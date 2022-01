«Secrets of Playboy»: – Kvinnene jeg intervjuet, var redde

– Vi ble manipulert helt fra starten. Han formet oss alle, forteller en av de tidligere Playboy-modellene.

– VIP-gjestene overfalt og voldtok kvinnene, forteller en annen.

Da Hugh Hefner lanserte magasinet Playboy på 1950-tallet, snakket han varmt om likestilling, seksuell frigjøring og viktigheten av å være «fargeblind». Men ifølge den nye dokumentarserien «Secrets of Playboy» var dette kun et spill for galleriet.

– Spørsmålet vi startet med var veldig enkelt, «Om kvinnene fikk fortelle historien om Playboy, hva ville de ha sagt?», forteller regissør Alexandra Dean til nyhetsbyrået AP.

Dean forteller at flere av kvinnene hun intervjuet var redde.

– Flere av kvinnene fortalte at han hjemsøkte dem. Noen av kvinnene var redde for kvinnene som støttet Hefner, sier Dean.

Selv om dokumentarserien forteller om grov utnyttelse av kvinner, overgrep, narkotikabruk og krenkende atferd, understreker Dean at flere kvinner som kjente Hugh Hefner vil gå langt i å ta han i forsvar - og at flere vil hevde de kun hadde positive opplevelser med Playboy.

Dokumentaren har premiere i USA mandag 24. januar.

