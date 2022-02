Innlandet: Blir ikke delt, men er fortsatt splittet

Det ble en lang og følelsesladet debatt i fylkestinget i Innlandet før de landet på å bevare storfylket, som endte med at 34 av 57 stemte for å bevare Innlandet. 23 stemte imot. Mange var i debatten opprørte over at fylkestinget ikke fulgte rådet fra folkeavstemningen, og flere ga uttrykk for at det er et splittet storfylke som nå går videre.

– Vi er delt på midten, sa KrFs Charlotte Veland Hoven, som var en av dem som tok et oppgjør med et polarisert debattklima, hat og trusler i Innlandet de siste to månedene, særlig på sosiale medier.

– Ap er splittet, fylkestinget er splittet, folk er splittet, sier Hans Kristian Enge, som er gruppeleder for Arbeiderpartiets gruppe i fylkestinget i Innlandet til Dagsavisen.

– Det er farlig for demokratiet og tilliten til politikerne når vi ignorerer en folkeavstemning, mente Rødts Maria Nilsen Aksberg, og framstilte storfylket Innlandet som et tvangsekteskap for Oppland.

På kollisjonskurs

For nettopp i Oppland var det et stort flertall for å gå ut av Innlandet.

– 22 av 24 kommuner i Oppland er for å løse opp Innlandet, påpekte fylkesvaraordfører i Innlandet, Aud Hove fra Senterpartiet.

Splittelsen er dermed klar mellom Hedmark og Oppland, og altså internt i Ap, som onsdag med sine store gruppe på 20 bidro sterkt til flertallet for å beholde Hedmark og Oppland samlet i et fylke. De valgte å se bort fra resultatet i folkeavstemningen som ga et knapt flertall for å dele opp fylket. Ap i Innlandet er splittet i to i saken, erkjenner Hans Kristian Enge, som er gruppeleder for Aps gruppe i fylkestinget i Innlandet.

Tirsdag kveld vedtok Aps representantskap med et knapt flertall 52 mot 50 stemmer at storfylket Innlandet skal bevares. Det er også splittelse mellom de to regjeringspartiene Ap og Sp i saken, der finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er på kollisjonskurs med sin statsrådkollega Anette Trettebergstuen (Ap), som argumenterte sterkt for en bevaring av Innlandet på Aps representantskapsmøte onsdag kveld.

Vedum må på sin side godta at hans eget hjemfylke ikke blir delt i to, på tross av at han har jobbet for en reversering av de tvangssammenslåtte fylkene gjennom hele valgkampen.

Bekymret

Men Ap i Innlandet har lenge vært bekymret for hva en deling vil gjøre med Innlandet. De har blant annet vært redde for at Innlandet ville brukt fire-fem år på en ny omstillingsprosess.

– Da har vi fra før brukt fire og et halvt år på å diskutere både politisk og administrativt, på å samkjøre systemer og harmonisere tjenester. Vi har slått sammen gamle Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk til Innlandstrafikk, vi har lagt til nye oppgaver, vi har samkjørt PP-tjenester og harmonisert og slått sammen videregående skole, kulturliv og administrasjon. Det er en omfattende jobb som er lagt ned for å få alt på plass, forteller Aps gruppeleder Hans Kristian Enge til Dagsavisen.

– Omstilling krever tid og ressurser. I verste fall kan vi si at vi ville sittet fast i en omstillingsprosess som totalt har vart fra 2018 til 2027, mener Enge, som i siste instans skylder på Solberg-regjeringen for det politiske kaoset i Innlandet.

– Tidligere har det vært bred konsensus i Stortinget rundt så store reformer som regionreformen. Jeg mener vi har en politisk tradisjon i Norge for dette, å forankre så store reformer bredt i partiene i Stortinget, slik vi gjorde det med pensjonsreformen, for eksempel. I stedet gjennomførte de regionreformen altfor raskt og uten å forankre den skikkelig nasjonalt. Det at det ikke ble gjort et forsøk på å få til større enighet den gangen, det skapte motstand og debatt og er en viktig årsak til det politiske kaoset og den splittelsen vi ser i Innlandet nå.

– For stort

Senterpartiets representanter i Innlandet måtte bare se seg slått.

– Vi har vært tydelige hele veien på at Innlandet er for stort, mener fylkesvaraordfører Hove. Hun er selv fra Skjåk kommune helt nordvest i Innlandet. Derfra føles avstanden stor ned til Mjøsregionen og fylkeshovedstaden Hamar.

– Vi har 46 kommuner, og det er veldig krevende å følge opp 46 kommuner og den dialogen som kreves. Vi har ikke troen på at større er bedre. Vi ser at det har en sentraliserende effekt. Det finnes stordriftsulemper også, ikke bare stordriftsfordeler, mener Hove.

Hove mener også det er en fordel for demokratiet at Hedmark og Oppland fortsetter som valgkretser og får sine mandater på Stortinget, slik det er i dag.

– Ellers blir vi færre politikere som skal styre flere, og det mener vi ikke er bra for demokratiet. Da blir vi dårligere representert, og det blir færre til å fronte vår sak, sier hun til Dagsavisen.

Hove avviser Enges påstand om at det ville vært så krevende å oppløse Innlandet. Hun tror heller det ville blitt en restart for både Hedmark og Oppland fylker, og varf villig til å brette opp ermene.

– Vi er på ingen måte ferdig med omstillingsprosessen i Innlandet. Det innebærer også mange utfordringer i det å videreføre Innlandet. En organisasjon som ikke fungerer, den kan også være kostbar. Som fylkeskommunedirektøren i Innlandet sa det: Det er bare to år siden vi hadde to godt fungerende fylkeskommuner.

