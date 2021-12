Trettebergstuen om nye omikron-tiltak: – Dette er en bransje som allerede er hardt rammet

– Det var viktig for oss at vi raskt kunne møte et bredt tilfang av aktører fra kultursektoren. Vi hadde et godt møte. Nå skal vi se på hvilket handlingsrom vi har, og utarbeide tiltak i dialog med bransjen, sier Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagsavisen, etter møtet med kultursektoren fredag ettermiddag.

Kulturministeren hadde innkalt 15 organisasjoner i kulturfeltet, fra både musikkliv, teater, film, kulturhus, konsertarrangører og festivaler, til møte om smittesituasjonen, de nye regionale koronarestriksjonene, og kultursektorens behov i tida som kommer.

– Dette er krevende situasjon for mange. Dette er er en bransje som allerede opplever svikt i markedet og synkende billettsalg, sier Anette Trettebergstuen til Dagsavisen.

Trettebergstuen understreker:

– Folk trenger ikke være redde for å gå ut og bruke tilbudene. Innenfor de reglene vi nå har satt, er det trygt å gå på kulturarrangementer.

[ Vestre lunken til nye krisetiltak for næringslivet – ber folk vaksinere seg ]

Parkteatret reagerte

Daglig leder Dan-Michael Danino på Parkteatret Bar og Scene var blant de som reagerte kraftig da regjeringen torsdag kom med nye koronatiltak som nok en gang rammer kulturbransjen i Oslo.

– Jeg ble overraska over at det ble såpass drastiske tiltak innført på så kort varsel. Det er ekstremt vanskelig å snu seg rundt. Vi kan ikke tolerere dette lenger, sa Danino til Dagsavisen.

Dan-Michael Danino. Daglig leder på Parkteatret Bar og Scene på Grünerløkka. (Mimsy Møller)

Blant de nye tiltakene som trådte i kraft i Oslo og omegn fra fredag, er påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, registrering av gjester på serveringssteder, krav om bordservering av alkohol, og antallsbegrensning på 600 for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser.

– Vi hadde håpet at vi skulle slippe dette. Dette rammer en bransje som allerede var hardt rammet. Men ingen av oss hadde sett dette komme med så stor styrke. Innstrammingene som nå innføres, er for å slippe like omfattende restriksjoner som vi hadde i forrige omgang, kommenterer kulturminister Anette Trettebergstuen.

– Da regjeringen torsdag la fram innstramminger, var det viktig for oss at vi samtidig annonserte videreføring av koronastøtteordningene til sommeren 2022, for å gi trygghet for kultursektoren, understreker kulturministeren.

[ Utelivsaktør etter nye tiltak: – Det er ikke snakk om at vi kan tolerere dette mer ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen