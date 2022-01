Derfor bør du måle radonnivået i boligen din nå

Men først. Hva er egentlig radon?

– Radon er radioaktiv gass som hele tiden dannes nede i berggrunnen. Gassen kan transporteres i bakken, og finne veien til hus og andre bygninger. Når den finner veien inn, blir det en forurensning av innemiljøet. Strålingen fra gassen vil kunne skade vev i lunger og luftveier. Og hvis man lever med for høyt radonnivå over tid, gir det en økt risiko for å utvikle lungekreft, sier Bård Olsen, seniorrådgiver i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), til Dagsavisen.

Bård Olsen, seniorrådgiver i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). (Synne Egset/DSA)

DSA og Kreftregisteret gjorde for noen år siden en beregning, som viste at radon medvirker til cirka 370 lungekrefttilfeller og rundt 300 lungekreftdødsfall hvert eneste år. Selv om stadig flere overlever sykdommen, er det fremdeles den kreftformen som tar flest liv.

– Du kan få lungekreft av radon alene, men de fleste som får sykdommen som følge av radon, får det som en kombinasjon av radon og røyking, sier Olsen.

Fortsatt tid til å bestille måleutstyr

Dette understreker viktigheten av å måle radonnivået, enten det er i hjemmet, i barnehagen, i skolen eller på arbeidsplassen, understreker Olsen. Og har du ikke gjort det enda, er det fortsatt tid. Målesesongen er fra midten av oktober til midten av april, målingen skal pågå i to måneder.

– Hvis man skal gjøre en måling nå i vinter, bør man derfor bestille måleutstyr slik at man får begynt før i midten av februar, sier Olsen.

Hvis radonnivået overstiger 100 becquerel per kubikkmeter luft, bør det settes inn tiltak. — Bård Olsen

DSA anbefaler alle å måle radonnivået i boligen sin.

– Det eneste unntaket er for dem som bor i tredje etasje eller høyere. Der er det normalt ikke nødvendig.

Det er tre kilder til forhøyet radonnivå i norske bygninger.

Byggegrunnen

Vann

Bygningsmateriale, som stein og betong

– Men det er byggegrunnen som er hovedkilden. Radon via vann gjelder først og fremst bygninger som har egen brønn. Vann fra offentlige vannverk skal ha lave radonnivåer. I noen tilfeller kan også bygningsmaterialer av stein og betong avgi radon til innelufta, men dette er en mindre viktig kilde i Norge.

Gassen radon kan finne veien inn i en bolig på flere måter, men det er byggegrunnen som er hovedkilden. (Monica Egeli/DSA)

Enkelt å utføre måling

Det er veldig enkelt å utføre en radonmåling, forklarer Olsen. Det gjøres enten med en sporfilm eller et elektronisk måleapparat. Sporfilmer kan du bestille fra firmaer som har spesialisert seg på radontjenester. På DSAs nettsider finner du råd og tips til hva du bør se etter før du velger firma. Elektroniske måleapparater er også til salgs i jernvare- og elektrobutikker.

– I utgangspunktet trenger det ikke koste mer enn 500 kroner. Du får tilsendt måleutstyret i posten, og lar det ligge i minst to måneder i to forskjellige oppholdsrom i boligen din. Når måleutstyret har ligget ute i to måneder, returnerer du det til firmaet, og du vil få svar på hva radonnivå er, sier Olsen.

– Hvis radonnivået overstiger 100 becquerel per kubikkmeter luft, bør det settes inn tiltak. Nivået bør i hvert fall ligge under 200 becquerel per kubikkmeter.

– Hvor ofte bør man måle radonnivået?

– Det avhenger litt av målehistorikken. Hvert femte år er et godt utgangspunkt. Hvis man har et høyt radonnivå kan det være lurt å følge opp med hyppigere målinger for å se om tiltakene man har satt inn, fortsatt har effekt. Hvis det viser seg at nivået er stabilt og lavt, kan man fint vente lenger, kanskje ti år til neste gang, om man ikke gjør større ombygginger eller bruksendringer på boligen.

Tiltak for å redusere radonnivået

Om radonnivået overstiger de anbefalte grenseverdiene, er det mye du kan gjøre selv for å få det ned. Kreftforeningen har en oversikt over enkle grep som kan tas:

Sjekke at veggventiler og kanaler over tak er åpne og rene.

Sjekke at det er god utlufting.

Øke ventilasjon for eksempel ved å sette inn ventiler.

Se om det er sprekker som bør tettes mot grunnen under huset.

Er radonnivået høyt der dere sover, bør andre rom brukes inntil det er gjort utbedringer som reduserer nivået.

I noen tilfeller vil kanskje ikke ovennevnte tiltak være tilstrekkelig for å redusere radonnivået. Da kan det være fornuftig å søke profesjonell hjelp.

– Det er en rekke firmaer som tilbyr tjenester på dette feltet. For eksempel Norsk Radonforening har en oversikt over firmaer som driver rådgivning og leverer tiltaksløsninger. Et generelt råd er først å søke opp firmaene på nett, sjekke referanser og eventuelt høre om venner og kjente som har brukt firmaene før, var fornøyde, sier Olsen.

Utleiere plikter å måle

Selv om det er enhvers interesse å ha et lavt radonnivå der man bor, er det helt frivillig å måle, påpeker Olsen. Det er ett unntak: Utleiere er forpliktet til å måle radonnivået, og sette inn tiltak hvis det er for høyt. Men i en undersøkelse DSA utførte i 2020 kom det fram at kun litt over halvparten av utleierne og 26 prosent av dem som leier bolig, var kjent med kravet.

– Vi skulle helst sett at disse tallene var høyere. De som leier ut boliger, må sette seg inn i hvilke krav som gjelder. Det er også viktig at de som leier bolig er kjent med reglene. Det er i deres interesse at de blir fulgt, sier Olsen.

Radon

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass.

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft.

Radon medvirker til rundt 370 av de drøyt 3300 lungekrefttilfellene vi har årlig i Norge, og 300 lungekreftdødsfall.

De fleste av radontilfellene skyldes en samlet effekt av røyking og radon.

Risikoen for å få lungekreft som følge av radon er rundt 20 ganger høyere for røykere enn for dem som aldri har røykt.

Du må måle for å finne ut om det er radon i boligen din.

Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået.

Radonnivået bør ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3.

Strålevernforskriften stiller krav med grenser for radon i utleieboliger, skoler og barnehager.

Kilder: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Kreftforeningen

