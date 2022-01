Over 38.000 tok første dose i desember: – Dette er gledelig, sier FHI

– Vi har i ukene før jul sett en økning i antall personer som tar imot tilbudet om å bli vaksinert med første dose. Dette er gledelig.

Det skriver assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) og leder av koronavaksinasjonsprogrammet, Geir Bukholm, i en e-post til Dagsavisen. Siden 1. desember har 38.820 nordmenn tatt den første vaksinedosen, ifølge tall fra FHI. Bukholm kan også fortelle at de ser en tilsvarende økning i antallet som melder seg til å få dose to, slik at de blir fullvaksinert.

7. desember holdt statsminister Jonas Gahr Støre pressekonferanse om koronasituasjonen og informerte om nye og strengere tiltak etter at omikronvarianten hadde ankommet Norge. Én uke senere, 13. desember, ble det strammet inn ytterligere.

– Jeg vil begynne med å si: Nå er det alvor, sa Støre da regjeringen hasteinnkalte koronapressekonferanse.

Regjeringen innførte da nasjonal skjenkestopp, anbefalingen om maks 10 gjester hjemme ut over egen husstand, samt anbefaling om å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

FHI tror usikkerheten rundt effekten av omikron-varianten kan ha bidratt til at uvaksinerte velger å snu, ifølge Bukholm.

– Vi har oppfattet dette som at den økende, usikre og ustabile smittesituasjonen gjør at personer som har vært i tvil om de skulle la seg vaksinere, nå velger å ta imot vaksinasjonstilbudet, skriver han.

Haster å vaksinere seg

I uke 51 og 52, som strekker seg fra 20. desember til 2. januar, var det et midlertidig lavere oppmøte ved vaksinesentrene. Julaften og første- og andre juledag ble ingen vaksinedoser satt. Det samme gjelder 30. desember. Det vil si at vaksinasjon av både dose 1, 2 og 3 har vært lavere i «juleukene». Bukholm antar at vaksinasjonstempoet tar seg opp igjen i uke 1 og 2 i år.

– Vi regner med at omikron vil spre seg svært raskt i befolkningen, og risikoen for at uvaksinerte blir smittet og blir syke er nå større enn på lenge, skriver han.

Det er to grupper som i dag innlegges på sykehus, konstaterer Bukholm.

– De fleste innleggelsene ser vi blant uvaksinerte, og i tillegg innlegges det noen vaksinerte som tilhører risikogrupper.

Ifølge vaksinasjonsregisteret SYSVAK er det omtrent 300.000 over 18 år som fremdeles er uvaksinerte. Bukholm understreker at det haster å vaksinere seg, dersom man ønsker å beskytte seg mot alvorlig sykdom. Halvparten av de som tilhører risikogruppene, mangler også boosterdosen.

– Disse bør også raskest mulig oppsøke vaksinesentrene for å få sin oppfriskningsdose.

FHI håper at alle over 18 år, der det har gått mer enn 20 uker siden de fikk dose to, møter opp på vaksinesentrene for å få dose tre.

– Vaksinasjon er det viktigste tiltaket nå for å forberede oss på en omikronbølge i de neste ukene, skriver Bukholm.

