Hvor lenge vil dronning Erna sitte på tronen?

Carl I. Hagen var partileder i Frp i hele 28 år før han gikk av i 2006. Han har dermed den uoffisielle norgesrekorden i antall år som partileder. Dagsavisen spør tidligere statsminister Erna Solberg, som hittil «bare» har sittet i 18 år som Høyres leder, om hun nå går inn for slå Hagens rekord? Nylig ble det jo kjent at hun tar gjenvalg.

– Nei, det ser jeg ikke for meg, at jeg skal sitte så lenge. Jeg tror nok det vil bli et partilederskifte i Høyre før det har gått 10 år, sier Solberg, som i alle fall har rekorden som den lengst sittende Høyre-leder noensinne. Hun er også den lengst sittende Høyre-statsministeren med sine åtte år. Etter all sannsynlighet blir hun gjenvalgt som partileder på Høyres landsmøte 2.–3. april, men i løpet av de neste ukene skal valgkomiteen i Høyre finne ut hvem som bør overta som 1. nestleder etter Jan Tore Sanner. I teorien kan den personen bli Norges neste statsminister i 2025 – hvis da ikke Erna Solberg bli sittende som partileder fram til da, og stiller som statsministerkandidat.

Gerhardsen og Torp

Gjør Solberg det, kan hun slå Einar Gerhardsen, som satt 20 år som Arbeiderpartiets leder i årene 1945–1965. Vinner hun valget som statsministerkandidat i 2025, og går løs på fire nye år som statsminister, så vil hun i teorien kunne sitte som partileder i til sammen 25 år. Da har hun fortsatt ikke slått Hagen-rekorden, men hun kan passere Aps Oscar Torp med god margin. Han var Aps leder i 22 år, fra 1923–1945. Men Solberg har altså sittet i 18 år, og har for lengst slått både Frps Siv Jensen (15 år), og Aps Jens Stoltenberg (12 år) og Gro Harlem Brundtland (11 år).

– Jeg har faktisk ikke tenkt så mye på de tingene der, sier Solberg til Dagsavisen.

– Det er litt tilfeldigheter, det at man blir sittende så lenge. Kanskje har det vært en endring i norsk politikk, at folk trenger mer tid til å bli vant til en partileder, og at man derfor blir sittende lenger enn før. Folk er mindre partilojale nå, mener hun, sikkert vel vitende om at Høyre har god medvind i folket akkurat nå. På siste måling fra Opinion gikk Høyre fram og er i øyeblikket landets største parti med 26,6 prosents oppslutning.

Nikolai Astrup da han fortsatt var kommunal- og moderniseringsminister. (Fredrik Hagen/NTB)

Vil bite fra seg

Egentlig har Erna Solberg bare sagt ja til å sitte som leder i to år til. Blir vedtektene endret på det kommende landsmøtet, som det er planer om, har hun bare sagt ja til et år til, ifølge valgkomiteens leder Harald Furre. I pressemeldingen som varslet at Solberg tar gjenvalg, ble hun sitert på at hun ser veldig fram til kommune- og fylkestingsvalget i 2023:

– Om bare halvannet år venter et lokalvalg der Høyre har som mål å bite godt fra seg. Det arbeidet er jeg veldig motivert for å lede dersom partiet ønsker det, sa hun. Men hun sa ingenting om stortingsvalget i 2025. Kanskje hun tenker på å gå av etter 2023-valget?

– Ser du for deg at du stiller som statsministerkandidat i 2025, for å eventuelt gå løs på fire nye år som statsminister?

– Det gjør jeg nå. Men nå tar jeg jo bare valg for den valgperioden jeg blir spurt om. Jeg kan se for meg å være statsministerkandidat i 2025, men det skal velges og det er partiet som bestemmer. Vi skal uansett få til et godt lag, og vi har et veldig godt utgangspunkt for det, sier Solberg, som syns Høyre har vært gode på å sikre at yngre krefter står klare til å overta.

– Vi har vært veldig bevisste på å gi yngre talenter sjansen til å vise seg fram i regjering. Vi har brukt de vi mener vi være toneangivende Høyre-navn i mange år framover. Slik det er nå, så har vi masse flinke talenter i partiet. Jeg har snakket med noen av dem, og ingen av dem følte at det hadde vært greit om jeg hoppet av nå, og at de skulle overta nå. De ville gjerne vente litt, så da får vi se.

