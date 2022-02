To slag i vannet ødela for Hovland

Hovland lå på delt 85.-plass foran runde nummer to etter å ha gått åpningsrunden på ett slag over par.

Den norske golfstjernen innledet sin runde fredag med tre hull på par, før det ble en birdie på det fjerde. Deretter kom to nye par, etterfulgt av en birdie. De neste to hullene gikk nordmannen på par, før han fikk nok en birdie på det tiende hullet. Derfra gikk han på par til og med hull 14.

Starten sendte Hovland mange plasser oppover resultatlistene, og det begynte å se lyst ut for at han skulle klare cuten i turneringen.

I vannet – to ganger

På det 14. hullet ble det ett slag over par, og på det 15. hullet – som har par på fem slag – måtte nordmannen bruke hele åtte slag. Han slo to strake slag rett i vannet.

Denne trippelbogeyen sendte Hovland nedover på resultatlistene. Han imponerte med å bruke bare to slag på det neste hullet, som har par på tre slag. Med par på hull 17 og en bogey på det siste hullet endte nordmannen på 72 slag på runden, ett over par.

Med to slag over par sammenlagt var Hovland fire slag unna å klare cuten og ta seg videre. Han endte på en delt 100. plass.

Ifølge Eurosport er det første gang på nesten ett år at Hovland ikke klarer cuten i en turnering.

Fra friplass til ledelse

Leder gjør 24-årige Sahith Theegala. Han var egentlig ikke er kvalifisert for turneringen, men fikk friplass. Den har han så langt benyttet godt. godt. Theegala ligger tolv slag under par etter to meget sterke åpningsrunder. Fredag gikk amerikaneren de 18 hullene på kun 64 slag, som én av tre spillere.

Landsmennene Brooks Koepka og Xander Schauffele deler andreplassen på ti slag under par.

Turneringen i Scottsdale utenfor Phoenix fortsetter lørdag og avsluttes søndag, men det blir altså uten norsk deltakelse.

