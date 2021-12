The Dogs nyttårstale 2021: – Velg rett, Anette

Tradisjonen tro er det ikke bare Kong Harald som avholder en årlig nyttårstale til folket. Også bandet The Dogs, med artist, komiker og forfatter Kristopher Schau på vokal, holdt nyttårstale i kveld.

– Kjære landsmenn, gamle så vel som nye. 2022, omikronets år står for døren, og det er nok en gang tid for å reflektere over året som er gått. Ble 2021 det nye 1945, som vi alle hadde håpet på? På sett og vis ja, innledet Schau årets nyttårstale,

Sporten vant

Han delte frustrasjon over pressens ensidige fokus på sport i året som har gått. Men noe dekning fikk musikken også, innrømte.

– Klart noe dekning fikk musikken også. At Astrid S debuterte på det store lerretet i Tre nøtter til askepott, fikk dere dessverre med dere. At Jodlebirger vant Stjernekamp likeså. Det synes pressen var artig. Og ikke minst at en politiker også i år tok på seg et karnevalskostyme og sang karaoke i NRK’s forsøk på Fragglene, Maskorama. Det var kulturministeren sin, det, sier Schau i sin tale, og kommenterer:

– For en verdig exit, Abid.

Velg rett, Anette

Nå knytter bandet spenning til hva 2022 vil bringe for norsk musikkbransje.

– Vi er spente på hvilke ess vår nye kulturminister, Anette Trettebergstuen har oppi ermet for å kunne toppe dette. Vi ber bare til gudene om at hun i det minste ikke er på Tic-tok. Vi klarer rett og slett ikke kaste opp mer nå. Tannemaljen vår tåler det ikke. Og som sagt, er vi ikke langrennsjenter. Så velg rett, Anette. Velg rett.

I talen kunne han også annonsere at den årelange tradisjonen med å utgi ett album hver første nyttårsdag nå er brutt, fordi trykketiden på vinylplater er åtte måneder. Dermed vil de signere blanke vinylalbum på Big Dipper denne dagen, og ikke ferdig trykkede eksemplarer av det kommende albumet «El Verdugo».

– Vi valgte å trå utenfor våre godt opptråkkede stier og dro til Halden for å spille inn vårt neste album. Halden, byen der rehabilitering er et fremmedord. Det være seg av mennesker, menyer eller bygningsmasse. Der ruselefanter drar for å dø og hamburgerdressing bare er et annet ord for håndsåpe eller pålegg, sier Schau.

Albumet er spilt inn på Athletic Sound, og produsert av svenske Chips K, og er ventet i mars 2022.

Hilsen til Hertis

Også i år mistet norsk rock en av sine egne, store artister.

– Hans Erik Dybvik Husby, Hank von Hell gikk bort. Eller Hertis som jeg pleide å kalle ham. Det meste er allerede sagt, men jeg vil gjerne dele en historie med dere Fra da Turboneger slapp Ass Cobra som jeg håper kan være til inspirasjon for andre band der ute. Jeg skulle intervjue bandet for radioprogrammet Kvegpels rett før plata ble sluppet. På dette tidspunktet hadde de akkurat spilt seg ferdig med deres forrige album «Never is forever», og jeg spurte Hertis om hvordan det hadde føltes å spille den siste runden med konserter med den plata når den eneste låta alle i salen ventet på var «Armed and fairly well equipped» fra albumet for der igjen. Var de lei av at den alltid kom til å måtte være på settet? Han svarte bare tørt og meget korrekt at «det kommer noen ganske greie nye låter nå».

The Dogs takket også Kåre Willoch, som også døde i år, for hans bidrag til norsk rock og stilte spørsmål ved hvorvidt Jonas Alaska har blitt til Knut Schreiner, eller om de to alltid har vært én og samme person.

Se hele talen på bandets Facebook-side.