– Betyr dette at du faktisk var inne på å tanken om å gi deg som partileder nå?

– Man må alltid vurdere det før man sier ja til neste periode. Ikke fordi jeg ikke hadde lyst, men du må alltid legge øret litt til bakken.

– Så var ikke noen rundt deg som sa: «Jeg tar gjerne over i morra!»?

– Nei. Jeg tror det er mange som syns jeg skal få jobbe videre med sakene, og så ser vi hva som skjer etter hvert. sier Solberg til Dagsavisen.

Stortingsvalg 2021. Valgvake for Høyre Høyres talenter, her på valgvaken i september 2021, der de skjønner at regjeringsmakten snart er tapt. F.v.: Ine Marie Eriksen Søreide, Tina Bru og Henrik Asheim. (Heiko Junge/NTB)

Kaos i Sverige

Hvem er «de», talentene, som Solberg sier hun har snakket med, og som på sikt kanskje kan overta makten i Høyre?

Det kan være tidligere statsråd og nåværende finanspolitisk talsperson i Stortinget, Tina Bru, som har sagt ja til gjenvalg som 2. nestleder. Det kan være tidligere utenriksminister og nå leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide, som holder kortene tett inntil brystet ennå. Hun svarte TV2 at «hun ikke har tatt stilling», og hun har ikke noen nye kommentarer til saken, får Dagsavisen opplyst fra hennes rådgiver Casper Lehland.

De som åpent og offentlig har stilt seg til disposisjon, er Henrik Asheim og Nikolai Astrup. Begge er tidligere statsråder, begge sitter på Stortinget, Asheim som parlamentarisk 2. nestleder. Begge sier til Dagsavisen at de mener de har bred og god politisk erfaring både fra Stortinget og Solberg-regjeringen, og at de gjerne vil bidra til Høyres partistrategi og politikkutvikling i årene som kommer.

Men hvor lenge tror de Erna sitter? Tror de hun sitter helt til stortingsvalget i 2025?

– Jeg tror hun sitter så lenge hun vil. Hun har bred støtte i partiet, og hun har absolutt ikke gått tom for energi, sier Nikolai Astrup til Dagsavisen. Hans konkurrent om vervet som 1. nestleder, Henrik Asheim, svarer også «ja» på spørsmålet om han tror Erna kan finne på å stille som statsministerkandidat i 2025.

– Hun har jo gitt signaler nå om at hun er motivert for å fortsette. Hun tenker nok som Høyre ellers gjør, at det kommer to valg nå, og at begge er veldig viktige. Når hun tar gjenvalg nå er det et tegn på at hun kan tenke seg det, sier Asheim, som mener Høyre-ledelsen nå blir en blanding av «trygg kontinuitet, men også en gradvis fornyelse».

– Denne kombinasjonen er bra. Jeg husker det som skjedde med vårt søsterparti i Sverige, Moderaterna. Fredrik Reinfeldt annonserte på valgnatten at han skulle gå av som partileder. Da ble det jo fullt kaos internt i partiet. Det å holde den kontinuiteten i gang tror jeg er viktig.

– Det er ennå noen år til Erna slår Hagens rekord på 28 år. Tror du hun klarer det?

– Ja ja, hun burde da klare såpass, ler Asheim.

– Ikke sliten

Erna Solberg selv avviser at hun er sliten og lei etter 18 år som partileder og åtte år som statsminister.

– Jeg er ikke sliten på den måten. Man kan jo bli trøtt innimellom, og det var nesten litt deilig da jeg havnet i karantene i julen, og kunne lese litt bøker og ikke gjøre noe. Men jeg er ikke sliten av politiske saker, eller lei av den politiske debatten. Det jeg er sliten av, er det vi alle er slitne av, nemlig pandemien. Det at du ikke får møtt folk, at du blir sittende veldig mye på mail og på teams.

– Hva gir deg motivasjon og styrke til å fortsette?

– Det finner jeg i de sakene vi jobber med, det er det å finne løsninger på politiske saker, sier Solberg.

– Vi var ikke ferdige med prosjektene våre etter åtte år i regjering. Vi skapte ny politikk, vi er opptatt av utviklingen videre, og vi kan alltid bli bedre som samfunn, sier Solberg.

