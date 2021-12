– Vi kommer ikke til å ha noen egne regler for bydel Frogner

Foreløpig er et sted mellom 30–40 personer smittet etter et arrangement der rundt 100 personer deltok. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det høy sannsynlighet for at det dreier seg om omikronvarianten. Utbruddet spores tilbake til en person som kom reisende kom fra Sør-Afrika forrige uke.

– Vedkommende har fulgt smittevernreglene, men testet seg igjen i helgen etter mye omtale av omikron i mediene, sier assisterende smittevernoverlege i bydel Frogner, Tine Ravlo.

Alle er testet

Hun bekrefter at alle som deltok på arrangementet har testet seg, og at de smittede skal isolere seg i sju dager, mens alle nærkontakter er satt i 10 dagers karantene. De har ikke opplysninger om at noen av de smittede er uvaksinerte.

Selv om FHI mener det er høy sannsynlighet for at det dreier seg om omikronvarianten venter de fortsatt på siste avklaring. Prøvene ble sendt videre til sekvensering i dag.

– Når blir disse resultatene klare?

– Det har jeg ikke noe mer svar på. De jobber så fort de kan, men det kan nok ta noen dager.

Onsdag ble de første tilfellene av koronavarianten omikron påvist i Norge. Fire personer som har vært i Sør-Afrika, hadde onsdag kveld fått påvist varianten så langt. Det er bekreftet to tilfeller av omikronvarianten i Øygarden kommune, og to i Ullensaker kommune. De smittede på Ullensaker har vært på karantenehotell på Gardermoen siden ankomst. I tillegg er det mistanke om to tilfeller i Bærum kommune, ifølge NTB.

– Vi venter melding om flere tilfeller av omikron de nærmeste dagene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Ber folk bidra

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det mulige omikronutbruddet i Oslo kommer til å føre til et stort smittesporingsarbeid, og sier til NTB at det er svært viktig at alle bidrar i smittesporingen, og hjelper kommunen til å identifisere nærkontakter ved utbrudd av omikronvarianten.

– Hvordan er kapasiteten til smittesporingsteamet i bydelen, er det mye press på dem nå?

– Vi har et veldig drevent smittesporingsteam som har jobbet med dette i snart to år. De prioriterer nå denne saken. Vi har opprettholdt kapasiteten til smittesporingsteamet, fordi det hele tiden har vært vedvarende smitte. Kapasiteten har vært god hele tiden, men det er klart at med økende smittetall så får de mer å gjøre, sier Tine Ravlo.

Hennes viktigste råd til Frogner-beboerne er at alle som har fått tilbud om vaksine takker ja, og at de basale smittevernrådene følges.

– Hold deg hjemme når du er syk, og bruk munnbind der det er anbefalt. Utover det følger vi føringene vi får fra Oslo kommune.

Ingen egne regler

– Gjelder de samme smittevernrådene i bydelen nå – at det er greit å gå på julebord, og en normal planlegging av julefeiringen?

– Vi kommer ikke til å ha noen egne regler for bydel Frogner. Vi retter oss etter de gjeldende reglene for resten av byen. Jeg har stor tiltro til at det tas gode beslutninger om smittevern i samråd med fagfolk.

– Trenger folk på Frogner å være bekymret nå som det er sannsynlig at omikron-varianten har nådd bydelen?

– Jeg tenker det er viktig at vi har med oss at vi har fått nye mutanter tidligere, og det vi forsøker på nå er å bremse utviklingen. Det var bare et spørsmål om tid før Omikron kom til Norge, og vi må bare følge de samme smittevernrådene som tidligere. Vaksiner deg og hold deg hjemme når du er syk.

– Er det mange uvaksinerte i bydel Frogner?

Nei, vi har en god oppslutning i bydel Frogner, og vi har et vaksinesenter som jobber på for fullt. Fra 16. desember har vi en kapasitet på 5000 innbyggere per uke, som er i tråd med regjeringens mål

