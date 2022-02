Jeff Bezos’ superyacht sørger for demontering av historisk bro

Det er nå bekreftet at den historiske jernbanebroen i Rotterdam, De Hef skal demonteres for å la Amazon-grunnleggeren og mangemilliarderen Jeff Bezos, passere med yachten sin, skriver BBC. Den rekordstore luksusyacthen ble Bezos’ edel og eie i fjor for 430 millioner euro, og er 127 meter lang og 40 meter høy. Det er for høyt til å passere De Hef, som ble satt ut i 1933.

Den gamle jernbanebroen er en heisebro, og den første av sitt slag i Europa. Demonteringen er kontroversiell fordi broen har en lang historie, og er et nasjonalt monument. Fra 2014 til 2017 var den ute av drift grunnet en stor renovering. Da ble det sagt at den ikke ville bli demontert igjen, men nå skal altså den midtre delen av broen midlertidig fjernes for å la den 40 meter høye luksusbåten kruse gjennom. Demonteringen er imidlertid ikke gratis. Bezos, som for øyeblikket rangeres som den tredje rikeste i verden, skal selv betale regningen gjennom firmaet som bygget båten, Oceanco.

Den historiske broen i Rotterdam, De Hef. (PIROSCHKA VAN DE WOUW/NTB)

Den eneste veien gjennom

Nyhetsbyrået AFP siterer ordførerens kontor på at ordføreren lover at broren skal gjenoppbygges i sin nåværende form.

– Det er den eneste veien til havet, sa en talsmann for ordføreren til nyhetsbyrået, ifølge BBC.

Myndighetenes prosjektleder Marcel Walravens er enig med ordføreren, og sier at prosjektet er veldig viktig fra et økonomisk perspektiv. Han mener Rotterdam har rykte på seg for å være Europas maritime hovedstad.

– Skipsbygging og aktivitet innenfor den sektoren er en viktig bærebjelke i kommunen, sa han.

[ Kan Kinas null-covid-strategi vare? ]

Walravens sa til en lokalavis at prosjektet sannsynligvis vil skje til sommeren, og at de håper at midtdelen av broa kan fjernes og erstattes innen et par uker, ifølge BBC.

Den lokale miljøpolitikeren Stephan Leewis skriver på twitter at å rive ned det vakre nasjonalmonumentet, er «en bro for langt».

Bezos’ yacht, kjent som Y721, er den største i sitt slag i verden, ifølge Boat International. Ryktene sier at den har mange luksusfunksjoner, blant annet en mindre støtteyacht med helikopterlandingsplass.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen