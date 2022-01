Barn og unge havner i flere uker lange karantener: – Elevene blir nedstemte av det

– Mange familier i Oslo har ikke muligheten til å isolere smittede, fordi de bor i mindre leiligheter, kanskje har de bare ett bad og ikke eget soverom til alle barna. Det er ikke nødvendigvis et valg om man skal isolere den smittede eller ikke, mange blir tvunget inn i situasjoner hvor de får en forlenga karantene for flere av medlemmene i familien.

Det sier rektor ved Bøler skole i Oslo, Britt Bøymo, til Dagsavisen.

Reglene for smittekarantene rammer i dag i mange tilfeller barn og unge verst. Det merkes nå på veldig mange skoler i landet.

– Blir nedstemte

Alle over 18 år får tilbud om en tredje vaksinedose. Det vil si at trippelvaksinerte foreldre slipper smittekarantene selv om de bor i hus med noen som er smittet, så lenge de testes daglig med selvtest eller antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell, eller annenhver dag med PCR-test i sju døgn etter nærkontakten.

For personer som ikke er trippevaksinert er reglene annerledes når det gjelder smitte i husstanden. Hvis koronasmitten ikke treffer alle familiemedlemmer samtidig, vil friske barn risikere å ende i flere uker lange karantener.

Hovedregelen for karantene i dag er slik at personer som deler husstand med en smittet, og som ikke har fått boosterdosen, altså en tredje vaksinedose, må telle ti døgn i smittekarantene, med mulighet til å teste seg ut etter syv døgn. Men dersom nye husstandsmedlemmer blir smittet underveis i karantenen, begynner de ti døgnene på nytt: «Dersom du bor sammen med en eller flere smittede personer og du kan holde helt avstand, telles karantenedøgnene dine fra siste kontakt med den som sist ble syk i husstanden», skriver FHI i en regeloversikt.

Hvis man bor sammen med en som er smittet og ikke kan holde nok avstand, skal man begynne å telle 10 døgn i smittekarantene når personen man bor med har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn. Unntaket er om man får en negativ test etter 11 døgn. Da kan karantene avsluttes.

Lange karantener er krevende for elevene, både når det gjelder det faglige og sosial trening, konstaterer Bøymo.

– Kanskje aller mest merker vi det på det psykososiale. Elevene blir nedstemte av det, og fortvila over at de mister tilknytning til det som skjer på skolen, sier hun.

Tilpasset opplæring

De teoretiske fagene klarer Bøler skole å legge til rette for at elevene kan jobbe med hjemmefra. Det gjør de ved å streame fra klasserom og ved at lærerne tilbyr tilpasset opplegg til elevene som er i karantene ved å følge dem opp via telefon eller digitale møter.

– Men de praktiske fagene, som kroppsøving, blir mangelfullt for dem. Selv om skolen strekker seg innmari langt og er kreative og prøver å gi dem utfordringer som de kan utføre på stuegulvet hjemme, vil det likevel være av en annen kvalitet og innhold, sier rektor Britt Bøymo.

Skoleledelsen har ikke oversikt over hvor mange som er smittet og hvor mange som er i smittekarantene. De har ikke noe system for å registrere årsak til fravær som gjør at de enkelt kan få den oversikten. Det har Bøymo savnet.

– Vi kan ikke enkelt hente inn en rapport som forteller oss hvem som er i karantene, hvem som har korona og hvem som er hjemme av andre årsaker. Men vi opplever at lærerne, som jeg er i dialog med hver dag, har god oversikt, så når vi spør dem, får vi gode svar, sier hun.

Håper på en bedre løsning

Bøymo og skoleledelsen opplever at de aller fleste elevene melder om milde symptomer når de er syke. Det samme gjelder de ansatte.

– Den utvidede bruken av karantene for husstandsmedlemmer, som igjen kan føre til at barn kan være borte en hel måned på det verste, tenker jeg at er veldig forstyrrende for elevenes utvikling, sier hun.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har gitt signaler om at flere enn de trippelvaksinerte snart vil slippe karantene. Til Aftenposten sier han at de jobber for å erstatte karantene med testing også for husstandsmedlemmer og at de har bedt kommunene om å forberede seg på dette. Kommunene har frist til 26. januar med å gi tilbakemelding.

