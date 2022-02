Ned i vekt? Forskerne vet et triks

For lite og for dårlig søvn er ikke bra for helsa. En studie publisert i den amerikanske legeforeningens journal for indremedisin, JAMA Internal Medicine, viser at tilstrekkelig søvn kan føre til vektnedgang.

Forskerne ba unge, overvektige voksne som til vanlig sov mindre en seks og en halv time per natt, om å legge på to timer ekstra søvn, slik at de hver natt i fjorten dager sov åtte og en halv time.

Etter disse to ukene, fant forskerne at deltakerne i studien i gjennomsnitt inntok 270 færre kalorier per dag når de fikk mer søvn. Noen inntok hele 500 færre kalorier. 270 færre kalorier per dag, tilsvarer en vektnedgang på cirka 12 kilo på tre år, uten andre tiltak enn mer søvn.

[ Nå øker boligrenta. Her er tipsene du trenger (+) ]

Søvnforskerne mener studien er ekstra relevant fordi deltakerne sov hjemme, ikke i et søvnlaboratorium, og fordi man i stedet for å be folk registrere selv hvor mange kalorier de spiste, tok urinprøver for å måle dette.

– Studien viser tydelig at om du øker søvnmengden, reduserer du energiinntaket, noe som i sin tur fører til moderat vektnedgang. Det er sannsynlig at kroppsvekta på forsøkspersonene ville blitt lavere om forsøket hadde vart lenger, sier doktor Bhanuprakash Kolla, som er søvnpsykiater og nevrolog ved søvnklinikken ved det prestisjetunge sykehuset Mayo Clinic i Minnesota til CNN, som også omtalte studien.

[ Men egentlig, mener Hilde Østby, så virker ikke slanking. Hun har lest en mengde rapporter for å finne ut hva som faktisk gir bedre helse. Hint: Det har ingenting med fett å gjøre ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen