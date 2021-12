Den franske kjempen Ble du Gers (V75-3) har vunnet Oslo Grand Prix på Bjerke de to siste årene for travtrener Frode Hamre. Hittil i høst har 10-åringen herjet med den norske eliten og hatt fantastisk form. På vårt bilde seiersdefilerer Per Oleg Midtfjeld med vallaken etter OGP-triumfen i 2020. I kveld er det toppkusken Erik Adielsson som styrer i den svenske gulldivisjonsfinalen på Solvalla med 300.000 kroner til vinneren. (Fredrik Hagen/NTB)