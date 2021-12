Nye koronatiltak: må julebordet avlyses?

Flere nye tiltak ble innført på dagens pressekonferanse, både nasjonale og regionale. I Oslo og kommunene rundt ble blant annet disse innført.

Antallsbegrensninger på arrangementer innendørs, maksimalt 100 personer.

På profesjonelle arrangementer uten faste, tilviste plasser kan det være opptil 600 deltakere, da delt opp i kohorter på 200 personer.

– Vil det være sikkert å gjennomføre julebord nå?

– Jeg mener at det må man vurdere i forhold til de reglene som her er gjort, hvor man understreker betydningen av å holde avstand, og begrenser antall nærkontakter. Det er mulig å holde julebord, og respektere reglene samtidig, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

– Når vi legger vekt på at vi i tillegg skal beskytte helsevesenet, og samtidig beskytte økonomien, så tenker jeg det er en ting om du og jeg mister et julebord, men de som leverer julebord, som jobber i restaurant- og utelivsbransjen, de er vi opptatt av å ta vare på.

Støre har en anbefaling å komme med til alle arbeidsgivere, deltakere og arrangører av julebord.

– Alle sammen må tenke gjennom det vi har lært gjennom disse månedene, og legge til rette for at vi da får forsvarlig avstand og en omgang med nærkontakter som tar smittetrykket ned, sier Støre.

Påvist omikron på julebord

Torsdag ble det kjent at minst én person har fått påvist smitte med omikronvarianten av koronaviruset etter et julebord på Aker Brygge i Oslo. Det ventes flere tilfeller, skriver NTB.

Totalt har minst 50 personer fått påvist koronasmitte etter julebordet, og det jobbes nå med å kartlegge hvor mange av dem som er smittet med omikronvarianten.

– Vi har flere prøver inne for sekvensering, og det vil komme svar på de etter hvert. Vi anser det som sannsynlig at også flere er smittet med omikronviruset, sier assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo i Frogner til NTB.

[ Støre: Høy terskel for nye tiltak i hjemmene til folk ]

Flere aktører har avlyst

Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa tidligere denne uken til NTB at han ikke ville advare mot julebord.

– Det å møte kollegaer på julebord, såframt alle er friske, utgjør ingen risiko. Det man må huske på, er at om man er syk eller noen av de du skal møte er syke, da må man holde seg hjemme, sier Nakstad.

Det samme sa byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

– Vi har ikke noe forbud mot å gå ut og spise og hygge seg, det håper jeg folk kan gjøre, sa Johansen på en pressekonferanse tirsdag.

– Jeg mener julebord er helt forsvarlig å gjennomføre, la han til.

De nye tiltakene vil påvirke julebordet. (Gorm Kallestad/NTB)

Helsedirektoratet har allerede valgt å avlyse sitt julebord.

– Det var veldig sårt å avlyse denne festen. Det var en etterlengtet fest, sier assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk til NRK.

Slåttebrekke understreker at avlysningen ikke er ment som et signal til andre virksomheter om hva de bør gjøre rundt årets julebord.

– Vi som direktorat har et spesielt ansvar for å tenke føre-var. Vi har en nasjonal rolle i å håndtere pandemien. Det er klart at vi derfor må være ekstra forsiktig for å sørge for å ivareta de oppgavene.

Stortinget har også avlyst julebordet.

På spørsmål fra Dagsavisen om Folkehelseinstituttet (FHI) vil gjennomføre julebord, opplyses følgende:

– Vi har ikke et felles julebord for alle ansatte i FHI, og har foreløpig ikke avlyst det som måtte være av julelunsj eller middag i avdelinger og områder, men vi vurderer situasjonen kontinuerlig, svarer assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i en e-post.

[ Kraftig økning i antallet uvaksinerte som vil ta første dose ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen