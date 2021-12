Alternativ jul må avlyses igjen: Frykter mange overdosedødsfall

Lørdag kunngjorde Alternativ jul-arrangørene at det heller ikke i år blir noe av feiringa:

«Det er meget leit at vårt sosiale arrangement for uteligger-, rus- og gatemiljøet i Oslo må avlyses nok en gang. Mange ensomme, og andre som ikke har noen å feire jul med, og som har søkt til vårt arrangement, må vi også i år dessverre skuffe», skriver initiativtaker Henning Holstad.

Også i fjor måtte arrangementet avlyses, for første gang i dets 52-årige historie. I år ble omikronrestriksjonene regjeringen innførte torsdag, utslagsgivende. Begrensningen på 600 personer inndelt i 200-kohorter gjorde gjennomføringen umulig.

– Vi hadde oppriktig ikke trodd at skulle gå sånn i år også. Det er veldig leit for de 2.500 gjestene som sannsynligvis hadde tenkt å komme i år, sier Holstad til Dagsavisen søndag.

Redd for overdosedødsfall

Julaften 2019 tok de imot 850 gjester fra klokka 15. Det er leit også for de 670 som hadde meldt seg som frivillig vertskap i år.

«Med et vertskap på over 200, måtte vi i år uansett avvist over halvparten, og vertskapet kunne, som kohort, ikke hatt kontakt med gjestene. I tillegg måtte vi sannsynligvis testet alle 2.500 gjester gjennom julen. I praksis ville alt dette ikke på noen måte la seg gjøre», står det i avlysningskunngjøringen.

– Det er et hardt slag for de som pleier å feire jula her?

– Da dette skjedde for et år siden så sa jeg at jeg var redd for mange overdosedødsfall og at det var en konsekvens av den nedstengingen vi da hadde. Det fikk jeg dessverre rett i, sier Holstad.

Ifølge Folkehelseinstituttet var det 324 overdosedødsfall i Norge i fjor, det høyeste antallet på 20 år.

– Jeg er jo redd for at tallet kan være høyt i år også. Det er spesielt i julen at det er tungt for mange, sier Holstad, som er veldig glad for at det ikke har vært et eneste overdosedødsfall under de mange utgavene av Alternativ jul.

Holstad mener tilbudet trengs ekstra mye nå, etter snart to år med korona, og er redd for ekstrabelastningene som kan påføres med nye restriksjoner.

Håper verden er blitt annerledes innen neste jul

Tross avlysningen vil en liten gruppe av arrangørene, i år som i fjor, stille opp mellom klokka 15 og midnatt julaften. Utenfor Oslo Kongressenter på Youngstorget vil de snakke med gjestene som møter opp fordi de ikke fikk med seg avlysningen, og det vil serveres suppe og nystekte vafler rundt en bålpanne.

Holstad håper og tror at feiringa kan gjenopptas til neste jul.

– Vi får håpe at innen neste jul er verden blitt annerledes. Men man vet tydeligvis aldri i disse tider, hva som venter rundt neste sving er tydeligvis ikke så godt å forutse, sier Holstad, som ønsker en god jul til både verter og gjester:

– Ta godt vare på dere selv i jula.

