Uvanlig besøk til Syria vekker oppsikt

ISRAEL (Dagsavisen): – De kom for å lære om sine røtter, fortalte en amerikansk-syrisk jøde om de uvanlige turistene under en samtale med Israels Kan-fjernsynsstasjon tidligere i november. Nyheten om visitten kom ut etter at de besøkende jødene la ut bilder av seg selv på en restaurant i Syrias hovedstad Damaskus, på sosiale medier.

Alle delegasjonsmedlemmene har levd utenfor Syria i flere tiår, de fleste av dem i Brooklyn i New York. Selv antok de besøkende jødene at visitten var et ledd i Syrias president Bashar al-Assads forsøk på å bryte ut av sin diplomatiske isolasjon. Delegasjonen skal imidlertid ha nektet å møte med syriske regimerepresentanter.

Besøket vekket raskt oppsikt både i Israel og i den arabiske verden. Nettstedet al-Monitor, som eies av en syrisk-amerikaner, rapporterte at delegasjonen blant annet ønsket å vite hva som hadde skjedd med de gamle synagogene i Damaskus, Aleppo og Qamishli – en by i nordøstlige Syria nær grensen til Tyrkia.

Besøket med de 12 emigrerte jødene hadde absolutt en storpolitisk sammenheng, forteller professor Moshe Maoz, Israels ledende ekspert på Syria.

– På grunn av borgerkrigen har Assad vært isolert i flere år nå. Med Russlands hjelp forsøker Syria å komme tilbake til Den arabiske ligaen. Men president Assad ønsker også et bedre forhold til USA, og med dette besøket håper han på en mer positiv pressedekning i amerikanske media, sier Maoz til Dagsavisen.

Elefanten i rommet er Golanhøydene

Professoren sier at ideelt sett skulle Assad også gjerne ha inngått en fredsavtale med Israel.

– Men elefanten i rommet her er Golanhøydene, som Assad krever å få tilbake. Men det kommer ikke Israel til å gå med på, av sikkerhetsgrunner, sier han.

Israel erobret Golanhøydene i 1967-krigen. Med Golanhøydene står de israelske styrkene kun noen mil fra den syriske hovedstaden Damaskus. Uten Golanhøydene ville i stedet Syria ha hatt et strategisk platå over israelske befolkningssentra og Genesaretsjøen, Israels viktigste vannkilde.

– Det finnes riktignok en annen løsning også, se på hva som skjedde i Alexandretta, sier Syria-ekspert Maoz.

Alexandretta er en gammel by, i dag kjent som Iskenderun, som etter oppløsningen av det osmanske imperiet ble del av det franske mandatområdet Syria.

Men Tyrkia anerkjente aldri grensetrekningen. I 1938, med Ankaras oppmuntring, etablerte lokale tyrkere en ny stat kalt Hatay, og et år senere besluttet denne staten å la seg innlemme i Tyrkia. Men nå var det Syrias tur til aldri å anerkjenne grensene, og i tiår har Damaskus krevd å få landområdet tilbake.

– I praksis har Syria i dag akseptert det som skjedde i Alexandretta, sier professoren.

– Så da kunne en kanskje tenke seg at det samme kunne skje med Golanhøydene. Samtidig er det vanskelig å tenke seg at Syria vil gå med på å avstå land til Israel, fortsetter han.

[ «Fredsavtalene mellom Israel og to arabiske stater er blant de mest undervurderte noensinne.» ]

Forsøk på mekling mellom Syria og Israel

Til tross for borgerkrigen som fortsatt herjer i Syria har det vært forsøk på å mekle mellom Syria og Israel. Som Dagsavisen kunne rapportere i fjor høst, og som senere ble bekreftet av den arabiske storavisen Asharq al-Awsat, har De forente arabiske emirater forsøkt å mekle mellom Damaskus og Jerusalem. De forente arabiske emirater inngikk en egen fredsavtale med Israel i fjor.

Også emigrerte syriske jøder skal gjennom tidene ha forsøkt å mekle mellom gamlelandet og Israel. Men forholdet mellom de emigrerte jødene og Assad-regimene har også en vond historie. «Alle» i Syria har lidd under Assad-regimene, både under Hafez al-Assad som styrte landet fra 1971 til sin død i 2000, og nå under sønnen Bashar al-Assad, men undertrykkelsen av de lokale jødene var hardere på grunn av fiendskapet til Israel.

[ Stor usikkerhet før nye atomforhandlinger ]

Eksportert antisemittisme

Det var nettopp også til det som i dag er Syria, at gammel europeisk antisemittisme først ble eksportert til den arabiske verden.

I februar 1840 forsvant en italiensk munk og hans muslimske tjener i Damaskus. Den franske konsulen i byen anklaget så jøder for å ha drept munken for å bruke hans blod i brødet religiøse jøder baker under påskefeiringen – en gammel antisemittisk anklage som stammer fra det middelalderske Europa.

Anklagen endte med at jøder ble drept i Damaskus, saken ble kjent i Europa som Damaskus-affæren. Senere har flere antisemittiske teorier med europeisk bakgrunn blitt eksportert til Midtøsten. Fortsatt i dag er det lett å finne boken «Sions vises protokoller», en tsarist-russisk konspirasjonsteori om jødisk verdensherredømme, i bokhandler rundt omkring i regionen.

Jøder har levd i det som nå er Syria siden bibelske Kong Davids dager, men i dag skal det være ekstremt få igjen i landet. I stedet finnes det større syrisk-jødiske samfunn i New York, Mexico By og i Israel.

Den utvilsomt mest kjente jøden med syrisk bakgrunn er komikeren Jerry Seinfeld. Hans mor er fra Aleppo, der usedvanlig blodige kamper utspilte seg i årene 2012 til 2016 da borgerkrigen herjet som verst. De siste jødene i Aleppo ble hentet ut i en hemmelig operasjon i 2015, og lever i dag i byen Ashkelon i Israel.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Krigen i Syria

Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd.

Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig.

En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og den libanesiske Hizbollah-bevegelsen.

En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både IS og kurdisk milits.

I oktober 2019 trakk USA ut de fleste av sine styrker fra Nord-Syria. Få dager senere innledet Tyrkia en militæroffensiv mot de kurdiske styrkene.

Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) trolig kostet hele 586.000 mennesker livet.

Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,6 millioner er på flukt inne i Syria.

FNs forsøk på å få i stand en politisk løsning har så langt ikke ført fram. (NTB)

---