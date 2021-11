Helsebyråden: – Situasjonen nå er ikke slik som den var i fjor

– Ikke gå på julebord med vondt i halsen eller snørr! Ikke håndhils, og du trenger ikke klemme folk heller. Men, er du frisk, så vil jeg si som byrådsleder Raymond Johansen sa; gå på julebord og kos deg! Det skal også vi i Oslo kommune gjøre, skriver Steen i en e-post til Dagsavisen.

Tidligere mandag ettermiddag ble det klart at Stortinget avlyser sin julelunsj på grunn av koronasituasjonen. Det kommer altså ikke Steen og Oslo kommune til å gjøre med sin julelunsj på Rådhuset.

– Ut fra en samlet vurdering av smittevernhensyn, og at Stortinget fyller en kritisk samfunnsfunksjon, er det nylig besluttet å avlyse julelunsjen også i 2021, slik den ble i 2020. Arrangementet samler normalt mellom 600 og 800 deltakere på et ganske begrenset areal, sier sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen i Stortingets Ledelsessekretariat til NRK, ifølge NTB.

Samtidig som smitten øker i Oslo, skaper den mye omtalte omikronvarianten av koronaviruset bekymring blant politikere og befolkningen i hovedstaden, så vel som i resten av landet.

Tirsdag møter helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kommuner og statsforvaltere for å diskutere den nye varianten og nye tiltak, ifølge NTB. Kommuner i områder med høyt smittetrykk vil informere om situasjonen lokalt, opplyser departementet. Klokka 10 skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) komme med sin koronaredegjørelsen i Stortinget.

Ikke forholdsmessig å stenge ned

På denne tida i fjor ble julebord avlyst og både julen og romjulen var preget av strenge nasjonale retningslinjer. Helsebyråd i Oslo kommune, Robert Steen, mener det er viktig å understreke at selv om smittetallene nå er høyere enn vi har vært vant til de siste månedene, så er det nå slik at de fleste som blir syke blir mindre syke.

– Situasjonen nå er ikke slik som den var i fjor, da julebordene ble avlyst. Det er ikke forholdsmessig å stenge ned samfunnet basert på innleggelsestallene eller sykdomsbildet slik det er nå, skriver Steen.

[ Usikker på om du må i smittekarantene? Dette betyr omikron-tiltakene ]

Vurderer effekten av tiltak

Steen informerer om at Oslo kommune ikke har fått noen andre faglige råd enn fra den nasjonale fagekspertisen og at man vil følge nasjonale føringer og retningslinjer for omikronvarianten når de er utarbeidet.

– Det er ikke påvist omikronvarianten av viruset i Oslo så langt, men FHI sier at det er sannsynlig at den vil spre seg til Norge og Oslo. Denne pandemien har hele tiden endret seg, og vi er blitt vant til å tilpasse oss raskt. Det er vi klare for nå også nå, skriver han.

Det er viktig at alle følger smittevernreglene, blir hjemme dersom man er syk og bruker munnbind når og der det er anbefalt, understreker Steen.

[ Når blir det din tur? Disse kan forvente å få dose 3 før jul ]

– Oslo kommune følger situasjonen tett og løpende. Det er ikke lenge siden vi startet opp med massetesting i skolene, og jeg håper vi ser effekt av det snart. Det er likevel ikke uvanlig at smittetallene går opp når vi tester mer, og på den måten avdekker mer smitte.

– Vurderer Oslo nå å iverksette flere synlige tiltak enn munnbind-anbefalingen?

– Om og eventuelt når nye tiltak innføres vil vi komme tilbake til, men vanligvis er det byråd to ganger i uken, på tirsdager og torsdager. Dersom det er aktuelt å innføre lokal forskrift for Oslo, vil det skje i forbindelse med byrådskonferanse. Det må vi komme tilbake til dersom det blir aktuelt. Først må vi se an effekten av de grepene vi allerede har tatt, svarer byråden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen