LO-lederen vil ikke svare på om hun har tillit til Hadia Tajik som nestleder i Arbeiderpartiet

Av: Helge Rønning Birkelund / LO Media

Mandag formiddag rykket LO-leder Peggy Hessen Følsvik ut sammen med lederne i de to største LO-forbundene. De krevde at Hadia Tajik måtte legge alle kortene på bordet.

Tre dager seinere valgte Tajik å trekke seg som arbeids- og inkluderingsminister.

VG avslørte i februar hvordan Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

Tajik sier i dag at hun ønsker å fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet, men hun får ingen uforbeholden støtte fra LO-lederen.

Vil ikke svare direkte

Peggy Hessen Følsvik vil i dag ikke svare på om har tillit til Tajik som nestleder.

– Jeg forholder meg til at hun sitter som nestleder til partiet bestemmer noe annet, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

– Det vi har krevd, er åpenhet rundt de sakene som har versert i media. Det har vært vårt anliggende, forteller hun.

– Nå har hun valgt å trekke seg som statsråd. Det har jeg stor respekt for, sier Peggy Hessen Følsvik.

Ønsker ikke diskusjon

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, vil ikke være med på en diskusjon om hun kan være nestleder eller ikke.

– Partiet velger sine ledere når de velger det. At Hadia Tajik har avgått som statsråd betyr ikke automatisk noe annet. Det er fint at hun setter partiet foran seg selv, sier Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

Fagforbundets leder, Mette Nord, vil ikke svare på spørsmål om hun har tillit til Hadia Tajik som nestleder.

Jonas har tillit

– Jeg kan ikke si hva partiets organer gjør fram mot landsmøtet om et drøyt år. Men jeg har gjort det klart at Hadia Tajik har min tillit som nestleder, sier Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

Jonas Gahr Støre vil ikke gå inn i de ulike sakene som har versert rundt henne i media. Han forholder seg til, han tror på og har tillit til måten Hadia Tajik forteller sin historie.

Samtidig er han enig i avgjørelsen om at hun trakk seg som statsråd.

– Feilene hun har gjort gjorde det vanskelig å løse de store og viktige jobbene som en arbeids- og inkluderingsminister har. Derfor både er og var det en riktig konklusjon av henne å trekke seg, sa Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse på sitt kontor onsdag kveld.

– Så er jeg glad for at Hadia er motivert for å jobbe videre for Arbeiderpartiet på Stortinget og som nestleder i partiet. Hun er en svært dyktig politiker. Hun er handlekraftig og har mye ugjort for Arbeiderpartiet, våre velgere og de vi er til for. Hun har levert strålende i regjering. Hun har på kort tid kommet i gang med å gjøre arbeidslivet tryggere for folk. Det vil jeg takke henne for. Det arbeidet skal vi nå føre videre, sier Ap-lederen.

Omstridt nestleder

Så blir selvsagt spørsmålet om Hadia Tajik har tillit innad i partiet til å være nestleder, når hun ikke kan være statsråd. På spørsmål om hvorfor han har tillit til henne som nestleder, svarer Støre at «mennesker kan gjøre feil», og at man må «vurdere omfanget av de feilene».

NTB har imidlertid en liste av Ap-politikere som stiller spørsmål ved dette. Først ut var May Britt Lagesen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hun ber Hadia Tajik gå av også som nestleder i partiet.

Ordfører Erik Skjervagen i Fyresdal kommune og ordfører Per Lerøy i Austrheim kommune mener også Tajik bør går av.

Tajik får imidlertid også støtte, blant annet fra lederen i Innlandet Ap, Lise Selnes, stortingsrepresentant Torbjørn Vereide fra Vestland, lederen av Rogaland Ap, Torstein Tvedt Solberg, og fylkesleder Frode Jacobsen i Oslo Ap.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtuns sier også de har tillit til Tajik som nestleder.

For mye sprengstoff?

I etterkant er et naturlig spørsmål om partiet har skjønt hvilket sprengstoff som har ligget i sakene.

– Jeg merker jo at det er engasjement rundt denne saken. Folk blir engasjert i det. Politikeres ansvar for å følge regler. Alt som har vært knyttet til pendlerboliger har vært tema for stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer i lang tid. Så jeg skjønner at det vekker engasjement hvordan reglene blir fulgt opp og akseptert, sier Jonas Gahr Støre på spørsmål fra FriFagbevegelse.

– Det tror jeg er et omfang Hadia skjønner når hun sier at hun har gjort feil. Hun har gjort alt hun kan for å opplyse saken. Jeg tror på det hun sier. Konklusjonen om at hun trekker seg var riktig, avsluttet han.

Et sentralt spørsmål har også vært om ikke pendlerboligene kom opp i samtalene i forkant av utnevningen av Hadia Tajik som arbeids- og inkluderingsminister.

Alle mulige statsrådskandidater måtte i høst gjennomgå en samtale der potensielt skadelige saker bringes på bane. Pendlerboligsaken var ikke var tema i denne samtalen, men samtidig innrømmer Støre at han selv ikke var med på disse samtalene.

Det tror Støre er uttrykk for at Tajik oppfattet at det ikke lå et problem her.

