Svenskene mister viktig ekspertise, Norge uten tidsakklimatisering

Smittedramaet fortsetter for alle som er involvert i OL i Beijing, der de første innledende øvelsene i curling avvikles onsdag.

Verdens beste kvinnelige skihopper, 20 år gamle Marita Kramer fra Østerrike er rammet av smittebingoen og rekker ikke OL-starten.

Det gjør de mannlige norske langrennsløperne som endelig kom fram i går. Alle testet negativt. Men rundt dem er det mer smitte.

Mister smøreren

På skistadion fortsetter forberedelsene i sprengkulda og det svenske landslaget fikk seg en støkk tirsdag.

For suksessmørereren Perry Olsson sitter koronafast hjemme i Sverige. Olsson var mannen bak sprinteren Jonna Sundlings gullski under VM i Oberstdorf i fjor. Tidligere var han tilknyttet det norske landslaget i 17 år der han blant annet hadde ansvaret for skiene til Marit Bjørgen og Petter Northug.

– Det er klart det hadde vært best om han hadde vært på plass, sier landslagssjef Anders Byström til Aftonbladet.

– Vi får se om han kan dra senere eller om andre kan overta. Det er klart det er synd, men Perry er der hjemme og kan hjelpe til, sier han.

Ukjent terreng

Første langrennsøvelse i OL er kvinnenes 15km med skibytte lørdag morgen, norsk tid.

På skistadion i Zhangjiakou, om lag 200 kilometer fra Beijing er det satt knallharde spor i et kupert terreng. De svenske jentene har fått trent noen dager, mens det norske kvinnelaget først ankommer stedet onsdag. Therese Johaug og hennes lagvenninner dro med et IOC-charterfly fra Zürich i går. Det betyr at det norske laget får minimalt med tids-akklimatisering. Det er sju timers tidsforskjell til Beijing.

Felles for alle deltakerne er at ingen har konkurrert i dette løypenettet før. Prøve-OL ble det som kjent ikke noe av.

Fikk smitte i flyet

Den andre chartermaskinen fra Norge landet i Beijing tirsdag, men tross testene på Gardermoen kvelden før klarte man ikke å holde flyet smittefritt.

To personer i Norges støtteapparat testet positivt da de ankom Beijing. Begge har nylig vært koronasmittet, men testet negativt på før avreise. Men det viste seg igjen at de kinesiske testene er mer følsomme og fanger opp tidligere virus.

«De to skal nå testes igjen, for eventuelt å bekrefte den første positive testen. Er også disse testene positive, venter isolasjon i henhold til Playbook. Nærkontakter er ennå ikke avklart, men ingen utøvere er nærkontakter knyttet til disse to tilfellene», opplyser kommunikasjonssjef Halvor Lea i Olympiatoppen.

– Det viktigste er at ikke utøvere blir smittet, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til Dagsavisen.

Men han ser at mye ekspertise kan forsvinne hvis flere i støtteapparatet blir isolert.

Curling først ut

Også svenske OL-farere i det samme flyet testet positivt ved ankomst. En ny PCR-test skulle gjennomføres i går kveld for å avgjøre om også de måtte i isolasjon.

OL-reglene om flyreiser sier at man regnes som nærkontakt av personer som sitter to seter rett foran, to rett bak og ett sete til hver side av seg. Så det var et puslespill å få plassert de reisende riktig.

Fredag var det tre personer i det norske OL-støtteapparatet som testet positivt etter å ha reist fra Norge med charterfly. Disse tre er nå ute av isolasjon etter å ha testet negativt tre ganger hver.

De første innledende kampene for mixed lag i curling spilles onsdag. Det foregår i Beijing og det norske ekteparet Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten, som utgjør det norske laget, er friske og raske før OL-premieren.





