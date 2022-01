Kulturministeren har testet positivt på korona

Dagsavisen hadde en fotoavtale med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) onsdag formiddag, men fikk opplyst fra Kulturdepartementet at den måtte avlyses fordi hun nettopp hadde testet positivt på covid-19 på en hurtigtest. Senere på dagen bekreftet Trettebergstuen selv dette på sin Facebook-profil:

– Da var det min tur, gitt. Med tre doser i kroppen og munnbind og avstand, har jeg fått korona, skriver hun.

– Null smak og lukt

Hun er overrasket over hvor plutselig symptomene kom, og hvor raskt de ble sterke. I løpet av en halvtime gikk hun fra å være snufsete til å ha «tidenes hodepine, feber og null smakt og lukt». Hun har illustrert Facebook-posten med to bilder, ett av den positive testen med to røde streker, og ett der hun ligger på sofaen.

– Korona skal man altså ikke tulle med, slår kulturministeren fast.

– Dette illustrerer at pandemien fortsatt er blant oss, og at vi som tester positivt må ta ansvar og ikke bidra til at de som kan bli syke av smitte får viruset. Det er kjipt å måtte isolere seg i sju dager, når jeg skulle møtt så mye bra folk. Men jeg har de flinkeste folka igjen på jobb, og heldigvis er hele verden blitt digital, sier Trettebergstuen, og legger til:

– Men i dag er det ekstra kjipt, når jeg skulle møtt det fortvilte kulturlivet på demonstrasjon foran Stortinget, som berettiga demonstrerer for mer åpning av samfunnet, slik at de kan jobbe igjen.

