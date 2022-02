Onsdagens TV-sport time for time

12.00: Sykling, etapperittet Tour of Saudi-Arabia, 2. etappe 163,9 km fra Taibah University. (TV2 Sport2)

19.00: Spansk 1. divisjon kvinner, 20. runde: Athletic Bilbao – Eibar. (Vsport+)

20.00: Fotball, Afrikamesterskapet menn i Kamerun, semifinale: Burkina Faso – Senegal fra Yaoundé. (Vsport2)

20.45: Fotball, skotsk Premier League menn, fra 22. runde: Celtic – Rangers fra Celtic Park. Det blir garantert høy temperatur på Celtic Park i kveld for enda en prestisjeduell mello disse to lagene. Celtic er to poeng bak Rangers på tabelltoppen. (Vsport1)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien (siste før allstarpausen): Washington Capitals – Edmonton Oilers fra Capital One Arena. (Vsport2)

03.30: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – Calgary Flames fra Gila River Arena. (Vsport2)

PS. De første innledende curlingkampene fra OL i Beijing sendes bare på strømmetjenestene Discovery+ og Eurosport Pluss. Norge spiller sin første kamp klokka 13.05.

