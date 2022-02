Her er stafettlagene, Sveriges sprintvinner går sisteetappen

Norge vant kvinnestafetten i Pyeongchang for fire år siden, men bare en løper er igjen fra det laget: Ragnhild Haga.

Hun kom til OL som reserve da Norge fikk to OL-løpere i koronakarantene. Lørdag går hun sisteetappen.

De tre andre som var med på 2018-laget var Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen. De to sistnevnte har lagt opp, Østberg er ute av helsemessige årsaker. Therese Johaug var utestengt.

I dag er det kvartetten Tiril Udnæs Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga som utgjør laget i denne rekkefølgen. De to første etappene gås i klassisk, de to siste i fristil. Planen er at Therese Johaug skal gå ifra på andreetappen. Men der møter hun kanskje det sterkeste feltet: Natalja Neprjajeva på det russiske laget. Tyskland har satt opp Katharina Hennig og USA har Rosie Brennan. Sverige har Ebba Andersson.

Mange anser Sverige som favoritt. De starter og avslutter med to sprintere: Sølvvinner Maja Dahlqvist og OL-mester Jonna Sundling.

Starten går klokka 08.30 norsk tid.





1. Norge: Tiril Udnæs Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga.

2. ROC: Yulia Stupak, Natalia Neprjajeva, Tatjana Sorina, Veronika Stepanova.

3. Finland: Anne Kyllönen, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski.

4. USA: Hailey Swirbul, Rosie Brennan, Novie McCabe, Jessica Diggins.

5. Tyskland: Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl, Sofie Krehl.

6. Sverige: Maja Dahlqvist, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling.

7. Sveits: Laurien van der Graaff, Nadine Fähndrich, Nadja Kälin, Alina Meier.

8. Tsjekkia: Tereza Beranova, Petra Novakova, Katerina Janatova, Petra Hyncicova.

9. Canada: Katherine Stewart-Jones, Dahria Beatty, Cendrine Browne, Olivia Bouffard-Nesbitt.

10. Japan: Masako Ishida, Masae Tsuchiya, Chika Kobayashi, Miki Kodama.

11. Kasakhstan: Kseniya Shalygina, Angelina Shuryga, Nadezhda Stepashkina, Irina Bykova.

12. Polen: Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta, Karolina Kukuczka.

13. Ukraina: Viktoriya Olekh, Valiantsina Kaminskaya, Maryna Antsybor, Daria Rublova.

14. Estland: Kaidy Kaasiku, Mariel Pulles, Keidy Kaasiku, Aveli Uustalu.

15. Latvia: Patricija Eiduka, Kitija Auzina, Estere Volfa, Samanta Krampe.

16. Kina: Chunxue Chi, Xin Li, Bayani Jialin, Qinghua Ma.

17. Frankrike: Lena Quintin, Delphine Claudel, Flora Dolci, Melissa Gal.

18. Italia: Anna Comarella, Caterina Ganz, Martina Di Centa, Lucia Scardoni.