Bøymo håper at regjeringen og helsemyndighetene kan lande på en løsning som gjør at elevene kan være mer på skolen. Flere ganger har elever vært borte i to uker eller mer.

– Også opplever vi at massetestingen fungerer godt. Foreldre, barn og ungdommer følger opp, tester seg og melder inn når de får positive tester. De tar ansvar og informerer hverandre. Testing er et godt grep. Det kan det være ved smitte i familien også, sier rektoren.

Utfordrende å jobbe hjemmefra

For noen elever fungerer det ganske godt å jobbe digitalt alene, forteller Bøymo. Men det er veldig individuelt. For de aller fleste er det ekstra utfordrende. Elevene sliter med å konsentrere seg om å gjøre oppgavene sine og de sliter med å strukturere dagene sine på en god måte.

– Og så savner de selvfølgelig alt det sosiale som skjer både i timer og i friminutt. Det er den opplevelsen som elevene melder om til oss, og som lærerne også har, sier Bøymo.

Brynhild Farbrot, divisjonsdirektør for grunnskole i Utdanningsetaten i Oslo, ser at karantenereglene fører til at mange ansatte og elever settes i karantene, og det for noen familier kan vare lenge.

– Fra vårt ståsted som skoleeier ønsker vi systemer som gjør at flest mulig elever og ansatte er på skole og i jobb, skriver hun i en epost til Dagsavisen.

Utdanningsetaten ser frem til at karantenereglene endres i tråd med hva helsemyndighetene har antydet, slik at husstandsmedlemmer slipper å være i karantene.

– Dette er fra et skolefaglig ståsted, ikke helsefaglig. Vi forstår at helsemyndighetene må vurdere forholdsmessigheten i tiltakene, og hva som skal til for å holde samfunnet i gang innenfor det som vurderes som forsvarlig, understreker Farbrot.

– Vi ser også frem til at befolkningen får en bedre tilgang til selvtester, siden det fremdeles er en utfordring med tilgang til nok tester for kommunene, legger hun til.

Stort fravær

Problemet oppleves også i mange andre kommuner enn Oslo. Skolesjef i Stavanger kommune, Jørn Pedersen, sier til Dagsavisen at kommunen registrerer et tidvis stort fravær blant elever og ansatte. De merker både at smittesituasjonen har tatt seg opp, og at mange må holde seg hjemme på grunn av smitte eller smittekarantene. Likevel mener han at tiltakene i dag er bedre enn de var for noen måneder siden.

– Situasjonen hadde vært veldig annerledes hvis også øvrige nærkontakter måtte være i karantene. At det nå bare er nærkontakter som husstandsmedlemmer, har forbedret situasjonen betydelig både for ansatte, foreldre og elever, sier han.

Pedersen forteller at på enkelte skoler i Stavanger var 15-16 prosent av elevene borte forrige uke. De færreste av dem alvorlig syke.

– Det er kjempekrevende å drive skole. Ikke bare på grunn av reglene som er nå, men også på grunn av den totale smittesituasjonen. Flere og flere blir smitta, og det er vel hovedutfordringen.

Utfordringen det er å drive undervisning i en så uforutsigbar hverdag, går ut over den kvaliteten Stavanger kommune ønsker å ha på skolen.

– Våre skoler ønsker å ha god kvalitet på opplæring og forutsigbare og gode og trygge rammer for elevene. Situasjonen i dag medfører uforutsigbarhet når oppmøte varierer fra den ene dagen til den andre, sier Pedersen.

Tilfeldigheter preger undervisningen

Da skolene var på gult nivå i Stavanger, kunne lærerne legge opp til hjemmeundervisning på en allmenn måte. I dag er det på grønt nivå i Stavanger, og da blir den digitale undervisningen mindre dynamisk, forteller Pedersen.

– I en klasse er det kanskje ti elever borte, i en annen er det to. Det er innslag av tilfeldigheter fra den ene dagen til den andre, som preger skolehverdagen og undervisningen nå.

Han synes det er positivt at elevene som ikke er smitta eller i karantene, har mulighet til å være på skolen og være sammen. Kommunen ønsker å ha flest mulig elever og ansatte tilstede på skolene. Også Pedersen ser på testingen som et positivt verktøy i bekjempelsen av pandemien.

– Dersom man er husstandsmedlem kan man også bruke testing. Det at vi nå har bedre muligheter for det er også en forbedring fra tidligere, sier han.





