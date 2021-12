– Vi har ingenting å beskytte oss med, absolutt ingenting!

Tirsdag kveld presenterte statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol en rekke nye tiltak for å bremse delta- og omikronsmitten. Tiltakene trer i kraft natt til torsdag 9. desember. Camilla Alette Jacobsen (36), barneskolelærer i Grimstad, fulgte spent med på pressekonferansen. Men hun ble skuffet. I et kommentarfeltet under et Facebook-innlegg av kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), langer hun ut mot det hun mener er et svik mot lærerstanden:

«Totalt svikt for oss som også står i skuddlinjen. Det snakkes så mye om helsesektoren, og ja jeg vet at de gjør en vanvittig jobb. Men vi i skolesektoren blir jo til og med anbefalt å IKKE bruke munnbind på jobb. Vi står med flere titalls elever hver dag. Dere sier dere kommer med nye tiltak, hvilke da?»

Camilla Alette Jacobsen er barneskolelærer i Grimstad. (Privat)

I innlegget, som gjengis her med tillatelse, beskriver hun situasjonen som uholdbar:

«Med så lite folk på jobb fra før av, så kommer sykdommer rundt vinterstid pluss korona og utmattede lærere. Aldri har fraværet vårt vært så høyt. Kommunene får penger til vikarer, men det finnes jo INGEN igjen. Det er vi som står med mer og mer jobb. Mer og mer redde».

– Jeg kjente at nå er det nok. Det er mye snakk om at barn og unge skal skjermes så mye som mulig, men de ansatte tenkes det ikke så mye på, sier Jacobsen til Dagsavisen.

Sønnen er i risikogruppa

Det siste døgnet er det registrert 5.138 koronasmittede i Norge. Det er det høyeste antall smittede i løpet av et døgn under pandemien, skriver NTB. Hver eneste dag føler Jacobsen at hun utsetter seg for stor smittefare.

– Jeg har en sønn på ti år som er i risikogruppa. Han har et sjeldent syndrom, og og sliter med både astma, epilepsi og pustevansker når han har en vanlig forkjølelse. Han kan ennå ikke få vaksine fordi han er for liten. Og så skal jeg gå på jobb – der det ikke brukes munnbind, ikke holdes avstand – og være redd for hva jeg kan ta med meg hjem? Vi har ingenting å beskytte oss med, absolutt ingenting!

Nye tiltak

Disse tiltakene innføres for skoler og barnehager:

Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.

Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.

Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Trafikklysmodellen og jevnlig testing gjør ikke nevneverdig inntrykk på Jacobsen.

– Hvordan skal vi kunne ha muligheten til å drive på gult nivå når vi knapt nok har folk til å på grønt nivå?

– Og jevnlig testing? Hvis en elev blir smittet, tar resten av klassen en hurtigtest med en gang, og så er det rett tilbake hvis den er negativ. Hvorfor kan ikke også nærkontakter som er barn, ta en PCR-test utført av profesjonelle og være i karantene fram til negativt svar foreligger?

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier til VG at regjeringens koronatiltak skjermer barn og unge. Jacobsen er ikke helt enig i den virkelighetsbeskrivelsen.

– Man skjermer ikke barna når de går på skolen, og er usikre på om de kan bli smittet.

Karanteneplikt

Karanteneplikten blir også skjerpet: «Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære», skriver regjeringen. Denne karanteneplikten gjelder alle, uansett alder, opplyser Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet opplyser videre at definisjonen på mistanke om omikron, som medfører smittekarantene, er:

Hvis man har vært i nærkontakt med en person som har vært i et av de åtte afrikanske landene, og testet positivt.

Hvis kommuneoverlegen sitter med informasjon som tilsier at personen du har vært i nærkontakt med, er omikronsmittet.

Regjeringen skriver også at «det gjøres ikke endringer i smittekarantenen i tilfeller hvor det ikke er mistanke om omikron». Regjeringen lenker videre til en side hos Folkehelseinstituttet (FHI) som opplyser om hva som gjelder hvis man har vært nærkontakt med en smittet hvor det ikke er mistanke om omikron. I slike tilfeller er det anbefalt, men ikke plikt til testing og karantene hvis man er under 18 år.

Jacobsen reagerer på at den skjerpede karanteneplikten kun gjelder tilfeller der det er mistanke om omikron.

– Mange tar jo hjemmetester først, hvordan i all verden skal de vite om det er omikron eller delta? Men det jeg, og flere kolleger uansett frykter er ikke omikron-varianten i seg selv – vi er bekymret for å få korona, enten det er delta eller omikron. Det jeg først og fremst etterlyser, er at det blir innført karanteneplikt for alle som har vært i nærkontakt med noen som er bekreftet koronasmittet, uansett om man mistenker omikron eller ikke.

Tar forholdsregler

Jacobsen forteller at hun i tida fram mot jul kommer til å gå med munnbind hver dag på jobb både i møte med elever og ansatte.

– Jeg går med skuldrene litt høyt oppe av den stadige frykten for om man har vært i nærkontakt med, eller om man selv har fått med seg korona, men jeg gjør alt jeg kan for å gjøre elevenes hverdag på skolen best mulig. At elevene føler seg sett er det viktigste og øynene mine får de uansett om jeg går med munnbind eller ikke.

– Resten av dagene kommer jeg til å redusere nærkontakter som anbefalt, men jeg håper virkelig ikke at vi må feire juletiden i isolasjon sammen med en gutt jeg ikke vet hvordan vil tåle denne sykdommen.

