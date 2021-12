Oslo Høyre: – Folk er forbannet. Hvorfor ikke bruke koronapass?

– Jeg er urolig for sinnet vi ser blant folk nå. Folk er forbannet på de som ikke har vaksinert seg. Koronasertifikat kunne dempet sinnet og fått mange tilbake i jobb. Men diskusjonen om koronasertifikat er blitt helt borte, sier Anne Haabeth Rygg, gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre.

Hun er bekymret over tilliten til myndighetene etter koronatiltakene som rammer Oslos serveringsbransje, kulturliv og uteliv før jul. Nå etterlyser hun byrådets engasjement for at regjeringen innfører koronapass, slik at virksomheter kan holdes åpne for koronavaksinerte.

– Det oppleves urimelig at store deler av samfunnet stenges ned istedenfor at vi tar i bruk koronapass, mener Rygg.

«Det viktigste nå er at folk har færre nærkontakter, ikke å tilrettelegge for mer kontakt», kommenterer statssekretær Ole Henrik Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet - se lenger ned i saken.

– De siste to årene har Oslo hatt lange nedstengningsperioder med svært strenge tiltak – skoler, butikker, restauranter, kulturtilbud og mye annet har vært stengt, vi har måttet unngå kollektivtransport. Nå er det en fortvilelse der ute over at det kommer enda en runde tiltak. Da plikter vi å se på alle muligheter for å unngå så omfattende tiltak. Tiden er overmoden for å ta i bruk koronasertifikat, sier Anne Haabeth Rygg.

Rygg viser til byrådsleder Raymond Johansens uttalelser til Dagsavisen i april, hvor han støttet ideen om koronapass, og bl.a. sa: «Det er noen grunnleggende spørsmål som står ubesvart etter redegjørelsen fra statsministeren i Stortinget. Skal vaksinen gi deg noen individuelle rettigheter som muligheten til å trene eller benytte deg av kulturtilbud? (...) Det å bli vaksinert må bety noe. Noe annet er ikke forholdsmessig».

Byrådsleder Raymond Johansen under en pressekonferanse i Oslo Rådhus om håndteringen av koronasituasjonen i Oslo.

– Bergen har etterspurt koronasertifikat. Oslo kunne vært en pådriver her. Vi hadde en byrådsleder som tok til orde for koronasertifikat i vår. Nå er det blitt helt stille. Det skjønner jeg ikke, sier Rygg.

– Tiltakstretthet er noe vi har diskutert i Oslo lenge. Det går på tålmodigheten løs for folk når alle må følge samme strenge tiltak på grunn av en liten andel som ikke vaksinerer seg. Vi risikerer at folk slutter å følge tiltakene hvis tiltaksnivået er urimelig. Det må vi unngå, understreker Rygg.

Helsemyndighetenes prinsipielle linje er at det skal være frivillig å vaksinere seg. Koronapass for å slippe inn på arrangementer, restauranter og utesteder vil ikke være et brudd med frivillighetslinjen, mener Rygg:

– Det er fortsatt ingen tvang. Ønsker du ikke å vaksinere deg, må du ta konsekvensen av dine egne valg. Da kan du ikke komme inn på konserter eller spisesteder, fordi du kan smitte andre.

– Motstandere mener koronasertifikat griper inn i retten til å ferdes fritt. Men vi ferdes ikke fritt nå uansett. Vi stenger ned svært mange virksomheter fordi en liten andel ikke tar vaksine. Vi kunne tenkt motsatt. Med koronapass kunne åtte av ti ferdes fritt. Mens de som ikke tar vaksinen, ikke ferdes like fritt som andre.

Flere land i Europa, inkludert Sverige, har tatt i bruk koronapass for å holde virksomheter åpne under pandemien. FHI har den siste tiden jobbet med tekniske løsninger for koronapass som kan tas i bruk lokalt.

– Myndighetenes plan er å få så mange som mulig til å vaksinere seg. Da er det rart om det ikke skal ha noe å si at man er vaksinert, sier Rygg.

– Hva er begrunnelsen for at regjering og byråd ikke tar i bruk koronasertifikat for å holde mest mulig åpent? spør hun.

Avventer bruk av koronapass

«Det å ha et koronasertifikat er ikke ensbetydende med at du ikke kan smitte, eller bli smittet» kommenterer statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagsavisen.

« Det viktigste nå er at folk har færre nærkontakter, ikke å tilrettelegge for mer kontakt. Derfor har vi innført omfattende nasjonale tiltak. Dette er i tråd med anbefalingene vi har fått fra FHI og Helsedirektoratet» påpeker statssekretær Bjørkholt.

På sin halvårlige pressekonferanse onsdag konstaterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at koronapass er mulig å innføre, men at det krever en lovendring. Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg avventende til bruk av koronasertifikat, understreket departementet overfor NTB onsdag.

Statssekretær Ole-Henrik Bjørkholt understreker at koronapass fortsatt kan være aktuelt: «Spørsmålet om å innføre koronasertifikat er noe vi vurderer hele tiden, men nå er det viktigste å begrense smitten og ikke overbelaste helsetjenesten i kommunene og sykehusene» skriver statssekretæren i epost til Dagsavisen.

Byrådsleder Raymond Johansens kontor er forelagt uttalelsene fra Anne Haabeth Rygg. Raymond Johansen er for tiden i isolasjon med koronasmitte. Johansens testet positivt for korona onsdag 10. desember.

