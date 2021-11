Melby usikker på om Støre har sine grønne ord i behold

MDGs fungerende partileder, Kriss Rokkan Iversen, synes det er positivt at SV har fått stanset 26. konsesjonsrunde.

– Men det betyr dessverre ikke at det blir slutt på eller særlig brems i oljeletingen, som SV lovet velgerne sine i valgkampen, sier hun til NTB.

– I forrige konsesjonsrunde ble det tildelt kun fire lisenser, mens det ble utdelt 61 i TFO-runden, som skal få fortsette. Det blir med andre ord fortsatt full kjør i oljeletingen, og det er ingen seier for klimaet, sier Iversen videre.

Helsepolitisk talsperson og stortingsvara Kristoffer Robin Haug i MDG mener budsjettet viser at Sp og Ap har gitt altfor lite i den runden her.

– Vi er skuffet over miljø- og klimaprofilen til budsjettet, sier han til NTB.

Han påpeker at SV har fått til mange gode punkter, men at de burde ha fått gjennom mye mer.

– Det er flott at SV har fått til en økning av CO2-sokkelen, men det er noe helt annet enn den store omleggingen av norsk økonomi som vi trenger, sier han.

I tillegg burde kollektivtransporten ha fått mye mer, mener han.

– Kollektiv får en liten redningsplanke nå. De hadde trengt større støtte når krisen blir verre og verre i kollektivbransjen, sier Haug.

[ Helsebyråden: – Situasjonen nå er ikke slik som den var i fjor ]

Ikke ambisiøst nok

Budsjettet til SV og regjeringen er ikke ambisiøst nok på klima og det er usikkert hvordan dyre reformer skal finansieres, mener Venstre.

Det er reformene på tannhelse og gratis SFO Venstre-leder Guri Melby er usikker på hvordan skal finansieres på sikt. Hun er også usikker på om budsjetter så grønt som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og SV-leder Audun Lysbakken hevdet.

– Jeg mener at både Støre og Lysbakken overselger den grønne profilen, sier Melby til NTB.

Støre kalte budsjettet ett av de grønneste som er lagt fram på mange år.

– Om det her er det grønneste budsjettet på mange år? Jeg er veldig usikker på om Støre kan rettferdiggjøre den påstanden. Vi har ikke greid å se at dette gir større utslippskutt enn det Solberg-regjeringens budsjett gjorde. Vi er fortsatt ikke i rute til å nå klimamålene, sier Melby.

Hun sier det er positivt at 26. konsesjonsrunde ikke blir noe av neste år, men at hun er usikker på om det er en kursendring eller en utsettelse.

I tillegg mener hun store deler av regninga skyves over på næringslivet.

– Jeg er litt redd for at de skyver en del problemer fram i tid. De starter på en del store reformer, tannhelse og SFO er to av de dyreste løftene de har kommet med. Hvordan disse reformene skal finansieres på sikt, mener jeg er svært usikkert, sier Melby.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen