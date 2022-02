− Vi er de første som må stenge og de siste som får åpne

− I dag er vi endelig kommet dit at vi kan fjerne mange av smitteverntiltakene vi har levd med i vinter, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Det åpnes opp, selv om smitten fortsetter å øke raskt. Det er slutt på skjenkestopp, krav om bordservering og antallsbegrensninger og smittekarantene avvikles helt. Men munnbind og meteren er vi derimot ikke ferdig med helt ennå. Støre begrunner det med at det er nødvendig å videreføre noen tiltak, for å beholde kontrollen i en tid med stor smittevekst.

− Men la det ikke være tvil: Vi er over i en ny fase. Vi skal leve med mye smitte, og vi kan leve med mye smitte. Vi må tåle at de fleste av oss blir smittet, men vi må sørge for at ikke alle blir smittet samtidig, sier han før han understreker at pandemien ikke er over verken i Norge eller resten av verden.

Les mer om lettelsene her.

Dan-Michael Danino. Daglig leder på Parkteatret Bar og Scene på Grünerløkka. (Mimsy Møller)

− Vi er skikkelig lei

Ikke alle ble over seg av begeistring for de nye tiltakene. Antallsbegrensninger oppheves både på arrangementer og i private hjem, med den forutsetning at ansvaret ligger på hver enkelt arrangør når det gjelder smittevern og å begrense smitten.

− Det ansvaret har ligget på oss hele veien. Det er vi som har ansvar for smitteverngjennomføringen hos oss både i baren og på scenen. At vi er underlagt et kontrollregime fra næringsetaten er ikke noe nytt, det har vi vært siden første gjenåpning.

Det sier daglig leder for Parkteatret, Dan Michael Danino, til Dagsavisen etter at regjeringen la frem de nye tiltakene tirsdag kveld. For dem har det ingenting å si at antallsbegrensninger oppheves. De holder ikke konserter for et sittende publikum og har heller ikke kvadratmeterne til å gjennomføre arrangementer med det antallet de ønsker og trenger, så lenge påbudet om én meters avstand vedvarer.

− Det eneste som forenkler gjennomføring av arrangementer og hverdagen generelt for oss, er at vi slipper bordservering i scenerommet, sier Danino.

[ Vakker jazz fra sørafrikansk legende og mester (+) ]

Han hadde ingen forhåpninger før tirsdagens pressekonferanse.

− Vi har vært gjennom det her i snart to år, så jeg har ikke lenger forhåpninger. Det er bare symbolpolitikk, tomme lovnader og ord hele veien, fra både kulturministeren, næringsministeren og helseministeren. Vi er skikkelig lei, rett og slett.

− Så vi får bare forholde oss til de reglene som er nå, også håper vi at de viderefører stimulerings- og kompensasjonsordninger fra kulturrådet, for det kommer vi til å trenge lenge etter at de har åpnet opp også.

Problematisk med meteren

Arrangementer med faste tilviste plasser, som kino og teater, får unntak fra meteren.

− Men for oss, som holder konserter for et stående publikum, har dette ingenting å si. Vi kan kanskje få inn ti-femten ekstra stående, men det er en utfordring å passe på at de holder avstand til hverandre.

For tiden holder Parkteatret konserter for 90 personer, som er mindre enn en femtedel av deres vanlige kapasitet.

− Vi har forsøkt å gjennomføre det vi har makta til å gjøre. Vi prøver å holde ansatte i arbeid og gi folk kulturopplevelser der det er mulig, sier Danino.

Han synes det er problematisk at regjeringen valgte å beholde påbudet om å holde én meter avstand til andre, spesielt når FHI i forrige uke sa til Aftenposten at det er bedre for dem med tre doser å bli smittet nå, enn senere. Begrunnelsen var at de har mest beskyttelse nå som oppfriskningsdosen er fersk.

− Vi er vant til det. Vi er de første som må stenge og de siste som får åpne, sier Danino.

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører. (NTB kultur/NTB)

Likebehandling

− Dette er mest godt nytt, vil jeg si. Heldigvis og endelig, for oss som har jobba i en tung oppoverbakke i mange måneder mot disse tiltakene, sier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører (NKA) til Dagsavisen.

NKA er en interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører. Lenge har de jobbet for likebehandling med andre bransjer. Nå kom det endelig.

− Meteren gjelder for hele samfunnet, og den gjelder for kulturbransjen også. Det vi er glade for er at de fjerner kravet om én meters avstand når man sitter i en sal. Sånn sett går de lenger i lettelser enn hva vi hadde turt å håpe på.

For da Dagsavisen tok en prat med Østerdal på mandag, dagen før pressekonferansen, sa hun at dersom det ikke blir full gjenåpning, forventer de i det minste betydelige lettelser for kulturfeltet og reglene for arrangementer.

− Men det er fortsatt krevende for de som lever av stående konserter. De har ikke mulighet til å yte sin fulle kapasitet før meteren forsvinner, og det er jo gjerne de store næringsaktørene det gjelder, sier Østerdal.

[ Danseforbud og enmeter – utelivsaktør kaller det bransjeforbud for klubbene ]

Tar ansvaret på strak arm

Alle som er avhengig av utsolgte konserter eller tilnærmet utsolgt, med et stående publikum, får ikke hjelp av tirsdagens lettelser, mener hun.

