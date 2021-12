Skolebyrådens bønn til Oslo-foreldre: - Dropp barnehage og AKS i romjula

– Det er en kritisk bemanningssituasjon i barnehagene i Oslo. Derfor oppfordrer jeg familier som har anledning til å holde barna sine hjemme, og strengt tatt ikke trenger tilbudet, om å la være å sende barna i barnehagen og til AKS i romjula, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Hun medgir at det er en svært uvanlig oppfordring hun nå kommer med, men mener det er helt nødvendig:

– Gjennom hele pandemien har vårt mål vært å skjerme barn og unge i størst mulig grad, det er det nå også. Tilbudet holdes åpent for dem som trenger det og disse foreldrene skal selvfølgelig sende barna i barnehagen uten å tenke på at det er en belastning. Det er jo nettopp for disse vi holder åpent, understreker SV-byråden.

– Historisk

Sunniva Holmås Eidsvoll sier det ikke er smittevernfaglige råd som fører til redusert åpningstid eller stengte avdelinger, men tvert imot den vanskelige bemanningssituasjonen.

– Den utrolig store smittebølgen med påfølgende isolasjon og karantene, i kombinasjon med RS-virus, influensa, omgangssyke og andre ting, gjør at vi samlet sett har fått en historisk kritisk bemanningssituasjon som ikke ligner på noe vi har sett tidligere. Det er vanlig med mye smitte på denne tida av året, men så har pandemien kommet på toppen. Summen av dette er mer enn mange skoler og barnehager kan tåle, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hun forteller at kommunen tidligere har erfart at mange foreldre melder barna sine på tilbud både i barnehagen og på AKS i romjula, uten at barna dukker opp som avtalt. Det er det ikke rom for i år, mener byråden, som maner foreldre til ansvarlighet:

– I år er det ekstra viktig at de som ikke trenger tilbudet sier ifra om det. Dette er ikke året for å melde barna på et tilbud «sånn i tilfelle vi får lyst til å benytte oss av det», fastslår Holmås Eidsvoll.

– Men hvem er de legitimt trengende, slik du ser det?

– Jeg tenker at mange utenom dem vi definerer som spesielt sårbare barn og familier, vil trenge et tilbud. I år har romjula mange arbeidsdager. Det betyr at mange flere enn dem som har samfunnskritiske yrker ikke kan ta fri, men må jobbe. Derfor er det også veldig viktig at vi holder åpent, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, som medgir at det ikke er like enkelt alle steder.

Mindre kontakt, mer renhold

Sist uke skrev Dagsavisen om hvordan barnehagestyrere i Oslo fortviler og ikke vet hva de skal gjøre for å klare å holde åpent de neste ukene. Ifølge tillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet er situasjonen mange steder så prekær at man frykter stengte dører for sårbare barn og barn av foreldre med samfunnskritiske yrker.

– Dette gjør det spesielt viktig at foreldre som har anledning til å holde barna hjemme, gjør det. Situasjonen varierer veldig fra barnehage til barnehage, og skole til skole. Noen steder er det nødvendig å redusere åpningstiden eller stenge avdelinger, sier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll til Dagsavisen.

De siste dagene har byråden vært travelt opptatt med å forberede skoler og barnehager på hva som skal skje etter nyttår. Så langt har Oslo kommune lagt seg på linje med de nasjonale bestemmelsene i den såkalte trafikklysmodellen.

Jeg håper mye, men har erfart at alt kan snu veldig fort. — Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo

Når barn og unge kommer tilbake etter juleferie 3. januar er det fortsatt gult nivå i Oslos barnehager og barne- og ungdomsskoler, og rødt nivå i videregående skoler. Konkret betyr gult nivå at det iverksettes flere kontaktreduserende tiltak i skolen, i tillegg til forsterket renhold. (Se alle tiltakene i egen faktaramme nederst i saken).

Ifølge byråden er det i tillegg lagt opp til et omfattende testregime for å sikre en tryggere skolestart etter ferien.

Selvtestene ligger klare

– Ansatte både i barnehagene og på AKS har fått koronatester som ligger og venter på dem som skal jobbe i romjula. Også mange elever har fått med seg tester hjem til jul.

– Når elever på ungdomstrinnet kommer på skolen den 4. januar vil det ligge selvtester og vente også på dem. Samme dag deles det også ut tester til alle ansatte i Osloskolen, forklarer Sunniva Holmås Eidsvoll., forklarer Sunniva Holmås Eidsvoll.

I tillegg får alle ansatte i barnehager og skoler i disse dager tilbud om den tredje vaksinedosen.

– Alle styrere og rektorer har fått melding om at de kan melde inn sine ansatte til vaksinasjon fortløpende, forklarer byråden.

– Hva er ditt håp for 2022, Sunniva?

– Jeg håper mye, men har erfart at alt kan snu veldig fort. Usikkerheten er stor, fastslår skole- og barnehagebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

Dette er gult nivå

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Kilde: Helsedirektoratet

---