Fredagens TV-sport, time for time

06.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 75 mill. aus. dollar) i Melbourne, 12. dag: Semifinaler menn. Daniil Medvedev er høyest seedet i turneringen og skal opp mot greske Stefanos Tsitsipas. I den andre semifinalen møtes Rafael Nadal og Matteo Berrettini. (Eurosport N)

08.30: Golf, Dubai Desert Classic (8 mill. dollar), europatour menn, 2. runde med Viktor Hovland i feltet. (Viasat Golf)

10.20: Skiskyting, åpent EM i Arber, Tyskland, sprint: 10 km menn. Ingen OL-uttatte utøvere er med her, men likefullt norsk seier på onsdagens 20km ved Sverre Dahlen Aspenes. Han får følge av fem andre nordmenn. (Eurosport 1)

11.00: Langrenn, Norgescup fra Gjøvik, 15km klassisk menn. (NRK1)

13.30: Kombinert, verdenscup menn (13 av 20) i Seefeld, Østerrike, 1. del av Seefeld-trippel: Hopp (HS109). Dette er den mest prestisjetunge delen i verdenscupen med tre renn på tre dager i ski-metropolen. Og OL-favoritt Jarl Magnus Riiber har den høyt på prioriteringslista. Og han tar sjansen på å konkurrere helt opp mot avreisen til Beijing. (NRK1, Eurosport N)

13.45: Sjakk, internasjonal storturnering i Wijk aan Zee, Nederland, 11. runde: Magnus Carlsen – Santosh Gujrathi Vidit, India. Carlsen leder turneringen et halvt poeng foran det nederlandske hjemmehåpet Anish Giri. Tre kamper gjenstår. (TV2 Sport2)

13.50: Skiskyting, åpent EM i Arber, Tyskland, sprint: 7,5 km kvinner. (Eurosport 1)

14.00: Langrenn, Norgescup fra Gjøvik, 10km klassisk kvinner. (NRK1)

14.00: Snooker, German Masters, kvartfinaler. (Eurosport N)

15.30: Kombinert, verdenscup menn (13 av 20) i Seefeld, Østerrike, 1. del av Seefeld-trippel: 7,5 km langrenn. (NRK1, Eurosport 1)

15.30: Håndball, EM-sluttspillet menn i Budapest, Ungarn: Kamp om 5.-plass: Norge - Island. Her ender altså Norges mesterskap, to der tidligere enn hva vi hadde håpet på. Men nå har koronasmitten også angrepet det norske laget. Island har levert et solid EM, men med et feilskjær mot Kroatia som ødela.(TV3)

16.00: Hopp, verdenscup i Willingen, Tyskland (HS147): Blandet lagkonkurranse. Det norske laguttaket er påvirket av smittesituasjonen. (Vsport1)

17.30: Golf, LPGA-turnering kvinner (2 mill. dollar) i Boca Raton, Florida. (Viasat Golf)

17.52: Motorsport, sesongstarten i Formel E. Første løp i åpningshelgen fra Diriyah, Saudi-Arabia. (Eurosport N)

18.00: Håndball, EM-sluttspillet menn i Budapest, Ungarn: Første semifinale: Danmark - Spania. (TV3)

18.30: Hopp, kvalifisering til verdenscup menn i Willingen, Tyskland (HS147). (Vsport1)

19.00: Motorsport, VM i rally, tredje dag fra Monte Carlo. (Eurosport N)

20.00: Snooker, 2022 The Masters fra Marshall Arena, Milton Keynes. (Vsport+)

20.30: Håndball, EM-sluttspillet menn i Budapest, Ungarn: Andre semifinale: Frankrike - Sverige. (TV3)

21.00: Golf, The Farmers Insurance Open, fra Torrey Pines Golf Course, California. (Eurosport N)

02.00: Ishockey, NHL grunnspillet: New York Rangers - Minnesota Wild fra Madison Square Garden. Mats Zuccarello gjør sin beste sesong og gleder seg alltid til gjensynet med sin gamle hjemmebane. (Vsport1)

PS. Fotballegenden Nils Arne Eggen begraves fra Orkdal kirke og NRK2 sender fra klokka 11.30.