− Vi nærmer oss veldig totalt sett, men for aktørene som har stående publikum, er vi langt ifra å være i mål.

Østerdal understreker at bransjen er klar til å ta ansvaret regjeringen gir dem når de opphever antallsbegrensningene.

− Den tilliten har vi bedt om, og den tar vi på strak arm. Arrangørene kommer ikke til å ha noe problem med det, for dette med publikumshåndtering er de drilla på, sier hun.

At skjenkestoppen og kravet om bordservering oppheves, er veldig viktig, mener Østerdal.

− Mange er avhengig av salget i barene og at folk blir hengende både før og etter konserter og tar seg et glass. Det er en kjempeviktig forutsetning for økonomisk inntjening.

Oslo 20200503. Oslo Nye Teater i Oslo (Stian Lysberg Solum/NTB)

Klare til å ta imot publikum

At arrangementer med faste tilviste plasser, som kino og teater, får unntak fra meteren, er til stor glede for Oslo Nye Teater.

− Vi er veldig glade. Vi skjønner nå at vi endelig har blitt hørt, sier direktør Jan Beckmann til Dagsavisen.

Lenge har Oslo Nye Teater opplevd teateret som et trygt sted å besøke og være. De mener det er på høy tid med lettelser, og håper publikum nå lar seg friste.

− Vi står klare til å ta imot publikum, sier Beckmann, som har opplevd at folk har vært avventende med å bestille teaterbilletter fordi de har lurt på om det vil bli noe av.

− Jeg oppfatter det ikke som at folk frykter sykdom, men de praktiske konsekvensene. Skal man ta sjansen på å bestille, hvis forestillingen blir avlyst? Vi tror og håper at publikum nå har motivasjonen til å komme tilbake, sier han.

[ Teateranmeldelse: Så galt kan det gå når bagatellene får overtaket ]

Han tror det er viktig for folk å oppleve teateret igjen, istedenfor å sitte foran en TV-skjerm.

− At vi får dette ansvaret er helt greit. Vi har hatt forsvarlige tiltak hele tiden, for å besøke et teater er så ordnet. Vi har navnet på alle som besøker oss, de får tilviste plasser og rikelig med anledninger til å vaske hendene. Vi, og de fleste andre teatre, er lokaler med mye luft, høyt under taket og store arealer.

De nye tiltakene er til stor glede for ansatte og skuespillere ved Oslo Nye Teater. De har hatt nok å gjøre fram til nå, med å produsere forestillinger som enten har blitt spilt for et mindre publikum, eller som skal spilles senere.

− Men det å kunne spille for et ordentlig publikum igjen, tror jeg alle gleder seg til, både de som jobber på og bak scenen. Det er en stor forskjell, sier Beckmann.

Glad, men bekymra

Skuespiller, regissør og tidligere teatersjef Bjarte Hjelmeland er veldig glad for at samfunnet nå delvis åpnes opp igjen.

− Først av alt, er jeg veldig, veldig glad for denne åpningen, selvfølgelig, sier han til Dagsavisen.

Likevel er han ikke uten bekymring. Hjelmeland skal snart ut på turné med «Vår Beatles hyllest», hvor han er skuespiller, men det er fortsatt mange billetter som ikke er solgt på grunn av de begrensningene som har vært til nå.

− Vi klarer ikke å selge de på den korte tiden vi har før vi skal i gang, det tar lang tid å selge billetter, sier han før han legger til:

− Vi er fremdeles veldig avhengig av den støtten vi kan få. Oppi all selvfølgelig glede over oppheving av begrensninger, er det en stor bekymring om hvordan det skal gå med den turneen.

Støtteordningen til kulturbransjen har fremdeles ikke kommet på plass, og Hjelmeland har ikke fått svar på hvor vidt han vil få støtte eller ikke.

− Og det tror jeg heller ikke at jeg får før vi må sette i gang med turné. Hvis kulturrådet bestemmer seg for at vi ikke får støtte, risikerer hele produksjonsselskapet å gå fullstendig konkurs, sier han.

Henrik Mestad med en liten del av den svært lange listen over «Alle fantastiske ting», på Edderkoppen Scene i Oslo. (Øyvind Ganesh Eknes/Over Norge )

[ «Alle fantastiske ting» er rørende og forrykende listekomikk ]

Problemene fortsetter

Hjelmeland er regissør for «Alle fantastiske ting», med skuespiller Henrik Mestad, som for tiden spilles på Edderkoppen Scene i Oslo.

− For «Alle fantastiske ting» er dette kjempegode nyheter. Den ruller og går og kan nå endelig ha masse folk i publikum igjen.

Det er vanskelig for ham å si når de vil merke de positive virkningene av de nye tiltakene. Han er redd for at det ligger litt i ryggraden til folk å være skeptiske til å oppsøke kulturarrangementer.

− Jeg tror mange har fått nye vaner ved å sitte mye hjemme i sofaen og utvide abonnentene sine på Netflix og HBO. Det er veldig problematisk, vi sitter og teller billetter hver eneste dag og lurer på hva vi skal gjøre.

− Så våre problemer fortsetter, på en måte. Vi trenger støtte, for nå har regjeringen ventet så lenge med å åpne og skremt så mange publikummere i så langt tid, sier Hjelmeland.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

---