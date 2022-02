I fire år har Sats-ansatte Cathrine kjempet for at jobben skal betale for buksene. Nå skal retten avgjøre

«Bedriften skal holde de ansatte med hensiktsmessig arbeidstøy og verneutstyr etter behov», står det i fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og LO/Arbeidsmandsforbundet.

Men hva betyr egentlig hensiktsmessig? Hos Sats Dikeveien utenfor Fredrikstad får de ansatte T-skjorte og fleecejakke til å jobbe i, men ikke bukser.

Fram til høsten 2020 sto det i personalhåndboka til Sats at det var krav til de ansatte å gå i «helsvarte velstelte treningsbukser/bukser/tights» på jobb. Deretter ble ordlyden endret til: «Til uniformen skal alle ha velstelte treningsbukser/bukser/tights». Det vil si at kravet om at buksene skulle være svarte forsvant. Men de ansatte måtte fortsatt betale buksene selv.

– Bukser er hensiktsmessig

Plasstillitsvalgt og servicemedarbeider ved Sats Dikeveien, Cathrine Siro, mener at bukser definitivt er hensiktsmessig arbeidstøy for de ansatte på treningssenteret, og at arbeidsgiverne skal betale for buksene de bruker på jobb.

– Arbeidstøyet vi bruker i Sats får en annen slitasje enn om vi for eksempel hadde sittet på kontor. Vi passer barn som gulper, leker med dem på gulvet og krabber rundt på knærne. Vi har vedlikeholdsrenhold og tørker støv, og blir svette.

Hun påpeker at de ansatte må vaske buksene hver dag etter jobb, for å stille rene på jobb neste dag.

– Vi rekker ikke alltid å vaske arbeidstøyet fra den ene dagen til den andre. Hvor mange bukser skal vi står for selv, spør hun.

Enige om å være uenige

Det første møtet mellom Siro og Sats lokalt var i november 2017.

– Vi har hatt en god tone hele veien, og var enige om at vi var uenige om hvorvidt Sats skulle betale for bukser, og at vi trengte hjelp til tolkningen av ordet «hensiktsmessig» i overenskomsten, forteller Siro.

De sendte saken inn til Arbeidsmandsforbundet og Virke, men tiden gikk og de fikk beskjed om at det var ønskelig at de klarte å løse denne saken lokalt.

I april 2019 tok de et nytt møte, men heller ikke denne gangen ble de enige. I juni samme året hadde NAF og Virke forhandlingsmøte, uten å bli enige. De sendte saken videre til LO og Virke, som hadde to møter i 2020. Da de heller ikke ble enige her, stevnet Arbeidsmandsforbundet Virke for Arbeidsretten.

– Det er synd det har tatt så lang tid. Dette er en sak som har hengt over oss, slår Siro fast.

Men nå kommer snart svaret. 1. februar i år behandlet Arbeidsretten saken. Når dommen faller, er ventetiden over. Da blir det avgjort hvordan ordene «hensiktsmessig arbeidstøy» i fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og LO/Arbeidsmandsforbundet skal tolkes.

[ Helt siden hun fikk beskjed om at hun ikke hadde en jobb å komme tilbake til etter fødselspermisjon, har Cathrine jobbet for arbeidsforholdene i treningsbransjen ]

– Handlet først om svarte bukser

Guri Johansen, HR-manager i Sats, sier til Arbeidsmanden at Sats opplever at kravet har endret seg underveis.

– I begynnelsen opplevde vi at saken dreide seg om hvorvidt vi kunne pålegge de ansatte å gå med svarte bukser. Vi endret personalhåndboka og tok bort kravet om svart farge, i håp om at det skulle løse saken. Etter det opplevde vi at uenigheten ble endret til hvorvidt bukser er hensiktsmessig arbeidstøy eller ei etter tariffavtalen, sier hun.

Hun poengterer at saken nå ikke dreier seg kun om Sats Dikeveien, men om alle som er omfattet av fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og LO/Arbeidsmandsforbundet.

– Vi ser det kan være mer hensiktsmessig for enkelte stillinger enn andre i Sats å ha bukser som arbeidsantrekk. Men nå er det ikke det saken dreier seg om. Nå er det spørsmålet alle eller ingen, avslutter Johansen.

