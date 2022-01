Meat Loaf er død

Mannen bak en av rockehistoriens aller største albumsuksesser, Meat Loaf eller Michael Lee Aday, døde torsdag kveld amerikansk tid, ifølge nettstedet. Han ble 74 år gammel. Dødsårsaken er ikke kjent, men han skal ha gått bort omgitt av familien og med kona Deborah ved sin side. Dødsfallet bekreftes av Meat Loafs mangeårige agent Michael Green.

Meat Loaf var både skuespiller og musiker, og hans størst suksesser kom i samarbeidet med produsenten Jim Steinman. Albumet «Bat Out Of Hell» fra 1977 var lenge ett av verdens mest solgte med 14. millioner eksemplarer bare i USA. Det fikk en rekke oppfølgere, og Meat Loaf har til sammen solgt over 100 millioner plater.

– Sangene til Jim Steinman er fantasi som kunst. De har ingenting med virkeligheten å gjøre. Hvordan kan han vite hva livet dreier seg om? Han går jo aldri ut av huset sitt, fortalte Meat Loaf til Dagsavisen om Steinman, som gikk bort i 2021.

Som skuespiller huskes han av mange særlig fra rollen som Eddie i kulthiten «Rocky Horror Picture Show».

OSLO 20100223. Meat Loaf alias Marvin Lee Aday, er aktuell med ny rockeplate. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

Han var i Norge en rekke ganger, og fikk også et særlig bånd til norsk musikk da han inviterte Marion Ravn med i duetten «It’s All Coming Back To Me Now», som ble førstesingelen fra albumet «Bat Out Of Hell III: The Monster Is Loose» i 2006. Låta gikk til topps i en rekke land, og Ravn, da under navnet Marion Raven, ble også med på den etterfølgende Europa-turneen.

«Vi vet hvor mye han betydde for så veldig mange av dere og vi verdsetter all den kjærligheten og støtten nå idet vi går inn i en tid med sorg etter å ha mistet en så inspirerende artist og vakker mann», heter det i en uttalelse fra familien, gjengitt av Deadline.