Henrik Asheim svarer omtrent det samme når vi spør ham om hva han tror Erna er laget av.

– Jeg tror faktisk det koker ned til at hun er ekstremt opptatt av å løse problemer for folk. Hun er veldig opptatt av politikk og jeg tror det er noe av det mest givende for henne å drive med. Helst i posisjon, selvfølgelig, men også i opposisjon. Det virker på meg som om hun engasjerer seg i alle typer saker, at hun kan alle saker, og at hun mener at alle saker er viktige. Det tror jeg er grunnen til at hun trives så godt som partileder, og som stortingspolitiker, sier Asheim, som avviser at Erna virker sliten etter åtte år som statsminister.

– Når det gjelder Erna så tror jeg hun bare får mer energi når det store utfordringer som skal løses, når det skjer mye. Jeg tror det er da det blir meningsfylt for henne å drive politikk, mener han.

– Ser framover

Nikolai Astrup avviser også at det er en sliten og lei Høyre-dronning som fortsatt sitter på tronen.

– Hennes modus operandi er å se framover. Hun sitter ikke og dveler ved da hun var statsminister, hun ser framover. Hun ser fram til neste sak i Stortinget, til neste initiativ vi skal ta, til det neste valget. Mange ville etter så mange år lent seg tilbake. Hun lener seg framover, mener Astrup.

– Omstillingen fra statsminister til opposisjonspolitiker, den tok hun på helt strak arm. Det virket nesten som om hun fikk energi av det! Hun hadde masse pepp som statsminister, men hun brettet opp ermene og var klar til å gyve løs på den nye hverdagen, sier Astrup, som tror det er flere svar på hvordan hun har greide å sitte så lenge som partileder. Han nevner hennes store kunnskap om mange saker, hennes evne til å skjære igjennom og se helheten, hennes samarbeidsevner, hennes store arbeidskapasitet og hennes evne til å stå støtt når det er uenighet og konflikt. Erna sto også støtt de første, mørke årene som partileder etter 2004, da Høyre etter hvert krøp ned på 10-tallet på meningsmålingene, og flere i partiet ville kaste henne.

– Jeg var taleskriver for henne i årene 2006 til 2008, da det så mørkt ut for Høyre. Det må ha vært noen skikkelig dårlige taler jeg skrev, smiler Astrup.

– Veldig harmonisk

Astrup tviler også på at Høyres nestlederkandidater kommer til å gå og skule på hverandre de neste ukene, fram til valgkomiteen kommer med sin innstilling.

– Nei, her er det veldig harmonisk! Vi har mange som kan bekle et sånt verv, og vi trenger ikke nødvendigvis mennesker i ledelsen som tenker likt, men heller mennesker som kan utfylle hverandre. Vi har ingen maktkamper, for å si det sånn, hevder Astrup.

– Erna har jo en elefanthukommelse og en arbeidskapasitet som ingen andre har. Jeg er ganske utholdende, jeg også, men det er vanskelig å matche Erna. Men vi trenger heller ikke fem Erna-er i ledelsen, men en partiledelse med folk som kan supplerer hverandre, sier Asheim.

Lederen av Høyres valgkomité, Harald Furre, er ikke bekymret for at de neste ukene vil utløse et bikkjeslagsmål i Høyre.

– Her har vi ingen maktkamp. Vi har bare folk som rekker opp hånda og sier at de vil gjøre en innsats, sier Furre, som ikke tror det skal bli noe problem å finne Jan Tore Sanners erstatter. Han har tidligere sagt at det heller ikke er noe problem for Høyre om det blir en ren dametrio på topp, om det for eksempel skulle bli Erna Solberg med Ine Marie Eriksen Søreide som 1. nestleder og Tina Bru som 2. nestleder.

– Vi har hatt 150 år der ingen stilte spørsmål ved at det kun var menn i ledelsen, sa Furre til NTB. Til Dagsavisen sier han at komiteen kommer til å gå bredt ut og vurdere innspill fra partiorganisasjonen.

– Noen har allerede «stilt seg til disposisjon», men vi ser på flere kandidater. Innstillingen kommer i slutten av februar, sier Furre til Dagsavisen.

