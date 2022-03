Trond ble koronasmittet på jobb. Legen har gitt ham en tung beskjed

Senhøsten 2020 gikk Trond Muggerud et vanlig skift i vaktbua på Drammen fengsel. Han og åtte kollegaer ble smittet, han vet ikke av hvem. På den trangbodde arbeidsplassen var det umulig å holde oversikt over sånt.

Covid-19 satte seg i lungene og utløste lungefibrose. Han går på en medisin som bremser den gradvise ødeleggelsen av lungene, men legene forespeiler ham tre og et halvt til fem år med liv.

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne komme tilbake til jobb, i hvert fall ikke for å løpe etter fanger, sier Muggerud, som var sykmeldt et år og nå er over på arbeidsavklaringspenger.

Før han ble slått ut av lungesykdom, rakk han å jobbe noen uker i Froland fengsel, der han hadde fått ny jobb. De har fulgt bra opp, forteller han.

I det siste har han bodd i Drammen, i en leilighet han leier billig av en kamerat. Her holder han seg mest mulig isolert og snakker med datteren sin kun på telefon.

Han utfører et treningsprogram hjemme. Målet er å øke lungekapasiteten, som nå er nede på 40 prosent.

Selvisolert

Denne dagen blåser det kaldt fra Drammenselva. Det som før kunne gi litt tett nese og ruskete hals, har blitt en risiko.

– Jeg er livredd for å bli smittet igjen. Nyheten om gjenåpning synes jeg ikke var noe ålreit. Det er noen av oss som ikke vil tåle en ny runde.

Forskning fra Kina, Italia og Iran viser betydelig økt forekomst av lungefibrose blant de som har vært sykehusinnlagt med covid-19. Og jo mer alvorlig covid-sykdom, jo mer fibrose i lungene til pasientene.

For de fleste bedrer symptomene seg etter tre måneder, men ikke for alle. Fibrosen gjør at lungene har vansker med å heles etter covid. De dekkes av arrvev, og det blir vanskeligere å puste.

Muggerud tar seg korte gåturer langs elva. Det er det han orker. Aktivitetsgrensa er en time per dag, det har legene bestemt. Før trente han aktivt håndball. Nå må han velge mellom helse og krangling med systemet.

Godkjent yrkesskade

Eksperter ved Rikshospitalet har undersøkt Muggerud har konkludert med at sykdommen ikke skyldes en forutgående tilstand. Den ble utløst av covid, som han fikk på jobben. Nav har godkjent yrkesskade.

Men fortsatt venter Muggerud på svar fra Statens pensjonskasse (SPK), ni måneder etter å ha søkt erstatning i mai 2021. Det er tid han ikke har.

Trond Muggerud leier en leilighet billig av en kamerat, for å takle inntektstapet etter han ble syk. (Eirik Dahl Viggen/FriFagbevegelse)

– Det er godt man har litt styrke i huet. Vi får bare spille med de kortene vi har fått utdelt. Det er trist å måtte slåss så til de grader mot staten. Det skulle være trygt å jobbe der, men det er jo ikke det, sier Muggerud.

På arbeidsavklaringspenger, har inntekten hans før skatt stupt med 21.000 kroner per måned. Samtidig har han brukt rundt 30.000 kroner til reising i forbindelse med legebesøk, utgifter SPK så langt har avvist å dekke.

Ventetid

Nav har allerede godkjent sykdommen som yrkesskade. Dokumentasjon på sannsynlig årsakssammenheng mellom covid og den dødelige sykdommen er oversendt SPK.

Både Muggeruds inntektstap og utgifter til behandling burde da vært fortløpende dekket av SPK, før noe endelig oppgjør i selve erstatningssaken, det sier advokat ved LOs juridiske avdeling Hilde Anghus.

Hun mener SPK nå bruker svært lang tid på avgjørelsen.

SPK har forståelse for den vanskelige situasjonen medlemmet befinner seg i, skriver sjef for forsikringsseksjonen i SPK Bente Bøe Christophersen, i en e-post.

«Det er krevende når det tar lang tid å ferdigbehandle en sak. Vi prøver alltid å ha en god og ryddig dialog med skadelidte, fra vi mottar en søknad og til den er ferdigbehandlet, og gir så god service vi kan underveis», skriver Christophersen.

Det tar tid å lage en treffsikker beregning for hva som vil være skadelidtes permanente uførhet, siden erstatningen skal dekke framtidig inntektstap, skriver hun videre.

Hun understreker at Nav og SPK følger ulike regelverk som ikke trenger å lede til samme konklusjon om rett til erstatning.

Dårlig tid

Muggerud er svært fornøyd med oppfølgingen fra sin siste arbeidsplass, Froland fengsel, der han rakk å jobbe noen uker til lungesykdommen slo ham ut, og fra Kysthospitalet i Stavern. Men nå står det om pengebeløp.

Innvilges Muggerud yrkesskadeerstatning, kan den etter gjeldende regler for statsansatte utgjøre rundt halvannen million kroner for framtidig tap. En utbetaling av framtidig tap av inntekt og livskvalitet avhenger av at han er i live.

– Det er nå, ikke om fem år jeg trenger pengene. Uten den så er det kjørt. Jeg liker ikke å klage, men så brutalt er det.

I første rekke trenger han penger til å dekke rundt 30.000 kroner brukt til reising i forbindelse med legebesøk. Her anbefaler SPK at Muggerud søker refusjon fra Helfo Pasientreiser, en annen statlig etat.

Nå som han er overført til Rikshospitalet, regner han med ytterligere reiseutgifter. Foreldrene hans kan hjelpe i et knipetak, men det er ikke noen holdbar løsning for fengselsbetjenten.

– Det er ikke noe livskvalitet å leve sånn på tannkjøttet. Det er ikke der en 53 åring skal være etter et yrkesliv i staten. Jeg håper jeg får ei krone før jeg dør. Hvis ikke, er det ikke noe til arvingene, sier Muggerud og skynder seg inn i varmen.

Saken ble først publisert på FriFagbevegelse.

Senvirkninger etter covid-19

Ett år etter den første smittebølgen rapporterte 56 prosent av de som hadde fått påvist SARS-CoV-2 ett eller flere symptomer.

14,2 prosent meldte om fem eller flere symptomer

17,4 prosent av opplevde utmattelse (fatigue)

18,2 prosent av de som hadde påvist SARS-CoV-2 rapporterte om redusert hukommelse

Kilde: Folkehelseinstituttet

