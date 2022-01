Sykt barn-dager: Dette er reglene for 2022

Fredag la regjeringa fram sitt forslag for Stortinget om at foreldre også i 2022 skal få doblet kvoten med «omsorgsdager». Det er ventet at det blir flertall for dette i Stortinget.

Hva er omsorgsdager? Det er lønn fra staten når du må passe barna på grunn av sykdom eller korona-stengte barnehager og skoler.

En familie med to foreldre og to barn har for eksempel til sammen 40 omsorgsdager, som tilsvarer åtte hele arbeidsuker.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ikke mottatt henvendelser fra familier som brukte opp den doble kvoten i fjor og fikk problemer som følge av dette, opplyser departementet i en e-post til FriFagbevegelse.

Ingen «ekstradager» inntil videre

Fortsatt er det slik at selv om du bruker opp maks antall omsorgsdager, har du faktisk krav på ekstradager med omsorgspenger hvis barnehagen eller skolen er helt eller delvis korona-stengt. Men 1. juli er det slutt. Da oppheves den midlertidige forskriften som har gitt oss denne rettigheten.

Så langt planlegger ikke regjeringa å videreføre ordningen utover 1. juli 2022, men den følger situasjonen tett. Regjeringa vil vurdere forlengelse av bestemmelsen ut over 1. juli, hvis det er behov for det, opplyser kommunikasjonsrådgiver i arbeids- og inkluderingsdepartementet, Anette Holth Hansen til FriFagbevegelse.

«Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen utvikler seg i månedene fremover, og derfor settes tiltakene for avgrensede perioder», opplyser hun.

– Foreldre må bruke opp kvoten med omsorgsdager før de kan få slike «ekstradager». Betyr det at foreldre må bruke ferie, avspasering eller ta ubetalt permisjon, hvis de har brukt opp den ordinære kvoten sin og må passe barn ved stengt skole og barnehage i arbeidstiden sin etter 1. juli 2022?

Arbeidsdepartementet svarer at det er riktig at kvoten må brukes opp før den egne retten til omsorgspenger ved stengte skoler/barnehager og ved særlige smittevernhensyn aktualiseres. Slik var det også i 2020 og 2021.

«Med mindre det blir svært mange eller lange perioder med stengte skole/barnehage legger vi til grunn at dette vil være tilstrekkelig», opplyser Holth Hansen i en e-post.

Slik er fordelingen

Så mange sykt barn-dager har hver forelder:

20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn

30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn

Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har avtale om delt bosted, får dere 20 eller 30 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn dere har

Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager.

Du må søke om ekstra omsorgsdager, hvis du har barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, og dette fører til at du har høyere risiko for å være borte fra jobb.

