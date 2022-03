Klær til ukrainske flyktninger gikk til brannofre

Etter brannen i en boligblokk i Drammen på onsdag, har flere titalls familier mistet hele eller deler av hjemmene sine. Brannen startet på en terrasse i 9. etasje, og takkonstruksjon fylt av papp og isopor gjorde at brannen spredte seg raskt til mange av leilighetene.

Et sentralt brannalarmsystem i blokka gjorde at beboerne raskt ble evakuert, og fikk tilfluktssted på Fjell skole.

Da natta nærmet seg ble mange av familiene fraktet til et hotell i Asker. Men med totalskadde leiligheter, hadde familiene et akutt behov for grunnleggende klær og utstyr.

– De sto bare der i klærne de hadde på seg da de løp ut av blokka, forteller Ingvild Harstad, virksomhetsleder for Blå kors sitt tilbud Barnas stasjon.

[ Hørte naboen rope etter hjelp: – Helt forferdelig ]

Akutt hjelp

Dagen før hadde organisasjonen samlet inn klær for ukrainske flyktninger som skulle komme til Drammen. Disse, samt toalettsaker, mobilladere og andre klær Barnas stasjon har liggende til akutte situasjoner, ble delt ut.

Ingen ble skadd i brannen, men det er store materielle skader. En viktig del av Blå kors sitt arbeid var også å snakke med menneskene som frykter de har mistet alt de eier.

– I går var de veldig i sjokk. Jeg tror mange var så glade for at ingen ble skadd, men i dag har tankene begynt å surre rundt eiendelene deres, når de kan flytte inn og hva de skal gjøre fremover. Det preger mange av foreldrene, forteller Harstad.

[ Tilbyr ukrainske flyktninger gratis togreiser: – Dette er forskjellsbehandling ]

Informasjonsmøte

Etter et informasjonsmøte for de berørte på Fjell skole torsdag formiddag, skal familiene tilbake til hotellet, der Blå kors skal ha aktiviteter for barna.

– Dette er en stor tragedie som rammer en bydel i Drammen, men midt i dette har det vært fint å se hvordan resten av Drammen samles for å hjelpe, sier Harstad.

Saken oppdateres