Darina frykter for familien i Kyiv: – Bestemor sier at hun ikke vil forlate leiligheten

Darina Grusko (26) står på jobb i sminken hos TV2 i Oslo. Men tankene er helt klart med familien i Ukraina.

– Jeg snakket med dem i dag morges, de bor alle i Kyiv. Akkurat nå er det litt roligere, men de første dagene var det mye bråk. Bombing og lyden av helikoptre over hodene på dem hele tida, skyting utenfor blokka. Fly er blitt skutt ned rett utenfor der familien min bor. Det er helt forferdelig, forteller hun til Dagsavisen.

Russlands forsøk på å innta hovedstaden Kyiv fortsetter, og mandag formiddag ba myndighetene alle byens innbyggere om å holde seg inne. Likevel var det mange som gikk ut i gatene for å dra i butikker, skriver nyhetsbyrået AP. For første gang siden lørdag var det mulig å forlate bomberom og leiligheter.

26-åringen har både bestemor, onkler, tanter, søskenbarn og venner i Kyiv, midt i der eksplosjonene har pågått som verst.





Darina Grusko er bekymret for familien sin. (Mimsy Møller)

Jeg skulle gjerne hatt resten av familien min her. — Darina Grusko

Ut av Kyiv

I dag jobber Darina Grusko som makeupartist for TV2 og NRK. Hun har bodd i Norge siden hun var bare 7 år gammel. I hele oppveksten har hun holdt kontakten med familien i Kyiv.

– Jeg skulle gjerne hatt resten av familien min her, sier hun, men frykter at det er bortimot umulig, både fordi de ikke kan og heller ikke vil flytte fra hjemlandet.

– Ukrainere er stolte folk. Jeg har prøvd å få flere av dem min til å komme. Bestemor sier at hun ikke vil forlate leiligheten og tingene sine. Nå er det også nesten umulig å komme seg ut av byen, fordi bruer er sprengt og veiene stengt. Togene er visstnok også så fulle at folk blir trampet på, så det føles utrygt.

Mange synes det er umulig å skulle forlate alt de eier og har. Darina synes ikke det er merkelig.

– Om vi ser tilbake på historien er det helt logisk. Jeg tror de har knyttet seg sterkt til de materielle tingene sine fordi de har måttet jobbe hardt for å få dem, sier Darina Grusko.

Tilflukt på badet

Mandag skrev NTB at Kyivs myndigheter ber alle byens innbyggere holde seg hjemme og kun gå ut hvis det er helt nødvendig. Det pågår kamper i praktisk talt alle deler av byen, opplyser byrådet i en uttalelse på meldingsappen Telegram mandag morgen. Kun hvis folk trenger mat og medisiner bør de forlate hjemmene sine, lyder oppfordringen.

Samme morgen meldte den russiske hæren at hvis sivile ukrainere vil, kan de forlate Kyiv gjennom «trygge korridorer». Det foregår et hektisk arbeid for å bygge forsvarsverk i byen, ifølge myndighetene i Kyiv. Butikker åpnet mandag morgen, og kollektivtrafikken gikk, men med færre avganger enn vanlig, skriver NTB.

Bestemor sier at hun ikke vil forlate leiligheten og tingene sine. — Darina Grusko

Darina Grusko sammen med grandtante Hayna (t.v) og bestemor Vera da hun dem hjemme i Ukraina for noe år siden. (Privat)

Når Darina ringer, forteller bestemoren at de nå er opptatte med å løpe opp og ned i et tilfluktsrom i kjelleren dag som natt. Og lyden av jagerfly og høye smell er på få dager blitt nærmest dagligdags.

– I natt hadde hun visst ikke orket å løpe ned i kjelleren. Det er så mørkt og kaldt der, iskalde betonggulv og lyset som må være skrudd av hele tiden. Det er ikke noe særlig for et eldre menneske. Heldigvis vært stille i natt, sier Darina Grusko.

Grandtanten på 84 år bor midt i sentrum av Kyiv der det virkelig har eksplodert de siste dagene.

– Første dagen søkte de tilflukt på nærmeste T-banestasjon. Men hun er såpass oppe i årene og nesten blind slik at hun ikke orker løpe ned dit hele tiden. Så nå gjemmer de seg på badet når det står på som verst.

Krig, Covid og Tjernobyl

Darina Grusko synes det er vanskelig å følge med på nyhetene, men klarer heller ikke la være. Hele tiden ruller nyhetene inn om utviklingen i hjemlandet.

– Det er ekstremt vondt. Jeg kan ikke gjøre noe, og må bare forsøke å fungere. Jeg har riktig nok bodd i Norge lenge, men akkurat nå føler jeg meg som en skikkelig ukrainer, og egentlig burde jeg vært med dem og kjempet, sier hun og forteller at hun prøver å være optimistisk.

– Det ukrainske folk har troen på at dette ordner seg, og da må vi også håpe at det gjør det. Vi snakker om et folk som har opplevd 2. verdenskrig, opplevd Tsjernobyl og oppløsningen av Sovjetunionen, deretter koronapandemien. Og nå denne krigen. Da sitter det langt inne å gi opp, sier Darina Grusko.

