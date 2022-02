Ready tapte kampen om seriegullet – Ullern må ut i kvalik

Premissene var enkle før seriefinalen – Stabæk klarte seg med uavgjort ettersom de ikke hadde tapt før onsdagens kamp, men Ready var poenget bak etter å ha tapt for Solberg tidligere i sesongen.

Det sto faktisk 2–2 etter 22 minutter, etter at Stabæk ledet 2–0. Så scoret Ready to mål på to minutter og da var lagene like langt. Omgangen dabbet av etter den målrike starten, og det var tydelig å se at lagene spilte med en god dose nervøsitet utover i omgangen. Dermed sto det 2–2 til pause.

– Den første omgangen var jevn, som egentlig hele kampen var. Stabæk var farlige da de slo flipper, noe vi slet med, men utenom det synes jeg vi var litt piggere og litt mer på. Vi scoret et par fine mål, som var gøy for publikum. Det føltes ganske riktig med 2–2 til pause, sier Readys Gustav Eriksson.

Fem minutter ut i den andre omgangen gikk Stabæk opp i 3–2 ved Jørgen Akeren. Han fikk drømmetreff på corner og banket inn 2. omgangs første mål.

Den ledelsen varte i to-tre minutter. Nordby tråkket seg rundt på høyre og la ballen inn i boks. Der ventet kaptein Jerner, som hamret ballen knallhardt i krysset til 3–3.

Billig straffe?

17 minutter før full tid fikk Stabæk straffe da Bjørn Buskqvist gikk ned i boks. Ready-spillerne raste og kastet nærmest køllene i harnisk. Det så ikke ut som en straffe ved første øyekast, men Christian Førde hadde uansett bestemt seg.

– Den er billig. Og er det egentlig innafor straffefeltet, utbrøt begge kommentatorene da dommerne pekte på straffemerket.

Uansett – straffe var dømt. Fredrik Randsborg var uhyre heldig da han la ballen mellom beina på Ready-keeper Markus Thommessen. 4–3 Stabæk, og de hadde seriegullet i sin hule hånd.

– Det er én mann i Norge som mener det er straffe, og det er det som blir avgjørende. Det er synd, sier Ready-trener Lars Christian Sveen.

Like etter ble Stabekkbanen stille da Iskander Nugmanov deiset i bakken etter en kollisjon. Han ble båret av banen og hadde store smerter. Det var ubehagelige scener, og det er snakk om at Nugmanov har røket leddbåndet.

Seriesølv til Ready

Det ble ampert og med mye temperatur på tampen, men Stabæk forsvarte seg med bravur og vant til slutt 4-3, til tross for flere store sjanser. Dermed ble det enda et seriegull til Stabæk, mens Ready ble nummer to etter å ha vunnet serien de siste to sesongene.

– Det er morsomt med sånne kamper hvor det betyr litt ekstra. Det er selvfølgelig surt at vi taper kampen, for jeg føler at vi er helt på høyde med Stabæk – og bedre enn de i perioder – i den andre omgangen. Det var en tett og jevn kamp med bra tempo, sier Sveen videre.

– Det ble levert fantastisk bandy i den andre omgangen fra begge lag. Vi kriget hardt og vant mange andreballer, og vi hadde overtaket. Så får de straffen ingen forstår noen verdens ting av. Det er ekstra surt siden den ble avgjørende. Det er kjedelig at en så bra kamp blir avgjort på den måten. Jeg er uansett stolt over gutta, og vi viser med denne kampen at vi blir å regne med i sluttspillet. 200 prosent sikkert, sier Eriksson.

Ready ble nummer to og skal spille sluttspill mot enten 7.- eller 8.-plassen (Sarpsborg eller Høvik). Norges Bandyforbund trekker kvartfinaleseriene. Det betyr at Stabæk møter Sarpsborg eller Høvik, og det laget ikke Stabæk trekker, møter Ready. Kvartfinaleseriene spilles i en best-av-fem-serie, der både Stabæk og Ready har hjemmebanefordel og skal spille hjemme i kamp 1, 3 og en eventuell kamp 5.

Ullern mistet sluttspillet i siste sekund

Også Ullern hadde alt å spille for i siste serierunde. De var à poeng med Høvik og kjempet om 8.-plassen, som gir sluttspill. Det så meget komfortabelt ut da Ullern gikk til pause med 4-1-ledelse. Så kollapset Oslo-laget – slapp inn 2–4 og 3-4, og på overtid satte Lasse Karpinnen inn 4–4 med en styring og sendte Høvik til himmels.

Dermed gikk Høvik forbi Ullern med bedre innbyrdes resultater, ettersom Høvik vant det omvendte oppgjøret 4–3 før jul.

– Vi spilte veldig bra i 1. omgang. Høvik hadde nesten ingen sjanser og vi var klart best. Inn mot 2. omgang gikk vi nok med følelsen om at vi hadde vunnet kampen, men de kjørte over oss fra første sekund i 2. omgang. Vi hadde nesten ingen sjanser, så vi fikk som fortjent, sier Ullern-spiller Didrik Strømme og fortsetter:

– Vi ledet 4–1 til pause, men jeg følte meg ikke helt trygg selv om. Vi klarte ikke å sette 5-1-målet som hadde avgjort kampen, og istedenfor satte de inn 2–4. Da fikk de enormt med energi, samtidig som vi senket oss ned, ble redde og urutinerte. På 3–4 tenkte jeg «faen», men tavla på Høvikbanen fungerte jo ikke, så vi visste ikke hvor lenge det var igjen. Og på 4-4 …, sier han og blir stille.

– Jeg har ikke så mye annet fornuftig å si, sier han videre.

Nå må Ullern ut i kvalik mot 2.-plassen i 1. divisjon.

– Alt press er på oss nå, og det takler vi jo ikke så veldig bra. Der kan jo alt skje. Jeg blir ikke overraska om vi taper kvaliken, sier Strømme.

Skeid ned med braktap – Ullevål tapte også

Skeid kjempet og sto på i samtlige 90 minutter i deres siste seriekamp mot Mjøndalen borte. Skeid tok ledelsen 1–0 etter scoring av Patrick Hauge, før Mjøndalen scoret de neste seks i kampen.

Skeid reduserte til 2–6 på corner ved Even Lübeck, før Mjøndalen giret om på tampen. Bruntrøyene vant til slutt 10–3 over et Skeid-lag som manglet førstekeeper Casper Kamfjord, samt både Truls og Daniel Skrettingland, som alle tre har vært toneangivende for Torshov-laget.

Fasit etter 18 kamper for Skeid ble da null seirer, en uavgjort (4-4 mot Høvik) og hele 17 tap.

Ullevål skal derimot spille sluttspill. De hadde ingenting å spille for mot Solberg, og tapte 3-6, etter å ha ledet 2–1 fram til det var spilt 62 minutter. Ullevål ble nummer 6 og møter enten nettopp Solberg eller Mjøndalen.

