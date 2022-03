– Mødre og barn har flyktet med alt de klarer å bære. De er totalt utslitte av krigen og reisen over grensa. Jeg snakket med en mor som kom alene med tre barn under sju år. De har vært på flukt i fire døgn, og har måttet sove ute, før de endelig kunne krysse grensa, sier Dan Stewart i Redd Barna, på telefon fra den rumensk-ukrainske grensa.

Faren til barna måtte bli igjen i landet – menn mellom 18 og 60 år får ikke lov av myndighetene til å forlate Ukraina. Da moren krysset grensa tirsdag ettermiddag hadde hun ikke fått tak i mannen sin på flere timer.

Stewart snakket med kvinnen på mottakssenteret neste dag, og spurte henne hvordan hun hadde det.

– Hun har vært så sterk for barna sine, men du kunne se at tårene presset på. Hun ble stum og visste ikke hva hun skulle svare, sier Stewart når Dagsavisen snakker med han onsdag ettermiddag.

Over en million mennesker har så langt flyktet fra krigen i Ukraina. Her står en kvinne og et barn utenfor et telt på den rumenske siden av den rumensk-ukrainske-grensa. (DANIEL MIHAILESCU/AFP)

Tirsdag var temperaturen nede i 3 minusgrader, og det snødde kraftig da en jevn strøm med flyktninger krysset grensa over til Romania. Over en million mennesker har nå søkt tilflukt i naboland, og minst like mange skal være på flukt i eget land, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Ifølge Redd Barna er minst 400.000 av dem barn.

Reiser videre

– De er utslitte, og får ikke kontakt med sine nærmeste. De klarer ikke tenke lenger fram i tid enn par timer. Det er vanskelig for dem å forestille seg hvor de er om en uke. De har forlatt livene sine, men de vil tilbake Ukraina. Akkurat nå er det er vanskelig å si noe om når det er mulig.

På den rumensk-ukrainske grensa har Redd Barna fem mottakssentre, i tillegg til fire flyktningleirer nordøst i landet. Ved alle grenseovergangene til nabolandene meldes det om køer som varer i 24 timer.

– Veldig mange av de som flykter over grensa har kontakter her i Romania som de kan bo hos før de reiser videre. De som ikke har det får varme og hjelp i leirene og i oppvarmede telt. De aller fleste som krysser grensa trenger med en gang nye bleier til barna, varme klær og tepper etter mange døgn i den bitende kulda.

Redd Barna bistår flyktningene og migrantene sammen med en rekke internasjonale og lokale hjelpeorganisasjoner, i tillegg til de rumenske myndighetene. De ser at behovet vokser dag for dag.

– I takt med at volden øker, frykter vi at flere millioner blir nødt til å flykte fra Ukraina, sier Dan Stewart.

Han er rørt over hvor tapre mødrene er.

– På tross alt de har vært gjennom har de klart å være sterke for barna sine. Her på grensa har vi opprettet trygge soner for barna der de kan leke, og få støtte og hjelp fra våre ansatte til å takle det de har vært gjennom.

Frivillige serverer mat til mennesker på flukt fra Ukraina ved Siret ved den rumens-ukrainske-grensa. (Renata Brito/AP)

Sprengt kapasitet i Polen

– Situasjonen her utvikler seg raskt. Antall flyktninger øker for hver dag, og vi tar imot opptil 50.000 over til Polen hver dag. De bærer med seg en bekymring for hvor langvarig dette vil bli, sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge på telefon fra den polsk-ukrainske grensa.

Caritas er den katolske kirkas hjelpeorganisasjon, og de er til stede både i Ukraina og i alle nabolandene.

Generalsekretæren er svært bekymret for utviklingen inne i Ukraina.

– Øst i Ukraina pågår det kamphandlinger og mange flykter internt mot vest. De russiske styrkene overtar sentralt i landet, og presser folk utover mot grensa i vest. Vi er redde for at flyktningene vil øke med millioner, sier hun.

Flere nødhjelpslagrene inne i Ukraina er nå i ferd med å gå tomme, advarer hjelpeorganisasjoner. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anslår at opptil fire millioner i Ukraina kan komme til å flykte, men de advarer også om at tallet kan bli enda høyere.

En familie som har flyktet fra Ukraina varmer seg opp i et telt ved grenseovergangen i Medyka, Polen, torsdag. (Visar Kryeziu/AP)

– Ta dem imot

– Det er hjelpeapparater på grensa som er blitt bygd opp over tid, men de trenger desperat hjelp til å styrke tilbudet nå. Kapasiteten er sprengt nå. Vi trenger hjelp til å dele ut mat, medisiner og varme klær. Mange er traumatiserte og trenger psykososial hjelp. Det er veldig viktig, sier Rubiano Skretteberg,

Hun kommer med en klar bønn til nabolandene i Europa.

– Det er veldig viktig at Europa stiller opp for den ukrainske sivilbefolkningen, og tar imot disse flyktningene. Mange kommer til å måtte søke seg videre til land vest i Europa for å komme i sikkerhet. Behovet vil øke dramatisk, og vi må ta høyde for at dette blir langvarig. Vi i Caritas håper at denne flyktningkrisen fører til at ansvarsfraskrivelsen vi har sett i Europa ved tidligere flyktningkriser opphører. Dette er en stor humanitær krise, og Europa må stå samlet.

r I Polen krysser så mange som 50.000 grenseovergangene hver dag, etter opptil et døgn i kø. Her passerer en mindre gruppe mennesker Medyka fra Ukraina og inn i Polen torsdag. (Visar Kryeziu/AP)

Ber om donasjoner

Behovet for bleier, hygieneartikler, tepper, varme klær, mat og medisiner er stort, men i likhet med de fleste hjelpeorganisasjoner ber Redd Barna de som kan om å heller donere penger til organisasjonene, framover å sende ned disse tingene selv.

– Det er så mye lettere for oss å skaffe dem klær, mat og medisiner her nede, framfor at vi skal ta imot og fordele gaver. Hvis de som kan støtter hjelpeorganisasjonene med midler, kan vi skaffe hjelp mye raskere, sier Stewart.

Også Dan Stewart i Redd Barna kommer med en klar oppfordring til nabolandene om å ta imot flyktningene som er på vei.

– De har flyktet fra et kaos av sirener og angrep med få steder å søke tilflukt. De har sett store ødeleggelser på sin vei. De er lettet over å endelig være i trygghet, men de er bekymret for hva morgendagen har i vente for dem.

