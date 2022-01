Niklas Baarli om Farmen: – Å sitte tålmodig og høre på idioter er en egen evne

Hvem: Niklas Baarli (33)

Hva: Programleder

Hvorfor: Med i årets sesong av «Farmen kjendis»

Heisan Niklas! Hvorfor takket du ja til å bli med på «Farmen»?

- Fordi jeg ikke klarer å si nei til ting. Også trengte jeg å gå ned i vekt, det er en bra slankekur å leve på potet.

Å ja, okei. Funka det da?

– Jeg raste ned i vekt, ja, men jeg har gått opp igjen – og enda litt til, ha ha. Slankekurer er effektive, men virker ikke.

Hvis du har for vane å takke ja til alt – hva er det dummeste du har takka ja til?

– Åh. Dette kan jeg ikke svare på uten å få utrolig mye kjeft av mora mi.

Hva syntes mannen din om at du skulle være med – og kanskje være borte lenge?

– Nei, mannen min syntes det var litt digg, tror jeg. Jeg er en intens type. Han hadde vel godt av noen uker fri fra meg.

Gjorde du noen forberedelser før du flytta inn på gården? Jeg vet at folk står med melkespann i hagen og sånt, øver?

– Nei, jeg går alltid uforberedt inn i ting. Jeg er ikke glad i lekser. Det er jeg altfor lat til. Jeg har ingen praktiske egenskaper eller styrker heller. Men jeg er god sosialt, så jeg tenkte jeg kunne vinne på det.

Lærte du noe nytt om deg selv?

– At jeg har en god toleranse for andre. Selv om folk er riv, ruskende gærne, håndterer jeg dem godt over tid.

Okei, men de var irriterende, altså?

– Ja, folk har mye rare vaner. De er høylytte, diskuterer og mener ofte helt idiotiske ting. Å sitte tålmodig og høre på idioter, det er en egen evne. Men den evnen har jeg, tydeligvis!

Oi, har du noen tips til hvordan?

– Å late som du lytter, men egentlig lukke ørene. Smil og nikk, smil og nikk!

Er det sant at man «glemmer at man er på TV» egentlig?

– Nei. Det utsagnet der er jug! Man blir påminnet om at kameraene er der hele tida. Det at man forsvinner i en egen verden og danser rundt på en gård og føler man faktisk lever på 1800-tallet, det er noe piss. Det er for å unnskylde dårlige handlinger. Men man klarer ikke late som man er en fin fyr i ukesvis heller, så den unnskyldningen funker dårlig.

Hvem overasket deg mest der inne?

– Vebjørn Selbekk (redaktør for Dagen, red.anm) overasket meg veldig positivt. Han mener at homofile ikke skal gifte seg i kirken – og jeg er både homofil og gift med en mann. Så jeg trodde vi skulle barke sammen. Men nei da, han ble jeg ganske glad i. Så er det andre jeg ikke ble så imponert over, men det kan jeg holde for meg selv. Jeg orker ikke offentlig drittkasting fram og tilbake.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk (t.v) og Niklas Baarli ble gode venner inne på Farmen Kjendis, til tross deres ulike meninger om blant annet homofilt ekteskap. (Alex Iversen/TV 2)

Hvorfor ble det ikke konflikt mellom deg og Selbekk, tror du?

– Vi ble tidlig enig om å være uenig. Det er flere ting som forener oss enn som skiller oss, så da fokuserte vi heller på det.

Ja, du virker alltid veldig blid, hva skal til for å gjøre deg sinna?

– Hvis du får meg til å føle meg urettferdig behandla, da klikker det i huet mitt. Da smeller det. Jeg blir høylytt forbanna og kan legge folk for hat i lang tid. Jeg kan være sint i årevis.

Wow, da håper vi ingen gjør det inne på Farmen! Noen faste spørsmål. Hvem så du opp til som barn?

– Det må bli artist Aaron Carter. Å se så bra ut i en oransje kjeledress? Det er det bare en mann som får til.

Er det noe du angrer på?

– Jeg har brukt penger på mye dumt. At jeg svei av flere tusen kroner på lasermaskin fra Kina, kanskje? Ja, det angrer jeg litt på.

Laser?

– Ja, jeg fikk det for meg at det var kult ha hjemme. Det viser seg, det er ikke kult å ha hjemme.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Jeg sier Vebjørn Selbekk, jeg. Han er en interessant skrue å diskutere med!

Hva gjør du når du skeier ut?

Det gjør jeg hver dag! Jeg drikker og spiser til jeg ligger i en krampe i sofaen og hater meg selv.