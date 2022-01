Jonas kan ikke være med på Slottet når ny sentralbanksjef utnevnes

– Statsministeren har erklært seg inhabil i saken om ansettelse av ny sentralbanksjef da Jens Stoltenberg, en av søkerne til stillingen, er en nær, personlig venn av Støre. Konsekvensen av inhabiliteten er at statsministeren ikke på noe tidspunkt vil være involvert i ansettelsessaken, og han vil følgelig ikke delta på møtet i Kongen i statsråd hvor ny sentralbanksjef vil bli utnevnt, bekrefter kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor (SMK) overfor Dagsavisen i e-post. Hun legger til at Støre heller ikke deltar på det forberedende møtet i regjeringen.

Stor spenning

Etter tidenes politiske debatt om kandidatene Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg de siste ukene, er det knyttet stor spenning til om når det blir utnevnt ny sentralbanksjef i Kongen i statsråd. Hvilken fredag blir det? På direkte spørsmål fra Dagsavisen om regjeringen kommer til å utnevne en ny sentralbanksjef denne førstkommende fredagen, 21. januar, svarer Finansdepartementets kommunikasjonssjef Therese Riiser veldig kort og knapt.

– Vi kommer ikke til å verken bekrefte eller avkrefte det, skriver hun i e-post til Dagsavisen.

Sist uke, da «alle» medier trodde utnevnelsen kom til å skje fredag 14. januar, var den samme Riiser veldig tydelig på at utnevnelsen ikke kom til å skje nettopp den fredagen. Denne gangen vil hun altså verken bekrefte eller avkrefte om utnevnelsen skjer denne neste fredagen, men ut fra svaret kan det ikke utelukkes at det kan skje. Uansett synes det i alle fall klart at statsminister Jonas Gahr Støre må «på gangen» når den nye sentralbanksjefen blir utnevnt på Slottet, i den forstand at han ifølge SMK ikke kommer til å være fysisk til stede under hele dette statsrådet. Han blir altså ikke «jaget ut» og kalt inn igjen.

– En god prosess

Til stede må derimot finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) være. Han er den som skal legge fram sin innstilling om ny sentralbanksjef overfor regjeringskollegiet. Han ble torsdag morgen spurt direkte på NRKs Politisk kvarter om når utnevnelsen skjer:

– Norge skal ha en ny, god sentralbanksjef. Der er det en god prosess, og så kommer den saken når ting er klart for det, sa Vedum, uten dermed å svare direkte på spørsmålet.

Det er embetsverket i Finansdepartementet som forbereder saken og legger den frem for finansminister Vedum. Etter det legger Vedum frem sitt forslag overfor regjeringskollegiet i et forberedende møte, noe som normalt skjer under regjeringskonferansene på torsdager. Heller ikke der skal Støre være med.

– Saken vil bli behandlet på forberedende møte i statsråd og i statsråd. Statsministeren vil ikke delta på forberedende eller møtet i statsråd, presiserer Hjukse.

Saken går så videre til Kongen i statsråd. Dette skjer på Slottet på fredager kl. 1100. Sakslisten om hva som skal opp i Kongen i statsråd blir sendt ut etter statsrådet er holdt. Først da får vi vite om hvem som blir ny sentralbanksjef: Den snart avtroppende generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, eller den sittende visesentralbanksjefen Ida Wolden Bache, som begge ble bedt av Finansdepartementet om å søke.

100 år med taler

Ennå er det noen uker til den sittende sentralbanksjefen Øystein Olsen faktisk går av. Da Olsen offentliggjorde sin avgang 26. august i fjor, sa han i en pressemelding at han vil gå av i løpet av februar 2022.

– Det er en tid for alt. I januar neste år runder jeg 70 år. Det er et naturlig tidspunkt for å avslutte en lang yrkeskarriere, sa Olsen i en pressemelding fra Norges Bank.

– Jeg har bestemt meg for å stå i stillingen til og med februar neste år, og avslutte med min 12. årstale, sa han. Sentralbanksjefens årstale holdes hvert år i februar til bankens representantskap og en rekke inviterte gjester, og er en tradisjon som i år fyller 100 år. Øystein Olsens 12. og siste tale som sentralbanksjef skal etter planen holdes torsdag 17. februar kl. 18.00 i Norges Banks lokaler.

