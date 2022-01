Du grønne glitrende tre, farvel

Torsdag morgen klokka sju starter nemlig kommunen den årlige innsamlingen av oslobeboernes juletrær. Det betyr at de som vil rekke fristen, må kvitte seg med juletreet allerede i dag. Det er dagen før trettende dag jul, og hele åtte dager før tjuendedagen.

– Kritikkverdig, mener Norges eneste julekonservator, Geir Thomas Risåsen. Han har en klar oppfatning av hva han mener om kommunens innsamlingstidspunkt.

– Den nordiske jula avsluttes tidligst 6. januar, og senest 13. januar, konstaterer Risåsen.

Geir Thomas Risåsen er konservator ved Norsk Folkemuseum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Håkon Mosvold Larsen/NTB Tema)

Renovasjonsetaten i Oslo kommune har siden 2010 samlet inn oslobeboernes juletrær. Ved å levere det ferdigbrukte juletreet ditt på et oppgitt hentested, tar kommunen seg av hele avfallshåndteringen. Smart, enkelt og praktisk, ikke minst for de mange som ikke har bil.

Men bor du for eksempel på Bislett, Grünerløkka eller på Sagene, og vil bli kvitt treet ditt på denne måten, må du altså skynde deg.

Sentrumsbeboer og kunstner Henriette Pedersen elsker kompost, men synes det er for tidlig at Oslo kommune skal kompostere juletreet hennes allerede klokka 07 6. januar.

– Januar er en av våre mørkeste måneder. Det hadde vært fint å kunne beholde treet litt lenger. Det er synd at de sentrumsnære bydelene må levere treet mange dager før bydeler lenger ut.

Bor du for eksempel på Lambertseter, er siste frist for levering 13. januar.

Avdankede juletrær venter på å bli hentet på Torshov. Men er det for tidlig? (Hilde Unosen)

Knut jager jula

Sagenebeboer og bydelspolitiker Jørgen Foss skriver på Facebook at det er helt uaktuelt å fjerne treet før over helga. Mens for tidligere byråd Tone Tellevik Dahl er hele problemstillingen uaktuell. Hun er allergiker og har evigvarende tre.

Julekonservator Geir Thomas Risåsen synes Oslo kommune burde utsette hele juletreinnsamlingen.

– At kommunen ikke lar oss få følge det som er norsk og nordisk tradisjon, og tvinger oss til å avslutte tidligere, synes jeg ikke er riktig. I mine øyne er det ikke kommunens jobb.

– Vi har et felles nordisk ordtak som går sånn her: Tjuende dags Knut kaster jula ut. Og tjuende dagen, det er 13. januar.

Risåsen respekterer at flere og flere nå følger den moderne amerikanske tradisjonen, og starter jula tidlig.

– Men man skal også ha respekt for de av oss som velger å følge den nordiske tradisjonen. Det handler om likhetsprinsippet.

– Når kaster du ut juletreet?

– Det gjør jeg tjuende dagen. Det er jeg vokst opp med, det gjorde foreldrene mine. Så det holder jeg på.

Høye hauger og brannfare

Jørgen Bakke Fredriksen er pressekontakt hos Renovasjonsetaten, som har ansvaret for innsamlingen av byens brukte juletrær.

– Jeg håper virkelig ingen føler seg tvunget til å avslutte jula tidligere. Men vi ser fra år til år at de aller fleste kvitter seg med trærne ganske tidlig, mange allerede i nyttårshelgen. Da begynner haugene med trær å bli høye, og det kan hindre ferdsel, noe Bymiljøetaten ikke er særlig glade for. Trærne kan også føre til brannfare. Så det er et puslespill, og mange hensyn å ta.

– Men kan dere ikke ta hensyn til tradisjonen med trettende dag jul? Julekonservator Geir Thomas Risåsen mener dere er med på å ødelegge den nordiske tradisjonen?

– Vi prøver ikke å ødelegge noen sine tradisjoner. Det er helt frivillig å levere juletreet sitt i kveld, for de som bor i området hvor innsamlingen starter i morgen tidlig.

Bakke Fredriksen minner om at det finnes fem gjenbruksstasjoner i byen, som tar imot hageavfall. De er åpne seks dager i uka.

– Da er man selvsagt avhengig av bil, men vi prøver å være så tilgjengelige vi kan. De fleste trærne kommer ut tidligere enn trettende dagen, for vi kan ikke hindre at folk legger ut trærne sine. Behovet for trygghet og sikkerhet i gatene må veies opp mot folks ulike behov.

– Når kvitter du deg selv med treet?

– Jeg må innrømme at jeg har plastjuletre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen