Så mange ruskjørere ble tatt i snitt hver dag i 2021: - Bedre at du tipser en gang for mye

Ferske tall fra UP (utrykningspolitiet) viser at 9578 bilførere blåste rødt på landsbasis i 2021.

Det tilsvarer 26 rusanmeldte førere hver dag.

Sammenlignet med 2020, er tallet en nedgang på 790 anmeldte totalt.

I Sør-Vest politidistrikt var det derimot en økning. Sør-Vest hadde i 2021 977 rusanmeldte sjåfører. Det er en økning på 34.

Størst nedgang har det vært i Sør-øst-politidistrikt med 264 færre rusanmeldte.

Denne gruppen er verst

Aldersgruppen 25–34 år er aller verst, og de mellom 35–44 år følger på. 9 av 10 rusanmeldte er menn.

MA–Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, mener at politiet gjør et godt arbeid ute på våre veier, men minner om at antall anmeldte kun representerer toppen av isfjellet.

-Ruskjøring er et stort problem i samfunnet og veikantundersøkelser tyder på at det hver eneste dag kjøres rundt 200 000 km der bilføreren er alkoholpåvirket, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA–Rusfri Trafikk i en pressemelding fra organisasjonen.

En fjerdedel av dødsulykkene i trafikken skyldes at fører er påvirket, og vi når ikke Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde før vi har fått bukt med ruskjøringen, konstaterer hun videre.

84 har mistet livet

De tre siste årene har totalt 84 personer mistet livet i trafikken grunnet ruskjøring.

– Mange av disse er helt uskyldige ofre, som mister livet fordi en annen har tatt et uakseptabelt valg, sier Kristoffersen.

– Tips politiet en gang for mye

Tips fra publikum utgjør normalt halvparten av de som politiet tar, men i fjor gjaldt det langt flere siden politiet ikke kunne gjennomføre vanlige ruskontroller grunnet pandemien og smittevernhensyn. ifølge MA – Rusfri Trafikk, som mener alle må være med og hjelpe politiet med å stoppe sjåfører som aldri burde vært på veien.

–Det er flott at publikum tipser politiet og det er bedre at du tipser en gang for mye. Sammen kan vi skape tryggere rammer i trafikken, mener Kristoffersen, som oppfordrer publikum til å ringe politiet når en tenker at noen kjører med promille eller at man observerer mistenkelig atferd i trafikken.

