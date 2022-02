Motebransjen: – Man blir spist levende

Hvem: Sara Skogøy (27)

Hva: Klesdesigner

Hvorfor: Har vært med på å starte egen fagforening for motebransjen

Hei Sara! Hva er galt med bransjen din?

– Du, jeg elsker motebransjen, det må jeg begynne med å si. Det er derfor jeg har jobba så hardt for at vi kan organisere oss i en fagforening. Men ja, det er en bransje med mange utfordringer.

Som hva da?

– Den sliter med ulønna arbeid og mye interessant dugnadsånd – som at man later som at det er dugnad, men så er det egentlig noen som tjener penger på det i andre enden. Det fører til at de som har midler fra før, er de som kan fortsette med yrket.

Hva er hovedgrunnen til å starte en fagorganisering da?

– Jeg vil at bransjen skal bli stor og bærekraftig i et arbeidsaspekt. En av de viktigste måtene man kan jobbe på er å være bærekraftig med de ansatte. Hvis de har gode forhold, er det positivt for bransjens utvikling.

Når var første gang du la merke til at man trengte bedre vilkår?

– Det var et halvt år før jeg skulle ut i arbeidslivet etter kunsthøyskolen. Jeg gruet meg. Man blir spist levende, det er helt «survival of the fittest», det visste jeg jo. Men da jeg skulle fagorganisere meg skjønte jeg at det ikke fantes noe sted. Da begynte en ganske heftig jobb. For to år siden svarte Creo ja til å hjelpe meg, og siden har jeg jobba for å lage den beste fagorganisasjonen man kan få.

Er alle positive til en sånn endring, tror du?

– Noen blir kanskje redd for at bransjen skal gå konkurs hvis folk begynner å organisere seg. Men en fagforening vil alltid jobbe for det beste for de som jobber der, og det beste for de som jobber, er jo å få beholde arbeidsplassen sin. Det er en god ting for alle.

Motemerket Holzweiler fikk nylig kritikk for å utlyse ulønna praksisplasser. God timing for lansering av fagforeningen din?

– Ja, det er nesten komisk at det skulle komme akkurat da. Men det her er bare et av mange eksempler fra bransjen. Jeg har aldri sett et betalt «internship» i mitt liv. Jeg tror ikke alle i motebransjen er rævhøl med onde intensjoner, men det er sånn bransjen er lagt opp per nå.

Hva er grunnen til at det har blitt sånn, tror du?

– Det er en ung bransje, da. Man har henta mye fra USA, og lagt seg på linja «det er sånn bransjen er». Jeg kjenner ingen som ikke har blitt tilbudt en ubetalt jobb. Det er veldig spesielt. At mange steder opererer uten faste ansettelser i det hele tatt, det er ikke bra.

Du gruet deg til å gå ut i arbeidslivet, men hvordan gikk det?

– Da jeg gikk på skolen fikk jeg inntrykk at det var umulig hvis man ikke føyde seg etter strukturen i bransjen, men det stemmer ikke. Jeg har aldri sagt ja til en gratis jobb, selv om jeg selvfølgelig har gjort mye drittjobber. Men nå får jeg tilbud, og kan velge selv hva jeg har lyst til å gjøre, og hvilke jobber jeg vil ta. Det er fullt mulig, fordi de aller fleste har midler til å betale. Det som er synd, er at mange blir så glad for å bli spurt, at de ikke krever penger. Sånn kan det ikke være, designere må også spise middag.

Du tar jo mye ansvar, hva er grunnen til det?

– Ha ha. Jeg skulle noen ganger ønske jeg kunne la noen ting ligge. Det hadde jo vært diggere for meg. Men dette er noe jeg virkelig brenner for. Noen får kanskje inntrykk av at jeg er her for å ødelegge bransjen, men dette er min aller største lidenskap. Jeg vil at så mange som mulig skal få en god relasjon til bransjen. Før turte ingen å si hvor mye de tjente eller hvordan det gikk på jobb, med en gang man gir muligheten renner det inn historier som er viktige å ta tak i. Det er fantastisk at man har et sted å gå til for å få hjelp.

Noen faste spørsmål! Hvem var din barndomshelt?

– Jeg er oppvokst med mange sterke damer rundt meg, som har gjort mye bra og har inspirert meg. Det har nok preget meg masse.

Er det noe du angrer på?

– Jeg har gjort masse elendige prosjekter. Gjennom hele kunsthøyskolen leverte jeg alle prosjektene mine to ganger fordi det aldri var bra nok første gangen.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Min favorittdesigner, som døde nettopp, Thierry Mugler (fransk moteskaper, red.anm.). Jeg har alltid elsket hans måte å se kvinner på. Hans fantastiske silhuetter, måten han bygger en helt egen verden på. Jeg håper jeg treffer ham i mitt neste liv!

