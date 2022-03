Starter opp Hjem for en 50-lapp igjen

Hjem for en 50-lapp er en ordning hvor ungdom mellom 16 og 24 år kan ta billig taxi hjem til Talgje og Finnøy fra Stavanger sentrum.

Nå dras ordningen i gang igjen. Nytt av året er at det kun går en maxitaxi per helg. Den kjører fra Domkirkeplassen klokken 02.00 natt til søndag.

Slik fungerer ordningen:

Ta maxitaxi med avgang 02.00 fra taxiholdeplassen i Kongsgata, mellom Domkirkeplassen og Klubbgata.

Maxitaxien har åtte ledige seter.

Du betaler 50 kroner for taxituren. Den kan betales med kort eller kontant.

Taxien vil kjøre en fast runde på Talgje og Finnøy med mulighet til å kjøre to til tre km inn i stikkveier for å kjøre deg hjem.

Taxien kan kjøre lenger ut fra ruten enn tre kilometer, men kostnaden for dette vil belastes den enkelte.

Dersom det er plass i maxitaxien kan voksne over 24 år sitte på. Taxituren vil koste 100 kroner for denne gruppen, og de kan bestille mellom klokken 22:00 og 22:30, og vil få svar før siste båten til Judaberg går fra hurtigbåtterminalen klokken 23:00.

[ «Hjem for en 50-lapp-ordningen»: – Vellykket, men ett problem ]

Slik bestiller du:

Det kan bestilles plass i taxien fra mandag hver uke. Du må bestille tur innen klokken 22 den dagen man vil reise.

Bestill ved å bruke kontaktskjemaet til taxiselskapet.

Fyll inn navn, telefonnummer, adresse og alder, og kommenter at det gjelder Hjem for en 50-lapp i bestillingen. Du kan også ringe til taxiselskapet og bestille tur, telefon 957 77 666

Du vil få en e-post og sms med informasjon om de har fått plass eller ikke.

Det er firmaet Rock Taxi som har kjørt ruten for kommunen og Kolumbus. Hjem for en 50-lapp er finansiert av fylkeskommunale mider, og ordningen varer til september/oktober 2022, avhengig av når prosjektmidlene blir brukt opp.

RA skrev om ordningen i januar. Da ble Hjem for en 50-lapp regnet som et vellykket prosjekt, men det var problematisk at ungdom bestiller plass uten å møte opp.

«Det er veldig viktig at du avbestiller turen, om du ikke skal bruke plassen din likevel. Ring til taxiselskapet på telefon 957 77 666 så fort du vet at du ikke skal bruke plassen du har bestilt», heter det i pressemeldingen.