 50 plasser må nødvendigvis ha et smalere aktivitetstilbud enn et med 300 plasser. Med en samlokalisering på Bredtvet kunne gutta brukt snekkerverkstedet tre dager i uka og damene to, for eksempel. Eller felles gymsal. Man kunne kanskje hatt noe samvær på tvers av kjønnene etter hvert til og med, sier han.

– Så du gir også tommel opp til Bredtvet?

– Ja. Da kan man etter hvert få nærma seg noe som heter likestilling på dette feltet. Det kan man ikke på noen annen måte enn samlokalisering. Vi ser det som en gylden mulighet, sier Simen Iskariot Larsen.