Varsler stormløp mot Støre & co i Stortinget

Det er partiet Rødt som står bak det som fortoner seg som et slags koordinert «stormløp» mot regjeringen i onsdagens ordinære spørretime i Stortinget. Ikke mindre enn seks spørsmål skal stilles om Støre-regjeringens såkalte 100-dagers-plan, og her må i alt fem statsråder til pers: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Vi er enige i mange av punktene i Aps 100-dagersplan. Men det går for sakte. Nå utfordrer vi regjeringen på akkurat disse punktene. Vi er utålmodige og vil dytte regjeringen i riktig retning, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes i en e-post til Dagsavisen.

La fram plan

Det var under valgkampen i fjor sommer at Ap la fram en plan med i alt 40 forslag som de lovte å gjennomføre i løpet av de første 100 dagene i en eventuell ny regjering. Lørdag 22. januar har det gått 100 dager siden Ap/Sp-regjeringen kom til makten.

Det begynner dermed å haste med å innfri løftene i planen, der det ennå er noen punkter som ikke kan krysses av. Statsminister Jonas Gahr Støre må for eksempel svare Rødt-leder Bjørnar Moxnes på hvordan han «vil sikre den handlekraften som trengs for å oppfylle 100-dagersplanen, og når han ser for seg at planen vil bli oppfylt». «Deler av planen er gjennomført, mens flere punkter bare er fulgt opp i delvis eller liten grad. Det er flere punkter som burde vært gjennomført», ifølge Moxnes.

Renhold i Forsvaret

Ett av punktene handler om det ennå ikke innfridde løftet om å få slutt på privatiseringen av renholdet i Forsvaret. Forsvarsministeren må svare på et spørsmål om status på forslaget, og om han kan garantere at det vil skje gjennom virksomhetsoverdragelse i samråd med fagbevegelsen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård må svare på to spørsmål, det ene om målet om å sikre minst én hurtigladestasjon i alle kommuner innen 2023, og om moms på de dyreste elbilene. Der må Nygård blant annet svare på hvorfor det ikke ble foreslått moms i statsbudsjettet, selv om det har støtte i stortingsflertallet.

Nygård må også svare på hvorfor regjeringen ennå ikke har lagt fram et forslag om å stoppe frislippet i drosjenæringen.

Tannhelse og sportsutstyr

Heller ikke helseminister Ingvild Kjerkol eller kulturminister Anette Trettebergstuen får være i fred under onsdagens spørretime.

Helseministeren må svare på hvor det er blitt av forslaget om en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, mens kulturministeren må komme opp med et godt svar på om målsettingene i 100-dagersplanen om å sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet er oppfylt.

«Er det bevilget nok midler til å dekke behovet, og hvor mange flere steder i landet er det ventet at man vil gjøre slikt utstyr tilgjengelig som følge av bevilgninger over statsbudsjettet?» spørres det fra Rødt-hold.

Lover gode nyheter

Ifølge NTB er 9 av de 40 punktene i Aps 100-dagersplan fortsatt ikke i havn bare få dager før fristen lørdag 22. januar. Det gjelder den allerede nevnte privatiseringen av renholdet i Forsvaret og frislippet i taxinæringen, men også punktene om å sette ned en energikommisjon, en lederlønnskommisjon, å forby innleie som fortrenger faste ansettelser og å oppheve innskrenkningene i abortloven (de fikk ikke med seg Sp på det siste).

21 av punktene skal være innfridd, mens 10 punkter bare delvis er innfridd. Regjeringen gir uttrykk for at de «jobber på spreng».

– Jeg er fornøyd og stolt av det arbeidet vi har gjort, sier Støre til NTB.

– 100-dagersplanen var jo ment å vise velgerne at «dette går vi i gang med hvis vi får regjeringsmakt». Og det har vi gjort. Til tross for at vi hadde Kongsberg-krisen den dagen vi overtok, fikk strømkrisen og fikk pandemi, sier statsministeren, som legger til at på flere av punktene vil det «komme gode nyheter i dagene som gjenstår før det har gått hundre dager».

– Jeg tror nok at de unge som hadde gledet seg til rimeligere tannlege, men fremdeles sitter med hele regningen selv, eller taxisjåførene og renholderne i forsvaret som så fram til en bedre arbeidshverdag, de stusser nok litt når Støre nå sier seg fornøyd med egen gjennomføring. Det er mange viktige punkter som ikke er i nærheten av å bli gjennomført, sier Moxnes til Dagsavisen.

– En del av disse punktene krever også budsjettvedtak, så jeg skjønner ikke hvordan Støre skal innfri for eksempel løftene om tannhelse innen de neste tre dagene, sier Moxnes, som likevel mener de 40 løftene burde vært fullt mulig å gjennomføre i løpet av regjeringens første hundre dager.

